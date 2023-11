Röder Solar GmbH: Zwei Jahrzehnte Solarkompetenz in Halle (Saale)

Röder Solar setzt neue Maßstäbe in der Solarbranche – von der Gründung zum Marktführer

Halle, 29.11.2023 – Seit der Gründung im Jahr 2004 durch Sven Carsten Röder hat sich die Röder Solar GmbH als führender Anbieter von Solaranlagen in Halle und ganz Deutschland etabliert. Mit der Umwandlung des Unternehmens in eine GmbH im Jahr 2007 begann eine Erfolgsgeschichte. Ein weiterer Meilenstein war die Erweiterung der Geschäftsführung im Jahr 2010 durch Dirk Musold, der gemeinsam mit Herrn Röder die Expansion des Unternehmens vorantrieb. Bis heute hat Röder Solar mit über 20 engagierten Mitarbeitern mehr als 4.000 maßgeschneiderte Solaranlagen realisiert und einen beeindruckenden Umsatz von 4 Millionen Euro im Jahr 2023 erzielt.

Innovation trifft Nachhaltigkeit:

Die Röder Solar GmbH hat sich auf Solaranlagen in Halle und Umgebung spezialisiert, insbesondere auf die Planung und schlüsselfertige Errichtung modernster Photovoltaikanlagen inklusive Stromspeicher, Wallboxen und Notstromversorgung. Auch die Steuerung von Heizpatronen in Pufferspeichern gehört zu unserem Angebot. Wir setzen überwiegend auf deutsche und europäische Qualitätsprodukte und arbeiten eng mit namhaften Partnern wie Fronius, IBC Solar AG, Solarwatt, Heckert Solar, Uni Elektro, FEGA und Schmitt, Q-Cells, SMA Solar und EFG Eckmann, EWS zusammen.

„Wir machen Watt“ – unsere Philosophie:

Sven Carsten Röder, Gründer von Röder Solar, betont: „Die Sonne schreibt keine Rechnung. Unsere Mission ist es, diese kostenlose Energiequelle für jeden zugänglich zu machen. Unser Slogan „Wir machen Watt“ unterstreicht unser Engagement für effiziente und nachhaltige Energielösungen. Als „Freunde der Sonne“ stehen wir für eine grünere Zukunft und bieten unseren Kunden langfristige Freude an ihren Solaranlagen in Halle und darüber hinaus.

Mediale Anerkennung und Kompetenz:

Röder Solar genießt in der Branche und in den Medien hohe Anerkennung. In Sendungen wie Tagesschau, WISO und MDR waren unsere Meinungen und Erfahrungen bereits gefragt. Das unterstreicht unsere Position als Experte in der Solarbranche.

Aktuelle Förderungen und Kundenvorteile:

Mit der aktuellen Mehrwertsteuerbefreiung für Solaranlagen und deren Komponenten ist jetzt der ideale Zeitpunkt für den Umstieg auf erneuerbare Energien. Unsere langjährige Zusammenarbeit mit führenden Lieferanten garantiert unseren Kunden nicht nur höchste Qualität, sondern auch dauerhafte Zuverlässigkeit.

Sprechen Sie uns an:

Erfahren Sie mehr über die Röder Solar GmbH und wie wir Ihnen helfen können, von der Kraft der Sonne zu profitieren. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.solaranlagen-halle.de.

Über die Röder Solar GmbH:

Als erfahrener Elektromeisterbetrieb bieten wir umfassende Dienstleistungen von der Planung bis zur Inbetriebnahme von Photovoltaikanlagen. Unser Ziel ist es, mit innovativen Technologien und erstklassigem Service nachhaltige Energielösungen für Privathaushalte und Gewerbebetriebe zu schaffen.

Solaranlagen-HalleRöder Solar GmbH – Solarpionier in Deutschland

Gegründet 2004 von Sven Carsten Röder und weitergeführt mit Dirk Musold seit 2010, steht Röder Solar GmbH für Exzellenz und Zuverlässigkeit in der Solarbranche. Als Elektromeisterbetrieb mit Sitz in Halle haben wir uns auf die Planung, Installation und Wartung von Fotovoltaikanlagen spezialisiert. Mit einer beeindruckenden Bilanz von über 4000 installierten Solaranlagen und einem Umsatz von 4 Millionen Euro im Jahr 2023, bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für private Haushalte und Gewerbe. Unsere Expertise erstreckt sich auf modernste Technologien wie Stromspeicher, Wallboxen und Notstromversorgung, wobei wir besonderen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legen. Durch die Verwendung überwiegend deutscher und europäischer Produkte und die Zusammenarbeit mit namhaften Zulieferern wie Fronius, IBC Solar AG und SMA Solar, garantieren wir höchste Standards. Mit unserem Leitsatz ‚Die Sonne schreibt keine Rechnung‘ verpflichten wir uns, die Kraft der Sonne optimal zu nutzen und tragen so zu einer nachhaltigeren Zukunft bei.

Kontakt

Röder Solar GmbH

Dirk Musold

Magdbeburger Chaussee 60

06118 Halle (Saale)

+49 345 2396700



https://www.solaranlagen-halle.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.