Rheingas informiert auf Ausbildungsbörse Bergheim am 27.09.2023

Brühl, 22.09.2023

Am 27. September ist es wieder soweit: Die Ausbildungsbörse 2023 in Bergheim findet statt.

Die Kreisstadt Bergheim und der Rhein-Erft-Kreis veranstalten auch in diesem Jahr gemeinsam die Ausbildungsbörse im MEDIO.RHEIN.ERFT in Berg-heim, um an diesem Tag jungen Menschen verschiedene Anregungen und Möglichkeiten zur Berufswahlorientierung zu geben.

Die Ausbildungsbörse findet statt am Mittwoch, den 27. September 2023 von 9-16 Uhr im MEDIO.RHEIN.ERFT in Bergheim, Kirchstraße 12.

Rheingas wird in diesem Jahr wieder mit einem Messestand (Stand 62 im 1. Obergeschoss) vertreten sein und über Rheingas als Ausbildungsunternehmen und die Ausbildungsberufe Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement (m/w/d) sowie Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) informieren.

„Diese Messe bietet jungen Menschen die Möglichkeit, sich über unsere spannenden Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten zu informieren, einen ersten Einblick in die Arbeitswelt von Rheingas zu erhalten und sich persönlich mit unseren Ausbildern und Mitarbeitern auszutauschen. Unser Team wird vor Ort sein, um Fragen zu beantworten, Informationen über unsere vielfältigen Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge zu teilen und Einblicke in unsere Unternehmenskultur zu geben“, so der Geschäftsführer, Uwe Thomsen, der das Unternehmen in vierter Generation führt.

„Als engagierter und zukunftsorientierter Arbeitgeber bietet Rheingas ein hohes Maß an Eigenverantwortung. Vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeitenden, eine gute Balance zwischen Beruf und Privatleben sowie umfangreiche Sozial- und Gesundheitsleistungen sind für uns selbstverständlich. Als Familienunternehmen ist es uns besonders wichtig, dass unsere Mitarbeiter nicht nur hinter unseren Werten stehen, sondern sie auch verkörpern und leben“, so Thomsen weiter.

Die Börse erreicht jährlich circa 2000 Schülerinnen und Schüler und rund 80 Aussteller präsentieren ihr Ausbildungsangebot. Auf zwei Etagen im MEDI-O.RHEIN.ERFT werden rund 150 Berufe live und digital erlebbar sein.

Ergänzt wird die Messe durch ein vielseitiges Vortragsprogramm und die Möglichkeit, seine Bewerbungsmappe von Profis der Bundesagentur für Ar-beit vor Ort prüfen zu lassen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Seit fast 100 Jahren ist Rheingas nationaler Energieversorger für Flüssiggas (LPG), Wasserstoff, Erdgas und Strom in Deutschland. Dabei bündelt die mittelständische Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Brühl Energieeffizienz, Gas und Heizungsbau, Elektromobilitätslösungen, Energieberatung, Solartechnik und Energieversorgung und bietet dabei eine individuelle Komplettlösung für Kunden. Im Fokus stehen dabei nachhaltige Energielösungen.

Alle interessierten Besucher sind herzlich eingeladen, Rheingas am 27. September 2023 an Stand 62 in Bergheim zu besuchen.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen, Ihre Fragen zu beantworten und gemeinsam über Ihre beruflichen Zukunftsperspektiven bei Rheingas zu sprechen.

Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist seit mehr als 95 Jahren Kompetenzfüh-rer für die Energieträger Flüssiggas, Strom, Wasserstoff und Erdgas. Dabei bündelt die mittelständische Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Brühl Energieeffizienz, Gas und Heizungsbau, Elektromobilitätslösungen, Energie-beratung, Solartechnik und Energieversorgung und bietet dabei die Kom-plettlösung: Von der Entscheidung für eine Energieform, über die Montage und Wartung der Anlage, bis hin zur kontinuierlichen Belieferung. Rheingas greift bei Planung, Anlagenbau, Gasversorgung, Wartung und Service konse-quent auf eigenes Personal mit umfassendem, technischem Know-how zu-rück. Im Fokus steht dabei Nachhaltigkeit, mit dem Blick auf die Energie-wende.

