revolt Powerbank mit 20.000 mAh PB-850, USB-C PD USB-A QC

Mobiler Strom für Smartphone und mehr: mit Schnellladung per Power Delivery

• Extra-große Kapazität mit 20.000 mAh für viele Extra-Stunden Smartphone-Laufzeit

• USB-C mit Schnell-Ladefunktion Power Delivery (PD) bis 22,5 Watt

• USB-A mit Schnell-Ladefunktion Qucik Charge (QC) bis 22,5 Watt

• Lightning-kompatibler 8-PIN-Anschluss mit bis zu 12 Watt

• LED-Display für Anzeige des Akkustands

Ausdauernde Energiereserve für unterwegs: Die kompakte Powerbank von revolt mit 20.000-mAh-Kapazität versorgt Smartphones, Tablets und weitere Mobilgeräte auch fernab einer Steckdose zuverlässig mit Energie. Damit bleibt zusätzliche Akkulaufzeit auf Reisen, beim Pendeln oder bei längeren Ausflügen jederzeit griffbereit.

Kompatible Geräte werden über USB-C mit Power Delivery oder über USB-A mit Quick Charge zügig aufgeladen. Eine Ladeleistung von bis zu 22,5 Watt nutzt kurze Pausen effektiv und bringt Mobilgeräte schnell wieder auf einen einsatzbereiten Ladestand.

Vier Anschlüsse für flexible Nutzung: Zwei USB-C-Ports sowie je ein USB-A- und 8-Pin-Anschluss ermöglichen die Verbindung unterschiedlicher Mobilgeräte. Dadurch eignet sich die Powerbank als vielseitige Stromquelle für verschiedene Ladekabel und Gerätekombinationen.

• Lädt bis zu 4 Mobilgeräte gleichzeitig: mit bis zu 22,5 Watt Gesamt-Leistung

• 2x USB Typ C mit Power Delivery bis zu 22,5 Watt: zum schnellen Aufladen von kompatiblen Mobilgeräten und Notebooks mit USB-C-Ladeanschluss

• 1x USB-C-Ladestrom mit automatischer Anpassung: 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 2,22 A / 20 Watt, 10 V bis 2,25 A / 22,5 Watt, 12 V bis 1,67 A / 20 Watt

• 1x USB-C-Ladestrom mit automatischer Anpassung: 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 2,22 A / 20 Watt, 12 V bis 1,67 A / 20 Watt

• 1x USB Typ A mit Quick Charge 3.0: lädt kompatible Mobilgeräte bis zu 4-mal schneller als ein gewöhnliches Netzteil, abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0

• 1x USB-A-Ladestrom mit automatischer Anpassung: 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 2 A / 18 Watt, 10 V bis 2,25 A / 22,5 Watt, 12 V bis 1,67 A / 20 Watt

• Lightning-kompatibler 8-PIN-Anschluss: 5 Volt, bis 2,4 A / 12 Watt

• Auch universell einsetzbar für alle USB-Geräte wie MP3-Player, Navi, Smartphone, Tablet-PC, iPhone, iPad u.v.m.

• Gesamt-Leistung bei Verwendung von bis zu 4 Output-Anschlüssen gleichzeitig: 15 Watt (5 Volt, bis 3 A)

• LED-Display für Ladestandanzeige

• Netzteil-Funktion: Powerbank und angeschlossene Geräte gleichzeitig laden

• Schutz vor Kurzschluss, Überladung, Entladung, Überlastung und Überhitzung

• Integrierter Li-Ion-Akku mit 20.000 mAh, lädt per USB-C, mit Unterstützung für Schnellade-Funktion (Netzteil bitte dazu bestellen)

• Maße: 148 x 69 x 31 mm, Gewicht: ca. 418 g

• Powerbank PB-850 inklusive deutscher Anleitung

• EAN: 4022107485050

Die revolt Powerbank mit 20.000 mAh PB-850, USB-C PD, USB-A QC und 8-PIN, 22,5 Watt ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8116-625 zum Preis von 19,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz und pearl.ch verfügbar.

Die revolt Powerbank PB-850 ist für kurze Zeit zum Sonderpreis von 4,99 Euro unter der Bestellnummer GRA-18116-625 erhältlich.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presseinformation. Das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/odjmkND79fH4Eds

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