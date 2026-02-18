Rosenberger präsentiert auf der OFC 2026 Glasfaserlösungen der nächsten Generation für KI- und Hyperscale-Infrastrukturen

Hochleistungsfähige Konnektivität für skalierbare, latenzarme und zukunftsfähige Netzwerkarchitekturen

Fridolfing, 18. Februar 2026 – Rosenberger, ein weltweit führender Anbieter hochleistungsfähiger Konnektivitätslösungen, wird im Rahmen der Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC) 2026 im Los Angeles Convention Center seine neuesten Entwicklungen im Bereich der Glasfasertechnologien präsentieren. Am Stand Nr. 4757 zeigt das Unternehmen fortschrittliche Verbindungslösungen, die den steigenden Anforderungen an Leistung, Packungsdichte und Zuverlässigkeit in KI-basierten Hyperscale-Rechenzentren sowie in anspruchsvollen industriellen Netzwerkinfrastrukturen gerecht werden.

Mit dem rasanten Wachstum von künstlicher Intelligenz, High Performance Computing und Cloud-Scale-Architekturen steigen Datenvolumen und Netzwerkkomplexität kontinuierlich. Glasfaserlösungen müssen daher höhere Bandbreiten, geringere Latenzen und maximale Betriebssicherheit bieten. Rosenberger adressiert diese Herausforderungen mit einem umfassenden Portfolio skalierbarer und zukunftsfähiger Glasfaserlösungen für Netzwerk-Infrastrukturen der nächsten Generation.

Auf der OFC 2026 präsentierte Technologien:

Expanded-Beam-Lösungen für robuste und zuverlässige Konnektivität in rauen und industriellen Umgebungen

für robuste und zuverlässige Konnektivität in rauen und industriellen Umgebungen Shuffle-Box-Lösungen zur Realisierung widerstandsfähiger Mesh-Architekturen in KI- und Hyperscale-Rechenzentren

zur Realisierung widerstandsfähiger Mesh-Architekturen in KI- und Hyperscale-Rechenzentren High-Fiber-Count-Trunk-Systeme für dichte, skalierbare Netzwerkbereitstellungen

für dichte, skalierbare Netzwerkbereitstellungen DAC-, ACC- und AEC-Kabelarchitekturen , optimiert für KI-Cluster

, optimiert für KI-Cluster Hochgeschwindigkeits-Kupfer- und Glasfaserverbindungen für KI-optimierte Systemarchitekturen

für KI-optimierte Systemarchitekturen Hohlkernfasertechnologie für Datenübertragungen mit extrem niedrigen Latenzen

für Datenübertragungen mit extrem niedrigen Latenzen Polarisationserhaltende Fasern mit Expanded Beam-Mehrfasersteckverbindern für stabile, hochpräzise Signalintegrität

„Unser Fokus liegt auf der Entwicklung von Konnektivitätslösungen, die genau dort Leistung erbringen, wo sie entscheidend ist“, sagt Thomas Schmidt, Geschäftsführer von Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure. „Mit der Weiterentwicklung von KI- und Hyperscale-Umgebungen steigen die Anforderungen an Netzwerkinfrastrukturen deutlich. Diese müssen kompromisslose Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Effizienz gewährleisten. Unsere Glasfaserlösungen sind darauf ausgerichtet, aktuelle Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig den Weg für zukünftige Architekturen zu ebnen.“

Technische Leistung für die Zukunft

Rosenberger verbindet fundiertes Anwendungswissen mit technischer Exzellenz und hohen Qualitätsstandards. Die Glasfaserlösungen des Unternehmens unterstützen ein breites Spektrum von Anwendungen – von hochdichten Rechenzentren bis hin zu neuen, KI-getriebenen und industriellen Einsatzszenarien. Ziel ist es, die Ausfallsicherheit, Effizienz und Skalierbarkeit von Netzwerken zu erhöhen und gleichzeitig langfristigen Investitionsschutz zu gewähren.

Rosenberger auf der OFC 2026

Besucher der OFC 2026 sind eingeladen, sich vor Ort mit den Experten von Rosenberger auszutauschen, konkrete Anwendungsanforderungen zu erörtern und maßgeschneiderte Konnektivitätslösungen kennenzulernen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.rosenberger.com/markets/fiber-optic/

Über die OFC

Die Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC) ist die weltweit größte Veranstaltung für Fachleute aus den Bereichen optische Kommunikation und Netzwerktechnologien. Sie bietet einen umfassenden Überblick über Trends und Technologien, die maßgeblich beeinflussen, wie weltweit kommuniziert und wirtschaftlich agiert wird. Die OFC ist zentrale Plattform für wissenschaftliche Vordenker und führende Unternehmen der Branche, um Kontakte zu knüpfen und Innovationen voranzutreiben. Seit mehr als 50 Jahren zieht die Veranstaltung Teilnehmer aus aller Welt an – mit hochkarätiger, begutachteter Forschung, praxisnahen Business-Programmen sowie der weltweit größten Präsenzmesse für optische Kommunikation.

Über Rosenberger

Rosenberger, ein weltweit renommierter Hersteller von Elektronik-Komponenten und -Systemen, steht für Spitzentechnologien, Entwicklungskompetenz und kompromisslose Qualität. Die Rosenberger-Gruppe mit Unternehmenszentrale in Deutschland ist weltweit mit Vertriebs- und Produktionsstandorten vertreten und bietet ein breites Spektrum an standardisierten und maßgeschneiderten Verbindungslösungen in Hochfrequenz-, High-Voltage- und Fiberoptik-Technologien.

Rosenberger gewährleistet die zuverlässige Übertragung von Signalen, Daten und Energie in anspruchsvollsten Anwendungsfeldern. Führende Hightech-Unternehmen aus den Bereichen Mobilfunk und Telekommunikation, industrielle Messtechnik, Automobilelektronik, Medizin- und Industrieelektronik, Rechenzentren sowie Luft- und Raumfahrt vertrauen auf die Produkte von Rosenberger, die sich durch Präzision und höchste Zuverlässigkeit auszeichnen. Der Bereich CNC-Zerspanung fertigt Präzisionsteile für verschiedene Branchen, darunter die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, den Schiffbau sowie den klassischen Maschinen- und Anlagenbau.

Rosenberger ist seit der Unternehmensgründung 1958 in Familienbesitz und beschäftigt weltweit rund 15.000 Mitarbeiter (m/w/d), die für Engagement, Innovationsstärke und Qualitätsbewusstsein in der Tradition eines Familienunternehmens stehen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.rosenberger.com

