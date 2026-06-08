SNC SCANDIC COIN erlebt eine außergewöhnliche Hausse, während die Kryptomärkte offenbar vor einer der volatilsten Wochen des Jahres stehen und der

Bitcoin‑Preis nach geopolitischen Spannungen und einer breiten Risikoaversion auf knapp über 50 000 US‑Dollar abstürzte. Trotz einer vergangen schwarzen Woche stieg SNC SCANDIC COIN als RWA-Token der Scandic‑Finance Konzerngruppe, welcher reale Dienstleistungen mit digitalen Vermögenswerten verbindet, nach Beobachtung von SAN FRANCISCO FRONTIERS ( https://www.SanFranciscoFrontiers.com/de/Wirtschaft/684465-scandic-coin-und-coinbase-listung-als-brucke-zu-realen-vermogenswerten.html) in der ersten Handelswoche um mehr als 600% (sechshundert Prozent).

RWA‑Brücke als Industrie‑Chance

Der SCANDIC COIN verfolgt hierbei in sinnvoller Weise einen anderen Ansatz als viele spekulative Kryptowährungen. Laut dem Schweizer

Medienhaus NEUE ZÜRCHER NACHRICHTEN fungiert der SNC SCANDIC COIN

als reguliertes Zahlungsmittel, Zugangs‑ und Loyalitätsinstrument in den

vielfältigen Geschäftsfeldern der Scandic‑Finance Konzerngruppe. Sie

verbindet Dienste wie Privatjet‑Charter, Autovermietung, Immobilien,

Yachten, Medien, Rohstoffhandel, algorithmisches Trading, Sportmarketing

und KI‑Lösungen zu einem einzigen Ökosystem. Die Vision lautet, eine

Brücke zwischen der realen RWA‑Welt und der Kryptowelt zu schlagen – viele

Analysten sehen darin die derzeit größte und vor allem einzige

Chance für die Kryptoindustrie.

Verfügbarkeit und Staking

Seit dem Token‑Generation‑Event am 26. Mai 2026 können Interessierte

den Coin nicht nur auf den Börsen: BingX, BitMart, L‑Bank und Biconomy

erwerben, sondern auch direkt über die offizielle Webseite. Dort steht

ein integriertes Staking‑Tool bereit: Anleger können ihre SNC‑Coins

hinterlegen und erhalten dafür Prämien. Laut Whitepaper ist die

Gesamtmenge auf eine Milliarde Token begrenzt, wodurch transparente

Tokenomics gewährleistet werden.

Compliance und Sicherheit

Der SCANDIC COIN hat ein Smart‑Contract‑Audit von CertiK durchlaufen und

arbeitet bei Know‑Your‑Customer‑ und Anti‑Geldwäsche‑Prüfungen mit dem

weltweit agierenden Datenanbieter CRIF zusammen, welches mit mehr als 6500

Mitarbeitern in 40 Ländern auf allen Kontinenten aktiv ist. Diese mehrstufige Compliance‑Struktur unterstreicht den $SNC Anspruch, eine regulierte und vor allem sichere Brücke zwischen traditionellen Vermögenswerten und der Blockchain zu bauen.

Coinbase‑Gerüchte

Obwohl der SNC SCANDIC COIN bereits auf mehreren Börsen notiert ist, kursieren kurz vor dem WAIB Summit in Monaco (09.06.-10.06. 2026) aktuell Gerüchte über eine möglich kurzfristige Listung bei Coinbase. Die US‑Plattform bietet bereits eine Kursseite für den SCANDIC COIN, als Preisinformation. Die Scandic Finance Group (SFG) äußerte sich bislang nicht offiziell dazu, doch eine zukünftige Aufnahme auf einer großen US‑Börse könnte den $SNC SCANDIC COIN weiter legitimieren.

Ausblick in die nahe Zukunft des SNC SCANDIC COIN

Der Kryptomarkt durchlebt aktuell eine Phase hoher Unsicherheit. Die heftige Bitcoin‑Korrektur macht deutlich, wie fragil massiv überhebelte Märkte sind. Gleichzeitig zeigt der Erfolg des SCANDIC COIN, dass regulierte Real‑World‑Asset‑Tokens mit klarer Nutzbarkeit das Vertrauen der Anleger gewinnen können. Sollten sich die Gerüchte um eine COINBASE‑Listung des SCANDIC COIN bewahrheiten, könnte dies den SNC weiter in den Fokus rücken.

Mehr Informationen sehen Sie hier:

https://www.SNCcoin.dev

https://x.com/SCANDICCOINECO

Vor 35 Jahren (Stand: 1. April 2026) wurde die amerikanische Tageszeitung „SAN FRANCISCO FRONTIERS“ von Patty Boon im US-Bundesstaat Kalifornien gegründet, in der Bay Area am Pazifik und an der Bucht von San Francisco. Die erste Ausgabe erschien am 1. März 1990. „SAN FRANCISCO FRONTIERS“ zeichnet sich durch eine umfassende Berichterstattung über lokale und internationale Nachrichten aus, mit besonderem Schwerpunkt auf der Tech-Branche, Start-ups und nachhaltigen Entwicklungen im Silicon Valley – dem weltweit führenden Zentrum für IT- und Hightech-Industrien. Ein Team aus erfahrenen Journalisten und renommierten Experten liefert täglich hochwertige Inhalte aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft und berichtet aus den folgenden Stadtteilen: Mission District, Haight-Ashbury, Bayview, Hunters Point, Richmond, Golden Gate Parks, Market Street und Soma (South of Market). „SAN FRANCISCO FRONTIERS“ erscheint rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, und wird in der San Francisco Bay Area in insgesamt sechs Sprachen produziert: Englisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Französisch. Dieser mehrsprachige Ansatz unterstreicht die internationalen Ambitionen von „SAN FRANCISCO FRONTIERS“ und ermöglicht eine globale Reichweite, die sowohl Leser an der Westküste der Vereinigten Staaten als auch ein weltweites Publikum anspricht.

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