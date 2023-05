revolt Mobiles 10-Watt-Falt-Solarpanel IP65

Ideal beim Camping, am See & Co.: Kostenlose Solarenergie für Powerbanks

– Mobile Solarladung für die Mobilgeräte-Powerbank

– 4 effiziente Solarzellen für bis zu 10 Watt Leistung

– Platzsparend zusammenfaltbar für unterwegs

– Tragetasche mit Ösen u. Karabinerhaken zum Befestigen an Rucksack, Zelt & Co.

– Wetterfest nach IP65

Mit dem mobilen 10-Watt-Falt-Solarpanel von revolt wird die Powerbank auch unterwegs mit Energie

versorgt, auch wenn keine Steckdose in Reichweite ist! Einfach Powerbank anschließen und Solarpanel in

die Sonne legen. Den Rest übernimmt die Sonne – und das kostenlos!

Praktisch überall dabei: Das Panel besteht aus 4 Modulen, die auf der Innenseite einer Tasche angebracht

sind. Sie sind für den Einsatz schnell auseinander gefaltet und für den Transport rasch kompakt

zusammengefaltet. Mit nur 234 g fällt das Panel zudem kaum ins Gewicht!

– Mobiles Solarpanel zum Aufstellen und Aufhängen

– USB-Ausgang zum direkten Anschluss an eine Powerbank

– 4 effiziente Solarmodule: bis 10 Watt Leistung

– Output USB A: 5 Volt bis 2 A

– Platzsparend zusammenfaltbar: integrierte Tragetasche mit Ösen

– Wetterfest: IP65

– Material: 600D PET

– Maße gefaltet: 18,5 x 11,5 x 2,5 cm, aufgeklappt: 48 x 18,5 x 0,3 cm, Gewicht: 234 g

– Falt-Solarpanel inklusive 2 Karabinerhaken und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107410854

Preis: 27,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7384-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7384-3034.shtml

Im Bundle mit Solar-Powerbank mit Kurbel:

revolt Solar-Powerbank mit Kurbel & Extra-Solarpanel, 30.000 mAh, PD 20 Watt

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/XaEoYM8fPKE4tgX

