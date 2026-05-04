Saisonabschluss mit Weitblick

Das SeeMOUNT Active Nature Resort blickt auf einen erfolgreichen Winter zurück und startet voller Vorfreude in den Bergsommer 2026

Mit dem Ende der Wintersaison verabschiedet sich das SeeMOUNT Active Nature Resort in eine kurze, wohlverdiente Pause. Hinter dem Team liegt ein intensiver, erfolgreicher Winter voller bewegender Momente, eindrucksvoller Naturerlebnisse und gelebter Gastfreundschaft. Gleichzeitig richtet sich der Blick bereits nach vorne: auf eine Sommersaison, die Genuss, Aktivität und Entspannung auf höchstem Niveau vereint.

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Ein Winter, der in Erinnerung bleibt

Die Wintersaison 2025/26 im Paznaun zeigte sich von ihrer besten Seite: Schneesichere Bedingungen, perfekte Pisten und sonnige Tage machten die Region rund um See zu einem beliebten Ziel für Wintersportler und Erholungssuchende gleichermaßen.

Im SeeMOUNT verschmolzen diese äußeren Bedingungen mit einem ganz besonderen Urlaubserlebnis. Gäste genossen die Kombination aus aktiven Tagen in den Bergen und entspannten Stunden im stilvollen Ambiente des Resorts. Ob beim Skifahren, bei Winterwanderungen oder beim Apres-Ski auf der Sonnenterrasse – das SeeMOUNT bot den idealen Rahmen für unvergessliche Urlaubstage.

Mehr Eindrücke zum Resort und den vielfältigen Möglichkeiten finden Interessierte unter:

https://www.seemount.at

https://www.seemount.at/wellnesshotel-tirol/



https://www.seemount.at/wellnesshotel-tirol/urlaubsangebote.php

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Gastgeberkultur und Teamgeist als Erfolgsfaktor

Ein zentraler Bestandteil des Erfolgs ist das engagierte Team des Hauses. Mit viel Herz, Professionalität und einem feinen Gespür für die Bedürfnisse der Gäste wurde jeder Aufenthalt individuell gestaltet.

Die Gastgeber Sabrina und Thomas betonen: „Unser Anspruch ist es, nicht nur Urlaub zu ermöglichen, sondern echte Wohlfühlmomente zu schaffen. Das gelingt nur mit einem Team, das diesen Gedanken lebt.“

Von der Rezeption über die Küche bis hin zum Service und Spa-Bereich – die Qualität im Detail und die persönliche Betreuung prägen das SeeMOUNT-Erlebnis nachhaltig.

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Der Bergsommer 2026: Aktiv, genussvoll und inspirierend

Nach einer kurzen Verschnaufpause startet die Sommersaison am 4. Juni 2026 – pünktlich zum Fronleichnamswochenende. Dann zeigt sich das Paznaun von seiner grünen, sonnendurchfluteten Seite: klare Bergluft, blühende Almwiesen und ein vielseitiges Freizeitangebot machen die Region zu einem idealen Reiseziel für Aktivurlauber und Genießer.

Das SeeMOUNT positioniert sich dabei als perfekter Ausgangspunkt für:

Wanderungen und Bergtouren in alpiner Natur

E-Bike- und Mountainbike-Erlebnisse

Entspannte Stunden im Spa-Bereich mit Panoramablick

Weitere Informationen zu Wellness und Erholung bietet:

https://www.seemount.at/wellnessurlaub-paznaun

https://www.seemount.at/wellnessurlaub-paznaun/dayspa.php

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Attraktives Frühsommer-Angebot: 7 Nächte bleiben, nur 6 bezahlen

Zum Start in die warme Jahreszeit setzt das Resort mit einem besonderen Angebot ein klares Zeichen:

7=6 Frühsommer-Special (ab 04.06.2026)

7 Übernachtungen zum Preis von 6

Inklusive Genusspension PLUS

Zugang zum exklusiven SpaMOUNT

EUR 25 Massagegutschein pro Person

Dieses Angebot verbindet Erholung, Kulinarik und Aktivität zu einem attraktiven Gesamtpaket und richtet sich an Gäste, die den Frühsommer in den Bergen bewusst genießen möchten.

Direkt zur Buchung und Angebotsübersicht:

https://www.seemount.at/wellnesshotel-tirol/urlaubsangebote.php

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Ein Ort für nachhaltige Urlaubserlebnisse

Das SeeMOUNT Active Nature Resort steht für eine moderne Form des alpinen Urlaubs. Die Verbindung aus Natur, Design, Aktivität und Entspannung schafft ein ganzheitliches Erlebnis, das weit über klassische Aufenthalte hinausgeht.

Im Fokus stehen dabei Authentizität, Qualität und das bewusste Erleben der Umgebung. Gäste finden hier nicht nur einen Rückzugsort, sondern einen Platz, an dem neue Energie entsteht – inspiriert von der Kraft der Berge.

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Ausblick: Vorfreude auf ein Wiedersehen

Nach einem erfolgreichen Winter und mit großer Vorfreude auf den Sommer bedanken sich die Gastgeber bei allen Gästen für ihr Vertrauen und die gemeinsamen Erlebnisse.

„Wir freuen uns darauf, viele bekannte Gesichter wiederzusehen und neue Gäste bei uns willkommen zu heißen – mit noch mehr Leichtigkeit, Natur und besonderen Momenten“, so Sabrina und Thomas.

Freuen Sie sich auf Ihre unvergessliche Zeit voller Abenteuer, spannender Begegnungen und Entspannung pur im neuen 4 Sterne Superior Hotelresort das SeeMOUNT.

Das hochwertig ausgestattete und sehr serviceorientierte 4 Sterne superior Hotel begeistert mit exquisitem Wohnkomfort und nur 60 Zimmern & Suiten, was es zu einem familiären, charmanten und stilvollen Wohlfühlort inmitten der beeindruckenden Bergnatur vor unserer Türe macht.

Egal ob Sommer oder Winter – ein Urlaub in den Bergen des Paznauns hält viele schöne Erlebnisse fur Sie bereit. Ob Sie es sich beim Wellnessen im Infinity-Outdoorpool oder dem Hot See Tub gut gehen lassen oder Sie die Berge rundherum erkunden, Sie werden Ihren Urlaub bei uns in Tirol lieben. Versprochen!

Firmenkontakt

Active Nature Resort Das SeeMOUNT

Sabrina Mallaun

Au 170

6553 See

+43 5441 8509



https://www.seemount.at/

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