Reise-App bündelt Reiseunterlagen digital an einem Ort

Der Reiseveranstalter Natürlich Reisen stellt seinen Kunden ab sofort eine eigene Reise-App für digitale Reiseunterlagen zur Verfügung. Die Anwendung bündelt alle wichtigen Reiseinformationen an einem zentralen Ort und ersetzt klassische Papierunterlagen durch digitale Dokumente auf dem Smartphone. Damit verbindet das Unternehmen mehr Komfort für Reisende mit einem ressourcenschonenden Reiseerlebnis. Nach der Buchung erhalten Kunden einen persönlichen Zugang zur App, die für iOS und Android verfügbar ist. Dort finden sie ihren individuellen Reiseverlauf, Flugtickets, Voucher, Hotelinformationen, aktuelle Einreisebestimmungen sowie weitere wichtige Reisedokumente.

Zusätzlich sind sämtliche relevanten Kontaktdaten zentral hinterlegt. Dazu gehören Ansprechpartner von Natürlich Reisen, lokale Partner vor Ort sowie die gebuchten Unterkünfte. Reisende haben damit während ihrer gesamten Rundreise schnellen Zugriff auf alle wichtigen Informationen und Kontakte.

Reiseverlauf und Dokumente jederzeit griffbereit

Die App vereint sämtliche Reiseunterlagen in einer Anwendung. Aufwendige Papiermappen und die Suche nach einzelnen Buchungsbestätigungen in E-Mails entfallen. Nutzer können ihren Reiseverlauf direkt über die App verfolgen und die einzelnen Stationen ihrer Rundreise jederzeit einsehen.

„Wir möchten unseren Gästen ein entspanntes Reiseerlebnis bieten. Wer unterwegs alle wichtigen Unterlagen, Ansprechpartner und Reiseinformationen griffbereit hat, kann sich ganz auf die Erlebnisse vor Ort konzentrieren. Gleichzeitig reduzieren wir den Papierverbrauch und gestalten die Reiseorganisation nachhaltiger“, sagt Jan Wittwer, Gründer und Geschäftsführer von Natürlich Reisen.

Direkte Kommunikation vor und während der Reise

Bereits ab dem Zeitpunkt der Buchung ermöglicht die Reise-App einen direkten digitalen Kontakt zwischen Natürlich Reisen und seinen Gästen. Informationen lassen sich zentral bereitstellen, aktualisieren und verwalten. Das schafft Transparenz und erleichtert die Kommunikation vor und während der Reise.

„Unsere Reise-App verbindet persönlichen Service mit moderner Technologie. Gäste haben ihren gesamten Reiseverlauf, Flugtickets, Voucher, Unterkünfte, Einreiseinformationen und wichtige Kontakte jederzeit dabei. Das sorgt für mehr Komfort und Flexibilität während der Reise. Gleichzeitig schaffen wir die Grundlage für weitere digitale Services, die wir künftig entwickeln werden“, sagt Jan Wittwer. Mit der Einführung digitaler Reiseunterlagen entwickelt Natürlich Reisen sein Serviceangebot weiter und reduziert gleichzeitig den Einsatz gedruckter Dokumente. Weitere digitale Funktionen, die das Reisen noch komfortabler gestalten werden, befinden sich in Planung.

Weitere Informationen zur Reise-App für digitale Reiseunterlagen finden Interessierte unterhttps://natuerlich.reisen/reise-app/.

Natürlich Reisen ist ein Reiseveranstalter und Spezialist für individuelle Erlebnisreisen weltweit. Das Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte Rundreisen mit Fokus auf authentische Begegnungen, besondere Naturerlebnisse und persönliche Betreuung. Durch die Verbindung von individueller Reiseplanung, lokaler Expertise und digitalen Services entstehen komfortable Reiseerlebnisse von der Planung bis zur Rückkehr.

Kontakt

Natürlich Reisen Tourdesign GmbH & Co. KG

Jan Wittwer

Sinstorfer Weg 70

21077 Hamburg

040 696 328 060



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