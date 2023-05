Sandline Global strategische Partnerschaft mit Everlaw

.Sandline Global kündigt strategische Partnerschaft mit Everlaw für den deutschen eDiscovery-Markt

Sandline Global kündigt strategische Partnerschaft mit Everlaw für den deutschen eDiscovery-Markt an

Sandline wird auf der Legal Revolution Conference in Nürnberg am 3. und 4. Mai die Fähigkeiten von Everlaw für den Einsatz in juristischen Teams vorstellen und einen interaktiven Workshop auf der Plattform anbieten.

Frankfurt am Main, 1. Mai 2023 – Sandline Global, ein führender eDiscovery-, iManage- und Litera-Dienstleister mit Sitz in Frankfurt am Main und New York, gab heute den Abschluss einer mehrjährigen strategischen Partnerschaft bekannt, um die cloudbasierte eDiscovery-Plattform von Everlaw in Deutschland und auf dem europäischen Markt anzubieten. Die Vereinbarung ermöglicht es Sandline, Rechtsteams, Anwaltskanzleien und Unternehmen in Deutschland zu unterstützen. Everlaws hochmoderne Technologie, umfangreiche Kollaborationsfunktionen, fortschrittliche künstliche Intelligenz und eine moderne, intuitive Schnittstelle für effizientes und effektives eDiscovery. Sandline wird auf der Everlaw-Plattform einem breiten Spektrum von Rechtskunden in ganz Europa, insbesondere in Deutschland, erstklassige Dienstleistungen anbieten.

„Wir sind begeistert, unsere Partnerschaft mit Everlaw auszubauen, um unsere Anwaltskanzleien und Firmenkunden in Europa zu bedienen“, sagte Ralf Kaiser, CTO von Sandline Global. „Wir freuen uns darauf, den europäischen Markt über das kombinierte Serviceangebot von Everlaw und Sandline zu informieren. Und einen umfassenderen und effizienteren Ansatz für eDiscovery anzubieten. Als lokales deutsches Team helfen wir unseren Kunden, sich in der Komplexität des deutschen eDiscovery-Marktes zurechtzufinden.“

Da die Aufsichtsbehörden in Deutschland und der EU weiterhin neue Richtlinien und GDPR-Anforderungen einführen, suchen Rechtsteams nach einer Möglichkeit, ihre Datenschutz-, Sicherheits- und Compliance-Position für Rechtsstreitigkeiten und Ermittlungen zu stärken. Rechtsteams müssen agil sein und schnell handeln, um effizient und genau die Beweise zu finden, die sie benötigen, um zu argumentieren und Fälle zu gewinnen, aber veraltete Tools, die auf gehosteten Diensten und manuellen Prozessen basieren, behindern sie.

„As the eDiscovery landscape in Germany becomes more complex with new regulations, Sandline“s expertise plays a critical role in bridging the gap with needed staffing, skills and project management,“ sagt Rich Liu, Chief Revenue Officer bei Everlaw. „Legal teams will benefit from an all-in-one eDiscovery service on a cloud-native platform with expertise from a trusted partner who knows the local market. This partnership ensures game-changing outcomes to chart a straighter and more secure path to the truth.“

Die kombinierten Stärken von Sandline Global und Everlaw, zusammen mit ihrer erfolgreichen Erfolgsbilanz in der Unterstützung von Kunden in den USA, schaffen ein einzigartiges und unvergleichliches Angebot für europäische Kunden.

Am 3. und 4. Mai wird Sandline Global die Möglichkeiten von Everlaw auf der Legal Revolution Conference in Nürnberg mit einem interaktiven Workshop zur Everlaw-Plattform vorstellen.

Über Sandline:

Sandline Global ist ein führender Anbieter von Prozessunterstützung und eDiscovery-Dienstleistungen für Rechtsteams in den USA und weltweit. Sandline hat sich unter anderem auf die Bereitstellung innovativer Lösungen für digitale Beweismittel mit außergewöhnlichem, persönlichem Service spezialisiert. Sandline verfügt über ein globales Netzwerk von Niederlassungen und Rechenzentren in Frankfurt, Washington D.C., New York City, Taipeh, Dubai und Karachi. Das Unternehmen nutzt erstklassige Technologien, maßgeschneiderte Arbeitsabläufe und umfassende Branchenerfahrung, um komplexe Untersuchungen und Rechtsstreitigkeiten zu unterstützen. Sandline bietet nicht nur Forensik-, eDiscovery- und Dokumentenprüfungsdienste an, sondern entwickelt und unterstützt auch iManage-Implementierungen für Anwaltskanzleien und Rechtsabteilungen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.sandlineglobal.com/

Über Everlaw

Everlaw hilft Rechtsteams, sich in der immer komplexer werdenden eDiscovery-Landschaft zurechtzufinden und den Weg zur Wahrheit zu ebnen. Mit dem Vertrauen von Fortune-100 Corporate Counsels, 91 der AmLaw200 und allen 50 US Generalstaatsanwälten, unterstützt Everlaw mit der Kombination aus intuitiver Erfahrung, fortschrittlicher Technologie und partnerschaftlicher Zusammenarbeit Unternehmen dabei, die drängendsten technologischen Herausforderungen zu meistern und dabei ihre Herangehensweise an Discovery und Rechtsstreitigkeiten im Prozess anzupassen. Everlaw wurde 2010 gegründet, hat seinen Sitz in Oakland, Kalifornien, und wird von hochkarätigen Investoren finanziert, darunter Andreessen Horowitz, CapitalG, HIG Growth Partners, K9 Ventures, Menlo Ventures und TPG Growth.

Erfahren Sie mehr unter https://www.everlaw.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Medienkontakt:

Colleen Haikes

press@everlaw.com

Kontakt

Sandline Germany GmbH

Ralf Kaiser

Amelia-Mary-Earhart-Strasse 8

60549 Frankfurt

+4969408090580



http://www.sandlineglobal.com

