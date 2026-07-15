SAP Hybris Support-Ende: Warum Unternehmen jetzt ihre Commerce-Strategie überdenken sollten

Emporix sieht das Ende des Mainstream-Supports von SAP Commerce 2205 als Chance für einen grundlegenden Architekturwechsel hin zu modularen Commerce-Plattformen.

Stuttgart, 15. Juli 2026 – Am 31. Juli 2026 endet der Mainstream Support für SAP Commerce 2205, die letzte On-Premise-Version der früher unter dem Namen SAP Hybris bekannten Commerce-Plattform. Zwar bietet SAP anschließend weiterhin eine kundenspezifische Wartung an, neue Produktinnovationen und funktionale Weiterentwicklungen stehen jedoch nicht mehr zur Verfügung.

Für Mark Holenstein, CEO von Emporix, geht es deshalb um weit mehr als ein klassisches Software-Upgrade: „Viele Unternehmen stellen sich derzeit die Frage, wie sie SAP Hybris ersetzen können. Die eigentliche Frage lautet jedoch: Wie muss eine Commerce-Architektur aussehen, die den Anforderungen der nächsten zehn Jahre gerecht wird?“

Migration allein löst nicht alle Herausforderungen

Für Unternehmen stellt sich damit die Frage, ob eine reine Migration ausreicht oder ob jetzt der richtige Zeitpunkt für einen grundlegenden Architekturwechsel gekommen ist.

Nach Einschätzung von Holenstein löst eine reine Infrastrukturmigration nicht automatisch die strukturellen Herausforderungen gewachsener Commerce-Landschaften. Monolithische Plattformen stoßen zunehmend an ihre Grenzen, wenn neue Vertriebskanäle, digitale Services oder individuelle Geschäftsmodelle kurzfristig umgesetzt werden sollen. Änderungen an Preislogiken, Workflows oder Integrationen bleiben häufig komplex und ressourcenintensiv.

Commerce entwickelt sich zum intelligenten Geschäftsprozess

Gleichzeitig verändert sich die Rolle moderner Commerce-Plattformen grundlegend. Während klassische Systeme primär Online-Shops bereitstellen, automatisieren moderne Lösungen zunehmend komplette Geschäftsprozesse – von der Angebotserstellung über Preisfindung und Freigaben bis hin zu Fulfillment und After Sales.

Emporix treibt diese Entwicklung unter dem Begriff Autonomous Commerce voran. Der Ansatz unterstützt Unternehmen dabei, komplexe B2B-Prozesse flexibler, effizienter und weitgehend automatisiert abzuwickeln.

Webinar “SAP Hybris Ends 31 July – Legacy vs. Autonomous Commerce”

Um Organisationen bei dieser strategischen Entscheidung zu unterstützen, veranstaltet Emporix am 22. Juli 2026 um 11 Uhr das Webinar “SAP Hybris Ends 31 July – Legacy vs. Autonomous Commerce“.

Dabei geht es um die Frage, wie sich Commerce-Systeme künftig flexibel, modular und KI-gestützt betreiben lassen. Cloud-native und modulare Commerce-Plattformen schaffen dafür die technologische Grundlage.

Die Emporix-Experten Frank Schoutissen und Thomas Schweers erklären folgende Punkte:

· Alternativen zu SAP Hybris

· Gründe für einen langfristig tragfähigen Architekturwechsel

· Das Konzept von Autonomous Commerce

· End-to-End-Ausführung von Commerce-Transaktionen durch intelligente Agenten

https://www.emporix.com/insights/sap-hybris-legacy-vs-autonomous-commerce-webinar

Über Emporix

Emporix bietet die erste cloud-native Plattform für Autonomous Commerce. Die Lösung wurde entwickelt, um Handelsunternehmen mit hohen Anforderungen eine neue Art des digitalen Commerce zu ermöglichen: schneller, effizienter und intelligenter. Die Plattform ACE™ kombiniert vorkonfigurierte Value Streams, visuell steuerbare Prozesslogik und KI-gestützte Agenten, um Commerce-Abläufe in Echtzeit zu automatisieren und zunehmend autonom zu betreiben. Unternehmen wie HABA, LMT Tools, Heraeus, Vaillant und Berner nutzen Emporix, um ihre operative Komplexität zu reduzieren, ihre Time-to-Market zu verkürzen und ihre Kosten zu senken.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zug (Schweiz), Niederlassungen in Stuttgart (Deutschland) und Gliwice (Polen).

Weitere Informationen unter https://www.emporix.com/de/

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