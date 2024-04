Recycelbare Einwegtrinkbecher als praktische Lösung im Sommergeschäft

Mit den höheren Temperaturen startet auch die Außerhaussaison der Gastronomie, verbunden mit zahlreichen Events im Freien.

Einwegtrinkbechern haftet ein negativer Ruf an, dabei sind sie aus verschiedenen Gründen aus dem Gastronomiebereich nicht mehr wegzudenken, insbesondere im Außerhausverkauf und in der Eventgastronomie. Die Wahl des richtigen Materials für diese Einwegbecher ist von großer Bedeutung, da sie nicht nur praktisch und benutzerfreundlich sein sollten, sondern auch umweltfreundlich. In diesem Artikel werden die Vorteile von recycelbaren Einwegtrinkbechern aus Papier oder Kunststoff näher beleuchtet.

Recycelbare Einwegtrinkbecher aus Papier bieten eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Plastikbechern. Sie bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen und sind im besten Fall sogar biologisch im Altpapier entsorgbar, wenn auf die herkömmliche PE Beschichtung verzichtet werden kann. Der Vorteil dieser Papiertrinkbecher liegt darin, dass sie leicht zu recyceln sind. Nach der Benutzung können sie einfach in den Papiermüll geworfen und zu neuem Papier recycelt werden. Dies spart nicht nur natürliche Ressourcen und verringert den Energieverbrauch, sondern reduziert auch die Menge an Abfall auf Deponien oder in Verbrennungsanlagen.

Aber auch recycelbare Einwegtrinkbecher aus Kunststoff haben ihre Vorteile. Im Vergleich zu herkömmlichen Plastikbechern bestehen sie aus umweltfreundlicheren Materialien wie Polypropylen (PP) oder Polylactid (PLA), einem stärkebasiertem Bio Kunststoff. Trinkbecher aus PP lassen sich recyceln und zu neuen Kunststoffprodukten verarbeiten. Durch die Verwendung recycelbarer Kunststoffbecher können Unternehmen dazu beitragen, die Umweltauswirkungen von Kunststoffabfällen zu reduzieren.

Ein weiterer Vorteil von recycelbaren Einwegtrinkbechern, unabhängig von ihrem Material, besteht darin, dass sie hygienisch und sicher sind. Gerade in der Eventgastronomie, in der große Menschenmengen bedient werden müssen, ist Hygiene von größter Bedeutung. Einwegbecher gewährleisten, dass jeder Gast einen frischen und sauberen Becher erhält, ohne dass dieser zuvor gereinigt werden muss. Darüber hinaus bieten recycelbare Becher auch Schutz vor Verletzungen, da sie oft stabiler und bruchfester sind als herkömmliche Mehrwegbecher.

Nicht zuletzt bieten recycelbare Einwegtrinkbecher auch eine große Flexibilität für die Gastronomie und Eventgastronomie. Sie sind in verschiedenen Größen und Designs erhältlich und können mit individuellen Logos oder Botschaften bedruckt werden. Dadurch lassen sie sich perfekt an das jeweilige Event oder Branding anpassen und können als Werbemittel dienen.

Insgesamt bieten recycelbare Einwegtrinkbecher aus Papier oder Kunststoff viele Vorteile für die Gastronomie und Eventbranche. Sie sind umweltfreundlicher, hygienischer, sicherer und unterstützen die Recycling-Bemühungen. Bei der Wahl der richtigen Becher sollten Unternehmen daher auf recycelbare Materialien setzen. Durch den bewussten Einsatz dieser Becher tragen sie nicht nur zur Reduzierung ihres ökologischen Fußabdrucks bei, sondern können auch ihr Image verbessern und sich als nachhaltige Betriebe positionieren.

Pack4Food24.de ist das Onlinebestellportal des Großhandelsspezialisten Ragaller Gastronomiebedarf GmbH. Auf www.pack4food24.de kann rund um die Uhr auf ein umfangreiches Sortiment an praktischen Serviceverpackungen, modernen To Go Verpackungen, günstigem Einweggeschirr, innovativen Tischprodukten, qualitativen Hygieneartikeln und professionellen Reinigungsmitteln zugegriffen werden.

Mit der direkten Anbindung des Onlineshops an den stationären Großhandel verbindet die Ragaller Gastronomiebedarf GmbH ideal die Vorteile der beiden Vertriebswege.

