Rathaus-Center Pankow sucht Geschichten aus dem Kiez

Das Rathaus-Center Pankow ruft zur Teilnahme an einem besonderen Ausstellungsprojekt auf: Gesucht werden persönliche Geschichten, Erinnerungen und Fotos rund um den Pankower Anger und die Breite Straße. Ob früheres Leben im Kiez, besondere Begegnungen oder verschwundene Orte – die Beiträge werden Teil einer Ausstellung, die ab September im Rathaus-Center Pankow zu sehen sein wird. Die Teilnahme ist ab sofort vor Ort oder per E-Mail möglich.

Der Pankower Anger und die Breite Straße sind seit jeher das Herz des Bezirks – Orte voller Geschichte, Begegnungen und persönlicher Erinnerungen. Genau diese Geschichten möchte das Rathaus-Center

Pankow sichtbar machen und ruft dazu auf, eigene Erlebnisse aus der Mitte Pankows

zu teilen.

Im Mittelpunkt stehen dabei ganz persönliche Perspektiven: Erinnerungen an das Leben rund um den Pankower Anger, an Geschäfte und Cafes entlang der Breiten Straße, an frühere Zeiten, besondere Begegnungen oder prägende Momente. Vielleicht gibt es alte Fotos vom Spaziergang, Geschichten vom ersten Einkauf in der Nachbarschaft oder Erlebnisse, die untrennbar mit diesem Kiez verbunden sind.

Ziel der Aktion ist es, eine multimediale Ausstellung zu gestalten, die den Wandel und die Vielfalt dieses zentralen Pankower Quartiers zeigt – erzählt von den Menschen, die hier leben oder gelebt haben. So entsteht ein lebendiges Mosaik aus Erinnerungen, das Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet.

Die Teilnahme ist unkompliziert: Interessierte finden auf einem Flyer im Rathaus-Center Pankow alle Informationen, wie sie ihre Geschichte direkt vor Ort teilen können. Außerdem ist das Einreichen per E-Mail unter centermanagement@rathauscenter-pankow.de möglich. Auch Fotos und kleine persönliche Fundstücke und Exponate sind ausdrücklich willkommen und im Rathaus-Center in den besten Händen.

Mit dem Projekt wird das Rathaus-Center einmal mehr zum Treffpunkt für den Kiez – als Ort, an dem nicht nur eingekauft, sondern auch erzählt, erinnert und gemeinsam Geschichte geschrieben wird.

Über das Rathaus-Center Pankow

Seit 1999 ist das Rathaus-Center nicht nur ein Einkaufszentrum, sondern ein Ort, wo sich die Menschen aus Pankow und Umgebung begegnen und austauschen.

Genießen Sie es zu bummeln, erledigen Sie alle täglichen Einkäufe bequem an einem Ort oder gönnen Sie sich eine Kaffeepause in angenehmer Atmosphäre.

Auf drei Etagen erwarten Sie rund 80 Fachgeschäfte, große Marken aus Mode & Technik, Bücher, Lebensmittel und Services. Nutzen Sie das umfangreiche Gastronomieangebot für eine perfekte Pause. Hier gibt es Spezialitäten aus aller Welt – lassen Sie sich nach Lust und Laune kulinarisch verwöhnen.

Zudem bietet das angebundene Ärztezentrum eine große Auswahl an Spezialisten unterschiedlichster Fachrichtungen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://rathauscenter-pankow.de/

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