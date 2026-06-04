Rund 83.000 Wohnungseinbrüche im Jahr – smarte Technik schützt auch aus der Ferne

Berlin, 03. Juni 2026 – Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland ist 2025 zum vierten Mal in Folge gestiegen: 82.920 Fälle registrierte die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) – ein Plus von 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders alarmierend: 38 Prozent aller Einbrüche ereignen sich tagsüber – also genau dann, wenn Bewohner bei der Arbeit sind oder Urlaub machen. Mit dem Beginn der Sommerreisezeit stehen viele Haushalte vor der Frage, wie sie ihr Zuhause während längerer Abwesenheiten schützen können. Aqara zeigt, welche smarten Lösungen dabei helfen.

Das Zuhause im Blick – von überall

Wer unterwegs ist und Fotos vom Strandurlaub postet, verrät dabei oft ungewollt, dass die Wohnung leer steht. Smarte Überwachungstechnik schafft hier einen Ausgleich: Die Aqara Camera Hub G350 überwacht Innenräume per App, erkennt Personen, Haustiere und ungewöhnliche Geräusche und lässt Nutzer jederzeit per Live-Bild nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Gleichzeitig fungiert sie als Zigbee-Hub und Matter-Controller – und verbindet damit weitere Aqara-Geräte zu einem durchgängigen Smart-Home-Netz.

Wer klingelt, bleibt nicht unbemerktPaketzustellungen, Nachbarn, ungebetene Gäste: Am Eingang entscheidet sich oft, ob ein Einbruch als solcher erkennbar wird oder im Dunkeln bleibt. Die Aqara Doorbell Cameras G400 (kabelgebunden) und G410 (kabellos) liefern Echtzeit-Benachrichtigungen und ermöglichen Zwei-Wege-Kommunikation – unabhängig davon, wie weit die Bewohner gerade entfernt sind. Der Eindruck: Jemand ist zu Hause.

Außenbereiche zuverlässig im Blick

Einfahrten, Terrassen und Gartenbereiche lassen sich mit der Aqara Camera Hub G5 Pro überwachen. Die für den Außeneinsatz entwickelte Kamera liefert auch bei schlechten Lichtverhältnissen klare Aufnahmen und unterscheidet durch intelligente Erkennungsfunktionen zwischen relevanten Ereignissen und alltäglicher Bewegung – weniger Fehlalarme, mehr Relevanz.

Sensoren, die mehr können als öffnen und schließen

Klassische Tür- und Fenstersensoren melden lediglich, wenn etwas geöffnet wird. Der Aqara Multi-State Sensor P100 geht weiter: Er erkennt zusätzlich Lageänderungen, Neigungen und Vibrationen – und eignet sich damit auch für Schubladen, Safes oder Objekte, die nicht geöffnet, aber bewegt werden. Ergänzt wird er durch den Aqara Presence Multi-Sensor FP300, der per mmWave-Radar und PIR-Technologie Anwesenheit präzise erkennt und Automatisierungen wie zeitgesteuerte Beleuchtungsszenen auslöst – ein wirksames Mittel, um Anwesenheit zu simulieren.

Automatisiert, vernetzt, zukunftssicher

Smarte Routinen lassen sich mit Aqara-Geräten individuell konfigurieren: Licht geht zu festgelegten Zeiten an und aus, Kameras und Sensoren arbeiten als vernetztes System zusammen. Alle Geräte unterstützen den offenen Standard Matter und lassen sich in bestehende Smart-Home-Umgebungen integrieren – ob Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa.

Weitere Informationen zu den Aqara Produkten und Lösungen gibt es auf der Aqara Webseite.

Als globaler Marktführer und Pionier im Bereich IoT setzt sich Aqara dafür ein, ganzheitliche, personalisierte Smart-Home-Erlebnisse zu schaffen, die für jeden zugänglich sind. Wir bieten eine der größten Auswahlen an intelligenten Produkten in mehr als 30 Kategorien und sind stolz darauf, mehr als 12 Millionen Nutzer auf fünf Kontinenten zu bedienen.Unsere intern entwickelten Produkte vereinen modernste Hardwaretechnologie, ausgeklügeltes Softwaredesign und KI-Fähigkeiten und erhielten mehr als 300 Branchenauszeichnungen. Sie sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in die wichtigsten Ökosysteme von Drittanbietern integrieren lassen und den Benutzern eine beispiellose Flexibilität bieten. Die Lösungen von Aqara sind darauf zugeschnitten, das ultimative Smart-Home-Erlebnis zu bieten und den Alltag zu bereichern, indem sie das Zuhause intelligenter, nachhaltiger und an die sich verändernden Bedürfnisse der Nutzer anpassbar machen.

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