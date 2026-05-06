RADIKAL INTIM von Dr. Stephanie Kossow im divana Verlag

Wissen über Körper und Konsens für alle Beziehungsformen

Im Relaunch des revolutionären feministischen Ratgeber „RADIKAL INTIM“ widmet sich Ärztin und Therapeutin Dr. Stephanie Kossow Fragen der zwischenmenschlichen Nähe, Bindung und Selbstbestimmung. Das wissenschaftlich fundierte, praxisnahe Sachbuch erscheint am 15.06.2026 im divana Verlag in Köln.Dimensionen von SexualitätDr. Stephanie Kossow beleuchtet die drei Dimensionen von Sexualität: Lust, Beziehung und Fortpflanzung. Themen wie die biologische Basis von Beziehungen, Bindungspsychologie sowie Kommunikation in Beziehungen werden lebensnah behandelt. In „RADIKAL INTIM“ werden verschiedene Aspekte von Lust, sexueller Präferenzen und Dysfunktionen sowie Schmerzproblematik aus dezidiert feministischer, queerfreundlicher Perspektive behandelt.Kommunikation als RessourceDie Sexualmedizinerin betont in „RADIKAL INTIM“ die Bedeutung eines verantwortungsvollen Umgangs mit sexuellen Wünschen sowie eine offene Kommunikation über Bedürfnisse. Unter der Prämisse normkritischen Haltung werden Mythen entkräftet und vielfältige Modelle von sexueller Identität diskutiert. Das Buch ermöglicht Leser*innen somit eine fundierte Auseinandersetzung mit ihren eigenen sexuellen Bedürfnissen und ermutigt dazu, Grenzsetzungen wie Vorlieben offen anzusprechen.Psychologie, Medizin und SexuellesAuch Therapieoptionen bei sexuellen Problemen und Möglichkeiten der Paartherapie werden ausführlich erläutert. Ein Highlight stellen ausführliche Interviews dar, in denen Dr. Stephanie Kossow Kolleg*innen unterschiedlicher Therapierichtungen zu Wort kommen lässt. So erhalten Leser*innen ein umfassendes Bild der Therapielandschaft und ihrer Möglichkeiten in Bezug auf Beziehungen und Sexualtherapie. Die Berliner Allgemeinärztin plädiert für die Entwicklung einer feministischen Sexualmedizin, um bestehende Bildungslücken bei Fachmenschen im Gesundheitswesen zu schließen und eine bessere Gesundheitsversorgung für FLINTA*-Personen sicherzustellen.Bildung und Empowerment“RADIKAL INTIM“ ist ein informativer Ratgeber, der Leser*innen hilft, eine gesunde Einstellung zu Sexualität zu entwickeln und ihre Beziehungen zu verbessern. Das Buch bietet fundierte Informationen und praktische Ratschläge für ein erfülltes Liebesleben.

Der divana Verlag ist ein junger Kleinverlag mit queerfeministischem Schwerpunkt. Wir veröffentlichen vor Allem Sachbücher und handeln nach dem Motto: Feminismus für alle.

Kontakt

divana Verlag – Natacha Jill Colin

Natacha Colin

Wilhelm-Mauser-Straße 47

50827 Köln

01782950942



http://www.divana-verlag.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.