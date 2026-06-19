Rheingas erhält DtGV-Service-Award 2026 für Telefon-Kundendienst

Rheingas branchenübergreifend zu den Top-Unternehmen im Telefon-Kundendienst

Brühl, 15.06.2026

Rheingas zählt zu den Unternehmen mit besonders starkem Telefonservice in Deutschland. Im Rahmen des bundesweiten DtGV-Service-Award 2026 wurde Rheingas in der Kategorie „Telefon-Kundendienst“ als Preisträger ausgezeichnet. Die Auszeichnung ist branchenübergreifend angelegt und würdigt Unternehmen, die Verbraucherinnen und Verbrauchern mit überzeugender Erreichbarkeit, kompetenter Beratung und verlässlichem Service Orientierung bei der Wahl eines Anbieters geben.

Gerade im Energiemarkt ist der persönliche Kontakt ein entscheidender Qualitätsfaktor. Ob Fragen zur Versorgung, zur Bestellung, zur Technik oder zu individuellen Energielösungen: Kundinnen und Kunden erwarten schnelle, verständliche und verbindliche Antworten. Die Auszeichnung durch die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien bestätigt, dass Rheingas diesen Anspruch im telefonischen Kundenkontakt in besonderer Weise erfüllt.

Grundlage des DtGV-Service-Award 2026 ist eine umfassende Auswertung aus dem Testzeitraum Januar bis Dezember 2025. Insgesamt flossen 28 Service- und Beratungsstudien mit 330 Unternehmenstests in die Bewertung ein. Dabei wurden 281 Mystery-Checks vor Ort, 286 Website-Bewertungen und 1.095 Kundendienst-Checks berücksichtigt. Ausgezeichnet wurden in jeder Kategorie die Top 20 Prozent der untersuchten Unternehmen.

„Unser Telefonservice ist für viele Kundinnen und Kunden der direkte Draht zu Rheingas. Deshalb legen wir großen Wert darauf, Anliegen schnell aufzunehmen, verständlich zu beraten und zuverlässig weiterzuhelfen“, so Uwe Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter der Rheingas. „Dass wir in einer branchenübergreifenden Bewertung im Telefon-Kundendienst ausgezeichnet wurden, ist eine besondere Anerkennung für unser Serviceteam. Gleichzeitig ist sie ein Ansporn, die Qualität im persönlichen Kundenkontakt weiter hochzuhalten.“

Der DtGV-Service-Award wird in fünf Kategorien vergeben: Service vor Ort, Beratung vor Ort, Internetauftritt, Transparenz und Telefon-Kundendienst. Mit der Auszeichnung macht die DtGV besonders verbraucherorientierte Unternehmen sichtbar.

Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Propan Rheingas GmbH & Co. KG, ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl und mehreren Vertriebsstandorten in Deutschland sowie in Polen und den Niederlanden. Rheingas legt den Fokus auf dezentrale Energieträger und Technologien mit erprobter Infrastruktur, sicherer Beschaffung aus Europa und möglichst großen CO2- und NOX-Reduktionspotenzialen. Seit mehr als 100 Jahren ist Rheingas der Top-Anbieter für Flüssiggas, Wärmepumpen, Erdgas, Strom, Photovoltaik und Energietechnik. Bundesweit werden über 30.000 Privat- und Geschäftskunden mit Energie beliefert. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 500 Mitarbeiter.

Rheingas bündelt Energietechnik und Energieeffizienz, Heizungsbau sowie Energieversorgung mit Flüssiggas, Autogas, Wasserstoff, Erdgas, Strom und bietet seinen Kunden Komplettlösungen an.

Für Rückfragen, Bildmaterial oder eine Besichtigung vor Ort steht Ihnen die Pressestelle von Rheingas gerne zur Verfügung.

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Pressesprecherin Rheingas

Evelyn Höller

Tel: 02232 7079 1126

Mobil: 0151 40466790

evelyn.hoeller@rheingas.de

Propan Rheingas GmbH & Co. KG, ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl und mehreren Vertriebsstandorten in Deutschland sowie in Polen und den Niederlanden. Rheingas legt den Fokus auf dezentrale Energieträger und Technologien mit erprobter Infrastruktur, sicherer Beschaffung aus Europa und möglichst großen CO2- und NOX-Reduktionspotenzialen. Seit mehr als 100 Jahren ist Rheingas der Top-Anbieter für Flüssiggas, Wärmepumpen, Erdgas, Strom, Photovoltaik und Energietechnik. Bundesweit werden über 30.000 Privat- und Geschäftskunden mit Energie beliefert. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 500 Mitarbeiter.

Rheingas bündelt Energietechnik und Energieeffizienz, Heizungsbau sowie Energieversorgung mit Flüssiggas, Autogas, Wasserstoff, Erdgas, Strom und bietet seinen Kunden Komplettlösungen an.

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