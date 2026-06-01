Rechtliche Grundlagen und neue Richtlinien für die Praxis MVAS und RSA Schulung

Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten Sie einen anerkannten MVAS Qualifikationsnachweis.

Arbeitsstellensicherung im öffentlichen Verkehrsraum lässt sich flexibel und praxisnah per Live-Online-Schulung absolvieren.

Die Schaufelmann GmbH bietet die RSA21-Schulung nach den aktuellen Richtlinien der RSA 21 und MVAS 99 im zeitsparenden und wirtschaftlich günstigen Onlineformat an. Baustellenverantwortliche sowie Mitarbeitende in Bauunternehmen und Kommunen werden ortsunabhängig und effizient qualifiziert. Die Qualität der Online Schulungen befindet sich dank moderner Präsentationstechnik und fachlich exzellenten Trainern auf hohem Niveau.

Rechtliche Grundlagen und neue Richtlinien für die Praxis

Die Anforderungen an die Absicherung von Arbeitsstellen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sind hoch. Sie verlangen von Verantwortlichen weitreichende Kenntnisse der aktuellen Rechtslage. Im Mittelpunkt der Live-Online-Schulung mit Teilnahme-Zertifikat stehen die gesetzlichen Vorgaben und Regelwerke: Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Verwaltungsvorschriften sowie die spezifischen Richtlinien der RSA 21, ZTV-SA97 und Arbeitsstättenregel ASR A5.2 werden mit anschaulichen Beispielen erläutert. Die Teilnehmenden lernen, wie verkehrsrechtliche Anordnungen korrekt umgesetzt und Gefahrenbereiche minimiert werden. Das vermittelte Wissen sorgt für Sicherheit im fließenden Verkehr und senkt die Gefahr vor haftungsrechtlichen Risiken für das Unternehmen.

Moderne Schulung mit persönlicher Betreuung durch Live-Trainer

Ein besonderer Fokus des Seminars liegt auf der praxisnahen Vermittlung der Lehrinhalte. Die Trainer nutzen reale Beispiele: Bilder, Grafiken, Tabellen und selbst dokumentierte Situationen aus dem täglichen Verkehrsgeschehen zeigen typische Fehler bei der Arbeitsstellensicherung. Anforderungen der Regelwerke werden dadurch greifbar.

Im Gegensatz zu reinen Videokursen wird die RSA-Online-Schulung von erfahrenen Trainern live durchgeführt. Der Experte beantwortet Teilnehmerfragen direkt im Seminar und garantiert durch den mündlichen Austausch einen optimalen Lernerfolg. Die Schulung kann ein- oder zweitägig erfolgen. Bei der eintägigen Schulung liegt der Fokus auf Arbeitsstellen von kürzerer und längerer Dauer innerorts und auf Landstraßen. Bei der zweitägigen Schulung wird das Wissen um Arbeitsstellen auf Autobahnen und autobahnähnlichen Bundesstraßen ergänzt. Ein Schulungstag besteht aus etwa sechs Zeitstunden Lehrinhalt zuzüglich Pausen. Dieser Zeitrahmen ist seit vielen Jahren ein Branchenrichtwert, der auf Grundlage der MVAS-Vorschriften des Bundesministeriums für Verkehr aus dem Jahr 1999 basiert.

Umfangreiches Materialpaket und anerkannter Qualifikationsnachweis

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Online-Schulung erhalten die Teilnehmer ein offizielles Zertifikat zur Vorlage bei anordnenden Behörden und Auftraggebern. Dieser Nachweis ist beim Einreichen von Anträgen für verkehrsrechtliche Anordnungen zwingend erforderlich. Die RSA 21 Schulung der Schaufelmann GmbH garantiert, dass Betriebe und Kommunen ihre Mitarbeiter ohne Reiseaufwand und Ausfallzeiten auf den neuesten Stand der gesetzlichen Vorgaben bringen, wodurch die ordnungsgemäße Absicherung im Straßenraum langfristig gewährleistet bleibt. Alle Teilnehmer erhalten zusätzlich einen exklusiven Zugang zum RSA-Infocenter, einer eigenen Onlineplattform mit wichtigen aktuellen verkehrsrechtlichen Informationen. Die Teilnehmerunterlagen werden vorab per E-Mail zugesendet und dienen zur Vorbereitung auf den RSA-Kurs und als Nachschlagewerk für später.

Ausführliche Informationen finden Sie unter:

https://www.mvas-seminare.de

Die Schaufelmann GmbH zählt zu den führenden Anbietern von Schulungen im Bereich Verkehrssicherung und Arbeitsstellensicherung im öffentlichen Verkehrsraum. Seit 1998 qualifiziert das Unternehmen Fachkräfte,

Verantwortliche und Auftragnehmer sowie Behörden nach den aktuellen Anforderungen MVAS, RSA sowie ZTV-SA.

Mit bundesweit durchgeführten Online- und Präsenzseminaren unterstützt Schaufelmann Unternehmen, Kommunen, Versorgungsbetriebe, Straßenbauunternehmen und Dienstleister bei der rechtssicheren Qualifizierung ihrer Mitarbeiter.

Die Schulungen werden von erfahrenen und zertifizierten Fachreferenten durchgeführt und verbinden praxisnahe Inhalte mit den neuesten gesetzlichen und technischen Anforderungen.

Teilnehmer erwerben die notwendige Fachkunde für Arbeitsstellen kürzerer und längerer Dauer an Innerortsstraßen,

Landstraßen, Bundesstraßen und Autobahnen. Ziel ist die sichere Planung, Einrichtung und Überwachung von Verkehrsführungen und Baustellenabsicherungen gemäß den geltenden Vorschriften.

Besonders geschätzt wird die persönliche Betreuung über die Schulung hinaus!

Durch ein über Jahrzehnte gewachsenes Netzwerk aus Behörden, Auftraggebern, Straßenbaulastträgern

und Fachstellen profitieren Kunden von praxisnahen Lösungen und kompetenten Ansprechpartnern

auch nach erfolgreichem Seminarabschluss.

Schaufelmann steht für fachliche Kompetenz, langjährige Erfahrung und eine moderne Wissensvermittlung,

die Theorie und Praxis erfolgreich miteinander verbindet. Aus Sicherheit wird Partnerschaft.

Kontakt

Schaufelmann GmbH

Maximilian Ziller

Sandershäuser Straße 87 b

34123 Kassel

056181044099



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