Rückblick auf die Controlware IT-Security Roadshow 2024 im Februar und März 2024

Dietzenbach, 19. März 2024 – Im Februar und März begrüßte Controlware im Rahmen der IT-Security Roadshow 2024 über 250 Security-Verantwortliche und CTOs. Der IT-Dienstleister und Managed Service Provider informierte gemeinsam mit führenden Hersteller-Partnern über aktuelle Cybersecurity-Strategien und zeigte innovative Technologien für die Absicherung moderner IT-Umgebungen auf.

„Für Unternehmen ist es heute wichtiger denn je, ihr Cybersecurity-Know-how durchgehend auf dem neuesten Stand zu halten. Die Angriffsflächen der Cloud-basierten IT-Umgebungen wachsen rasant – und Cyberkriminelle müssen nur einen einzigen ungeschützten Zugang finden, um an wertvolle Daten zu gelangen“, erklärt Mario Emig, Head of Information Security Business Development bei Controlware. „Die Controlware IT-Security Roadshow ist für Security-Verantwortliche die perfekte Anlaufstelle, um mit unseren Experten und führenden Cybersecurity-Herstellern ins Gespräch zu kommen – und gemeinsam Lösungen für ihre individuellen Herausforderungen zu finden.“

Vier Standorte, zehn Hersteller-Partner

Die Controlware IT-Security Roadshow machte in diesem Jahr in Berlin, München, Frankfurt am Main und Stuttgart Station. Begleitet wurden die Controlware Experten dabei von den Hersteller-Partnern Check Point, Cisco Systems, Delinea, Fortinet, Infoblox, Palo Alto Networks, Radware, SentinelOne, Tenable und Zscaler, die im Rahmen einer Partner-Ausstellung aktuelle Produktneuheiten präsentierten und bei Fachvorträgen über aktuelle und zukünftige Trends in der Cybersecurity informierten. Im Fokus des breiten Vortragsprogramms standen ganzheitliche Cybersecurity-Strategien sowie zeitgemäße Technologien zu deren Umsetzung – von Cloud-Security-Lösungen über Privileged Access Management bis hin zu Zero Trust. Die Teilnehmer erhielten wertvollen Input, um ihr Security-Standing auf einen neuen Level zu heben.

Zu den Highlights der Veranstaltungen gehörte darüber hinaus die Keynote „KI im Unternehmen rechtssicher nutzen“ von IT-Fachanwalt Joerg Heidrich, der unter anderem als Datenschutz-Berater für Heise Medien tätig ist. Der erfahrene Jurist nahm gemeinsam mit den Anwesenden aktuelle KI-Tools unter die Lupe – und erläuterte, vor welchen Herausforderungen Unternehmen heute stehen, wenn sie diese Tools Compliance-konform nutzen wollen.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH zählt zu den Markt- und Qualitätsführern unter den IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit insgesamt rund 950 Mitarbeitenden und einem Umsatz von rund 380 Mio. Euro, zu der auch die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH gehören. Als Digitalisierungspartner von mittelständischen und großen Unternehmen sowie von Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand entwickelt, implementiert und betreibt Controlware agile und resiliente IT-Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services – und unterstützt Kunden dabei, die Weichen für einen wirtschaftlichen, zukunftssicheren und nachhaltigen IT-Betrieb zu stellen. Dabei stehen wir unseren Kunden in allen Projektphasen zur Seite: von der Beratung und Planung bis hin zur Realisierung und Wartung. Als MSP mit einem eigenen ISO 27001-zertifizierten Customer Service Center reicht unser Angebot von Betriebsunterstützung bis zu kompletten Managed Services für Cloud-, Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen. Zudem bieten wir umfassende Cyber Defense Services. Neben unserem eigenen flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH, die gemäß ISO 9001-zertifiziert sind, unterhalten wir internationale Partnerschaften und sind so in der Lage, anspruchsvolle globale Projekte abzuwickeln. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 arbeiten wir eng mit den national und international führenden Herstellern sowie innovativen Newcomern zusammen und sind bei den meisten dieser Partner im höchsten Qualifizierungsgrad zertifiziert. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Nachwuchsförderung: Seit vielen Jahren kooperieren wir mit renommierten deutschen Hochschulen und betreuen durchgehend rund 50 Auszubildende und Studenten.

