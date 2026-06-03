Revolutionäres Glamping in den Blue Ridge Mountains in Virginia

Glamping like it’s 1776: Unter diesem Motto feiert Love Ridge Mountain Lodging, südwestlich von Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia an der Ostküste, das 250. Jubiläum der amerikanischen Unabhängigkeit. Bis September 2026 lässt sich das sogenannte Arrangement Revolutionary Rest buchen, welches das Lebensgefühl des 18. Jahrhunderts mit den Annehmlichkeiten der Gegenwart verbindet.

Gäste logieren in einem Zelt im Stil der Kolonialzeit, das bis zu vier Personen Platz bietet und sich damit auch für Familien eignet. Holz, Schmiedeeisen und Laternenlicht prägen die Einrichtung, während Bett, Bettwäsche und Ladeanschlüsse geschickt integriert sind und das historische Bild an keiner Stelle stören. Zum Paket gehört eine üppig angerichtete Platte, das Appalachian Charcuterie Board, mit regionalen Köstlichkeiten wie herzhaften Fleischspezialitäten, handgefertigtem Käse und eingelegtem Gemüse. Wer mag, schreibt außerdem am Abend im Schein der Laterne eine Botschaft mit dem Federkiel, versiegelt sie mit Wachs und nimmt sie als Andenken mit nach Hause.

Love Ridge Mountain Lodging liegt auf rund 850 Metern Höhe direkt an Meile 16 des Blue Ridge Parkway. Von dort führt die Strecke nach Norden zum Shenandoah National Park und geht in den Skyline Drive über. Schon zur Zeit der Revolution versorgte diese Bergregion George Washingtons Kontinentalarmee mit Holz, Eisen und Nahrungsmitteln. Heute lockt sie mit Wanderwegen, Weingütern und Brauereien sowie Ausflugszielen wie Monticello und Ash Lawn-Highland, den einstigen Wohnsitzen der Präsidenten Thomas Jefferson und James Monroe, die Besucher an.

Weitere Informationen stehen unter www.virginia.org oder auf dem deutschsprachigen Facebook-Kanal www.facebook.com/VirginiaUSADeutschland zur Verfügung.

Der Bundesstaat Virginia im Osten der USA beeindruckt mit historischen Stätten, vielfältigen Landschaften von Bergmassiven bis Küstenabschnitten sowie einer kreativen kulinarischen Szene einschließlich zahlreichen Weingütern und Craft-Beer-Brauereien.

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