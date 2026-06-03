Reisen mit den Vierbeinern: Das sind die haustierfreundlichsten beliebten Urlaubsdestinationen

Jede dritte Unterkunft in Olbia erlaubt die Anreise mit Haustieren

Für viele Familien startet im Juni die Zeit der Sommerurlaubssaison. Mit den Schulferien steigt aber leider auch in jedem Jahr die Zahl der Haustiere, die in Tierheimen abgegeben oder ausgesetzt werden.* Dabei ist es vielerorts problemlos möglich, sein Haustier mit in den Urlaub zu nehmen. KAYAK, eine führende Reisesuchmaschine, zeigt, in welchen bei deutschen Urlaubern beliebten Reiseregionen der Anteil an haustierfreundlichen Unterkünften am größten ist.

Die meisten haustierfreundlichen Unterkünfte gibt es im italienischen Olbia auf Sardinien. Knapp jedes dritte Hotel (29 Prozent) erlaubt die Mitnahme von Fellnasen. Dabei ist der Preisaufschlag im Vergleich zu regulären Unterkünften moderat. Im Schnitt sind die haustierfreundlichen Häuser nur acht Prozent teurer als solche, die keine Haustiere erlauben.

In Thessaloniki beträgt der Anteil haustierfreundlicher Unterkünfte 19 Prozent, in Rom und Antalya jeweils 17 Prozent. Während haustierfreundliche Unterkünfte in Rom quasi ohne Aufschlag zu haben sind (+2 Prozent), sind diese Unterkünfte in Antalya sogar im Durchschnitt 29 Prozent günstiger als reguläre Hotels.

„Während es in Tokio mittlerweile alltäglich ist in Cafés zu gehen, in denen man Hunde, Katzen, Igel, Schweine oder sogar Eulen streicheln kann, sind Haustiere in Unterkünften hier eher ungern gesehene Gäste“, sagt Yvonne Bonanati von KAYAK. „Nur zwei Prozent aller Unterkünfte in Tokio erlauben Haustiere. Das ist für europäische Reisende aber vermutlich verkraftbar, denn den weiten Flug in die japanische Hauptstadt würden vermutlich ohnehin nur die wenigsten Tierhalter ihren Lieblingen für einen Urlaubstrip zumuten.“

KAYAK-Filter: Haustierfreundliche Unterkünfte

Bei KAYAK finden Tierhalter jetzt noch einfacher Unterkünfte, die ihnen einen Urlaub zusammen mit ihren vierbeinigen Familienmitgliedern ermöglichen: Wenn Reisende die Anzahl der Personen zu Beginn einer Suche eingeben, fragt ein Filter direkt ab, ob ausschließlich haustierfreundliche Unterkünfte angezeigt werden sollen. Alternativ können Tierfreunde ihre Urlaubsreise auch mit KAYAKs KI fragen planen und sich tierfreundliche Unterkünfte vorschlagen lassen.

*Quelle: https://www.sueddeutsche.de/wissen/gesellschaft-haustiere-und-ferienzeit-oft-abgegeben-oder-ausgesetzt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-230622-99-141921

Methodik:

Basiert auf Hotelsuchen, die im Zeitraum vom 01.01.2026 bis zum 19.04.2026 auf KAYAK.de und den zugehörigen Marken für Reisetermine zwischen dem 01.06.2026 und dem 15.09.2026 durchgeführt wurden. Alle Preise sind Durchschnittswerte für eine Übernachtung im Doppelzimmer. Die Preise können variieren, und Preisvorteile können nicht garantiert werden.

KAYAK, Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist eine führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, ihren perfekten Flug, Unterkunft, Mietwagen und Urlaubspaket zu finden. Millionen Reisende vertrauen der KAYAK-App für eine nahtlose Reiseplanung auf iOS und Android. Wir unterstützen auch Geschäftsreisende mit unserer Lösung für Geschäftsreisen.

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