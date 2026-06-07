RABATTE IN VOLLER BLÜTE

Jetzt blütenstarke Schnäppchen sichern

Liebe Sport-, Schützen- und

Karnevalsbegeisterte!Der Sommer naht. Die Natur steht in voller Blüte und

zeigt sich von ihrer schönsten Seite: Bunte, leuchtende Farben, wohltuender Sonnenschein und angenehme Temperaturen laden

zum Genießen im Freien ein. Und da wäre da noch die Fußball-WM, die beim Public

Viewing für unvergessliche Sommerabende unter freiem Himmel sorgt.Passend zur Jahreszeit blühen bei uns die Rabatte.

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Preisvorteile. Jetzt entdecken und sparen. Es lohnt sich!Sport-AngeboteToppreis-Serie: ab 8,06 € (= 10 % Rabatt)Pokalschnäppchen in 3 verschiedenen Größen (16,0 x 8,0 cm, 18,0 x 9,0 cm, 21,0 x 10,0 cm), auf einem Marmorsockel, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen gratis) und ausgestattet mit einem drehbaren Fußball.

Colorpokal-Serie: ab 12,51 € (= 10 % Rabatt)NEU: Hochwertiger Pokal mit Deckel in 4 verschiedenen Größen (28,5 x 10,0 cm, 30,0 x 10,0 cm, 31,0 x 10,0 cm, 33,0 x 10,0 cm), auf einem Marmorsockel, mit einem Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30

Gravurzeichen gratis).Glastrophy-Serie: ab 20,61 € (= 10 % Rabatt)Moderne Trophy in 3 verschiedenen Größen (15,0 x 13,0 cm; 17,0 x 15,0 cm; 19,5 x 18,0 cm), mit einem EXKLUSIVEN Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen gratis). Die Bicolor-Holzoptik in Mahagoni und Silber sorgt für einen exklusiven Look.

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Königsorden-Serie: nur 15,75 € (= 10 % Rabatt)Orden (3,0 cm breit) für die „Majestäten“ in Gold/Silber, Gold und Silber, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens auf der Rückseite sowie einer Schützenauflage Ihrer Wahl auf der Vorderseite.

Klassikorden: nur 17,91 € (= 10 % Rabatt)Orden (5,0 x 4,0 cm) in Altsilber, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes auf der Vorder- und Rückseite sowie Ihres Vereinswappens auf der Rückseite.

Königinnennadel: nur 5,36 € (= 10 % Rabatt)Schmucke Nadel (3,5 x 4,0 cm) für Schützenköniginnen in Gold, Silber, Altgold und Altsilber, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes auf der Vorderseite und einer Broschennadel zur Befestigung.Jetzt Rabatte nutzen, solange der Vorrat reicht: www.schuetzenorden-sack.deKarnevals-Angebote

Klassikorden: ab 4,05 € (= 10 % Rabatt)Orden (8,0 x 7,0 cm) in Gold mit verschiedenen Farbeinlagen, Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens sowie einer Kordel in verschiedenen Farbkombinationen.

3D-Brillantorden: ab 5,31 € (= 10 % Rabatt)Dreidimensionaler Orden (10,5 x 9,5 cm) in Gold und Altgold, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens, Band oder Kordel in Wunschfarbe und Schmucksteinen in 4 verschiedenen Farben.

3D-Colororden: ab 5,31 € (= 10 % Rabatt)Dreidimensionaler Orden (9,0 x 8,0 cm) in Gold und Silber, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens, Band oder Kordel in Wunschfarbe und Schmucksteinen in 4 verschiedenen Farben.Gleich Rabatte verschaffen, solange der Vorrat reicht: www.karnevalsorden-sack.de

Sichern Sie sich unsere aktuellen Rabatte und bestellen Sie ganz bequem online. Auch für maßgeschneiderte Sonderanfertigungen von Orden, Medaillen, Ketten oder Pins sind wir jederzeit für Sie da. Sprechen Sie uns an – wir unterbreiten Ihnen gerne ein passendes und attraktives Angebot.

Beste

Grüße aus Grevenbroich und vielen Dank fürs LesenIhr Heinz-Josef Sack

Vereinsbedarf Sack gehört zu den führenden Anbietern für Vereinsbedarf und Auszeichnungen in den Bereichen Sport, Schützen und Karneval. Zum Angebot gehören u. a. Pokale und Medaillen, Pins und Anstecknadeln, Schützenorden und Karnevalsorden. Die Artikel gibt es nicht nur in Standardausführung, sondern auch als Sonderanfertigung nach den individuellen Wünschen der Kunden. 20 geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie modernste computergesteuerte Maschinen und 2.000 qm Lager- und Produktionsflächen sorgen für professionelle Abwicklung der Aufträge. Alle Artikel können auch über einen Online-Shop bestellt werden.

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