Roland Piske Software GmbH automatisiert den DATEV-Datenaustausch zwischen Handwerksbetrieben und dem Steuerbüro

In der aktuellen Version von der Handwerkersoftware Optimus steht eine neue Funktion für den digitalen Datenaustausch per DATEV zur Verfügung. Diese neue Funktion vereinfacht den Datenaustausch zwischen dem Handwerksbetrieb und dem Steuerbüro erheblich.

Bisher mussten die DATEV-Dateien (Buchungs- und Stammdaten) und die entsprechenden Rechnungsbelege aufwändig in zwei Schritten an das Steuerbüro weitergeleitet werden. In der aktuellen Optimus-Version geht das jetzt mit einem einzigen Schritt. Einmal eingestellt, muss der Handwerksbetrieb nur den DATEV-Export starten, den Rest macht das Programm automatisch.

Bei diesem Export-Vorgang werden automatisch die benötigten Buchungs- und Stammdaten wie etwa Debitoren- und Kreditorenstammdaten inklusive der passenden Belege in den freigegebenen Cloud-Speicher abgelegt. Von dort kann das Steuerbüro dann alle Dateien für die weitere Verarbeitung bequem abrufen.

Mit dieser neuen DATEV-Funktion in Optimus, wird der Arbeitsaufwand für jeden Handwerksbetrieb um ein Vielfaches reduziert. Zudem kann der Handwerksbetrieb durch den automatischen Vorgang auch keine Rechnungsbelege mehr vergessen, an sein Steuerbüro weiterzugeben. Neben der deutlichen Zweitersparnis war das ein weiterer Grund, warum der ganze DATEV-Vorgang komplett automatisiert wurde.

Die RPS Roland Piske Software GmbH ist Anbieter von der Handwerkersoftware Optimus. Mehr als 40 Jahre Erfahrung sind in die Entwicklung von Optimus geflossen. Mit der Software können Handwerksbetriebe die tägliche Büroarbeit, wie das Erstellen von Angeboten, Bestätigungen, Lieferscheinen und Rechnungen, schnell und einfach erledigen. Projektorientiert arbeitende Handwerksbetriebe, die Ihr Material und Ihre Stunden kalkulieren möchten, finden in Optimus die passenden Funktionen. Weitere Informationen: www.rpssoftware.de

