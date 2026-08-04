Rein ins Berufsleben: Nachwuchstalente starten bei DENIOS

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt: Zum Ausbildungsstart begrüßte die DENIOS SE sechs neue Auszubildende und dual Studierende am Unternehmenssitz in Bad Oeynhausen. In den kommenden Jahren lernen sie unterschiedliche Unternehmensbereiche kennen, übernehmen Verantwortung und legen den Grundstein für ihre berufliche Zukunft.

Ausbildung als Investition in die Zukunft

„Eine gute Ausbildung ist für uns weit mehr als nur der Einstieg ins Berufsleben – sie ist eine Investition in die Zukunft unseres Unternehmens“, sagt Lena Vollmer (Personalreferentin und Ausbildungsleiterin bei DENIOS). „Wir freuen uns, unsere sechs neuen Nachwuchskräfte bei DENIOS begrüßen zu dürfen und heißen sie herzlich willkommen.“

Als Weltmarktführer für Gefahrstofflagerung und Arbeitssicherheit bietet DENIOS zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten – und das in einem internationalen Umfeld. „Themen wie Nachhaltigkeit, Innovation und Umweltverantwortung stehen bei uns ja schon immer ganz oben auf der Tagesordnung“, erklärt Ramona Werner, Personalleiterin bei DENIOS. „Unsere Nachwuchskräfte starten in einem Unternehmen, das heute schon an den Lösungen von morgen arbeitet. Das eröffnet viele spannende Perspektiven für die persönliche und berufliche Entwicklung.“

Ausgezeichnete Perspektiven

Dass Ausbildung bei DENIOS großgeschrieben wird, bestätigen auch unabhängige Bewertungen: Das Unternehmen wurde bereits mehrfach mit dem Gütesiegel BEST PLACE TO LEARN® ausgezeichnet. Grundlage ist eine wissenschaftlich fundierte Online-Befragung des Ausbildungsportals AUBI-plus. Die Auszeichnung unterstreicht die hohe Qualität der Ausbildung und das besondere Engagement für die Fachkräfte von morgen.

Am ersten Arbeitstag stand zunächst das Kennenlernen im Mittelpunkt. Neben vielen Informationen rund um das Unternehmen und die Ausbildung erhielten die neuen Teammitglieder erste Einblicke in ihre zukünftigen Aufgabenbereiche. Die Azubi-Crew von DENIOS war sich am Ende des Tages einig: Es war ein gelungener Auftakt für einen spannenden Start ins Berufsleben.

Diese Nachwuchskräfte verstärken ab sofort das DENIOS-Team:

Jakob Schicketanz und Dominic Harnisch (praxisintegriertes Studium Maschinenbau), Agon Shala (Elektroniker für Betriebstechnik), Zoe Honekamp und Bennet Meyer (Industriekaufleute) sowie Laura Sophie Vogelsang (Technische Produktdesignerin).

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

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