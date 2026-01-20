Scan- und Überspielservice mit TOP-Auszeichnungen in 2026

F&G Digitalspezialist GmbH bestätigt TÜV-Qualität und sichert sich Top-Auszeichnungen für 2026

Osnabrück, 20. Januar 2026 – Exzellenz in Serie: Die F&G Digitalspezialist GmbH, einer der führenden Anbieter für die Digitalisierung analoger Medien, setzt ihren Erfolgskurs fort. Mit der erfolgreichen Rezertifizierung durch den TÜV Rheinland im Oktober 2025 und den aktuellen Auszeichnungen als „TOP Dienstleister 2026“ sowie „TOP Empfehlung 2026“ durch das Bewertungsportal Proven Expert unterstreicht das Unternehmen seinen hohen Anspruch an Qualität und Kundenzufriedenheit.

Geprüfte Qualität: TÜV Rheinland zertifizierte Produkte

Bereits im Oktober 2025 unterzog sich die F&G Digitalspezialist GmbH erneut dem strengen Prüfverfahren des TÜV Rheinland. Die erfolgreiche Rezertifizierung bestätigt, dass die internen Prozesse und die technische Umsetzung bei der Digitalisierung von Schmalfilmen, Videos und Dias höchsten Standards entsprechen. digitalspezialist bietet als einziges Unternehmen der Branche seit 2008 TÜV-geprüfte Produkte an. Für Kunden bedeutet dies vor allem Sicherheit: Der Schutz sensibler privater Erinnerungen, die professionelle Handhabung des Materials und ein sicherer Prozess, auf den man sich verlassen kann, stehen an oberster Stelle.

Kundenvertrauen schwarz auf weiß: TOP-Auszeichnungen 2026

Flankierend zur technischen Zertifizierung wurde das Unternehmen auch für seine Serviceleistung prämiert. Basierend auf tausenden positiven Kundenbewertungen erhielt die F&G Digitalspezialist GmbH von Proven Expert die Siegel:

-TOP Dienstleister 2026

-TOP Empfehlung 2026

Diese Auszeichnungen spiegeln die überdurchschnittlich hohe Kundenzufriedenheit (Note SEHR GUT) und die Weiterempfehlungsquote von 97% wi digitalspezialistder, die das Unternehmen durch kontinuierliche Innovation und persönlichen Service erreicht hat. Dazu gehören kurze und verlässliche Lieferzeiten ohne Aufpreis und eine kostenlose, persönliche Beratung am Telefon, die Kunden nicht nur Fragen beantwortet, sondern auch Lösungen aufzeigt. Persönliche Beratung, Sicherheit und Verlässlichkeit haben für unsere Kunden einen sehr hohen Stellenwert. Wir versuchen diesen Wünschen gerecht zu werden.

„Die Kombination aus technischer Präzision, die uns der TÜV bescheinigt, und dem herzlichen Feedback unserer Kunden ist für uns der größte Ansporn“, so die Geschäftsführung der F&G Digitalspezialist GmbH. „Es zeigt, dass sich die Investition in modernste Scan-Technologie und ein engagiertes Team auszahlt.“

Über die F&G Digitalspezialist GmbH

Die F&G Digitalspezialist GmbH ist Spezialist für die Rettung analoger Bild- und Tonmedien ins digitale Zeitalter. Mit Sitz in Osnabrück verarbeitet das Unternehmen jährlich Millionen von Aufnahmen für Privat- und Geschäftskunden und gehört zu den technologisch führenden Anbietern in Deutschland, Österreich, Schweiz und BeNeLux. Weitere Informationen unter www.digitalspezialist.com

