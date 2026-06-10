Rheingas-Tochter BAŁTYKGAZ erneut mit dem „Forbes Diamond“ ausgezeichnet

BAŁTYKGAZ zählt auch 2026 zu den wachstumsstarken Unternehmen Polens

Brühl/Rumia, 08.06.2026

Die polnische Tochtergesellschaft der Rheingas-Gruppe, BAŁTYKGAZ, wurde erneut mit dem renommierten Forbes Diamond ausgezeichnet. Damit zählt das Unternehmen auch 2026 zu den dynamisch wachsenden und wirtschaftlich besonders soliden Unternehmen Polens. In der aktuellen Forbes-Rangliste belegt BAŁTYKGAZ Platz 44 in der regionalen Wertung und Rang 714 in der Gesamtwertung. Die feierliche Preisverleihung findet am 26. Mai 2026 statt.

Mit der erneuten Auszeichnung unterstreicht BAŁTYKGAZ seine stabile Marktposition und erfolgreiche Unternehmensentwicklung – gerade in einem Umfeld, das für die Energiebranche weiterhin von großen Herausforderungen geprägt ist. Schwankungen auf den internationalen Energiemärkten, regulatorische Anforderungen und anspruchsvolle Rahmenbedingungen in Polen stellen Unternehmen der Branche vor besondere Aufgaben.

„Die erneute Auszeichnung mit dem Forbes Diamond ist für uns vor allem eine Bestätigung unseres eingeschlagenen Weges“, sagt Adam Lewandowski, Geschäftsführer von BAŁTYKGAZ. „Sie zeigt, dass konsequente Weiterentwicklung, verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln und verlässliche, langfristige Beziehungen zu Kunden und Partnern nachhaltige Wirkung entfalten. Gerade in einer schwierigen Zeit für die Energiebranche freut es uns sehr, dass BAŁTYKGAZ erneut zu diesem Kreis leistungsstarker Unternehmen gehört.“

Die Forbes Diamonds zählen zu den anerkannten Wirtschaftsauszeichnungen in Polen. Ausgezeichnet werden Unternehmen, die sich durch eine besonders positive Entwicklung, finanzielle Stabilität und hohe Verlässlichkeit auszeichnen. Grundlage des Rankings sind objektive Finanzkennzahlen sowie Kriterien wie Bonität, Zahlungsfähigkeit und wirtschaftliche Solidität. Für BAŁTYKGAZ weist das Ranking einen Umsatz von 500,06 Mio. PLN und einen Wertzuwachs von 13,67 Prozent aus.

Über BAŁTYKGAZ

BAŁTYKGAZ ist ein führender Flüssiggasversorger in Polen und Teil der deutschen Rheingas-Gruppe. Das Unternehmen versorgt über 25.000 Tankkunden, betreibt ein eigenes Flüssiggas-Terminal sowie zwei Abfüllanlagen für Flaschengas und Kältemittel. Mit rund 140 Mitarbeitenden an sieben Standorten gehört BAŁTYKGAZ zu den drei größten Akteuren im polnischen Tankgassektor und zeigt auch in herausfordernden Marktbedingungen kontinuierliches Wachstum.

Über Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl und mehreren Vertriebsstandorten in Deutschland sowie Polen und den Niederlanden. Im Jahr 2025 feiert das Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen und blickt auf eine lange Tradition von Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation zurück. Seit 100 Jahren Erfahrung zählt Rheingas zu den Top-Anbietern in Deutschland für Flüssiggas, Erdgas, Strom, Energietechnik und Energieberatung. Das Unternehmen legt einen großen Wert auf dezentrale Energieträger und Technologien, die nicht nur eine sichere Versorgung aus Europa gewährleisten, sondern auch ein hohes Potenzial zur Reduktion von CO2 und NOX bieten. Rheingas beliefert bundesweit über 30.000 Privat- und Geschäftskunden und bietet Komplettlösungen für Energieeffizienz, von der Heizungsbau bis zur Versorgung mit verschiedenen Energieträgern.

Propan Rheingas GmbH & Co. KG, ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl und mehreren Vertriebsstandorten in Deutschland sowie in Polen und den Niederlanden. Rheingas legt den Fokus auf dezentrale Energieträger und Technologien mit erprobter Infrastruktur, sicherer Beschaffung aus Europa und möglichst großen CO2- und NOX-Reduktionspotenzialen. Seit mehr als 100 Jahren ist Rheingas der Top-Anbieter für Flüssiggas, Wärmepumpen, Erdgas, Strom, Photovoltaik und Energietechnik. Bundesweit werden über 30.000 Privat- und Geschäftskunden mit Energie beliefert. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 500 Mitarbeiter.

Rheingas bündelt Energietechnik und Energieeffizienz, Heizungsbau sowie Energieversorgung mit Flüssiggas, Autogas, Wasserstoff, Erdgas, Strom und bietet seinen Kunden Komplettlösungen an.

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