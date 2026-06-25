Schluss mit Küchenjonglage: HoodConnect Pro denkt mit

Amica-Technologie übernimmt das Dunstabzug-Management automatisch

Beim Kochen gleichzeitig mehrere Töpfe im Blick behalten, den perfekten Garpunkt abpassen und nebenbei noch die Dunstabzugshaube richtig einstellen: Was nach echter Multitasking-Kompetenz klingt, führt in der Realität oft zu suboptimalen Ergebnissen. Entweder brennt das Essen an oder die Küche riecht noch Stunden später nach dem Abendessen. Die HoodConnect Pro-Technologie von Amica löst dieses Problem, indem sie eine Aufgabe komplett übernimmt.

Automatische Koordination statt manueller Kontrolle

Das HoodConnect Pro-System verbindet Induktionskochfeld und Dunstabzugshaube per Bluetooth zu einer intelligenten Einheit. Sobald das Kochfeld aktiviert wird, schaltet sich die Dunstabzugshaube automatisch ein und passt ihre Leistung an die gewählte Kochstufe an. Köchinnen und Köche können sich dadurch vollständig auf das Wesentliche konzentrieren: das Zubereiten der Speisen. Die Technologie beseitigt nicht nur das ständige Nachjustieren der Dunstabzugshaube, sondern verhindert auch unschöne Fingerabdrücke auf dem Gerät, die durch häufiges manuelles Bedienen während des Kochens entstehen. Die Küche bleibt sauber, die Luft frisch – und das ganz ohne zusätzlichen Aufwand.

Präzise Technik für entspanntes Kochen

Das Induktionskochfeld KMI 773 780 C HC setzt die HoodConnect Pro-Technologie mit durchdachten Features um. Das 77 Zentimeter breite, flächenbündig einbaubare Kochfeld kommt ohne Frontbelüftung aus und ermöglicht so den direkten Einbau von Schubladen oder Backöfen darunter. Die intuitive Slider-Sensor-Bedienung, 14 Temperaturstufen und vier Garprogramme (40°C, 70°C, 90°C, 200°C) sorgen für präzise Temperaturkontrolle. Die vier Kochzonen können via AutoBridge-Funktion für größere, ovale Bräter automatisch zusammengeschaltet werden. Booster-Einstellung und Stop’n Go-Funktion runden die komfortable Ausstattung ab. Neben der automatischen Steuerung kann die Dunstabzugshaube auch manuell über das Kochfeld gesteuert werden.

Kopffreie Lüftung mit intelligenter Steuerung

Die Kopffreihaube KHF 696 700 S HC bietet auch großgewachsenen Personen ausreichend Bewegungsfreiheit beim Kochen. Mit vier einstellbaren Lüftungsstufen (342-645 m³/h) eignet sie sich ideal für große Küchen. Die 15-minütige Nachlauffunktion garantiert die vollständige Beseitigung aller Kochgerüche. Eine elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle- und Fettfilter informiert rechtzeitig über den Wartungsbedarf. Verschiedene RGB-Lichtszenarien in unterschiedlichen Intensitäten und Farben setzen die Küche auch nach dem Kochen stimmungsvoll in Szene. Das Modell ist mit der Energieeffizienzklasse A++ ausgestattet.

Produktinformationen

KMI 773 780 C HC – Induktionskochfeld

– 77 cm, rahmenlos, flächenbündig einbaubar

– HoodConnect Pro-Funktion, Slider-Sensorsteuerung

– 14 Leistungsstufen, 4 Garprogramme

– AutoBridge-Funktion, Booster, Stop’n Go

– Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 990 Euro

KHF 696 700 S HC – Kopffreihaube

– 90 cm, Energieeffizienzklasse A++

– HoodConnect Pro-Funktion, SensorTouch-Bedienung

– 4 Leistungsstufen, einstellbar 342-645 m³/h

– RGB-Lichtszenarien, 15 min Nachlaufautomatik

– Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle- und Fettfilter

– Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 899 Euro

Das polnische Unternehmen Amica S. A. ist in seiner Heimat der größte Hersteller von Elektrogroßgeräten und gleichzeitig Marktführer. Die Gruppe blickt auf mehr als 70 Jahre Kompetenz und Erfahrung zurück. Drei Viertel seines Umsatzes tätigt das Unternehmen außerhalb Polens; den deutschen Markt betreut die Vertriebsgesellschaft Amica International GmbH im münsterländischen Ascheberg mit mehr als 100 Mitarbeiter*innen.

Insgesamt hat Amica rund 3.100 Beschäftigte und ist weltweit auf mehr als 50 Märkten aktiv. Hauptabsatzmärkte sind Deutschland, Österreich, Russland, viele osteuropäische Länder, Skandinavien, Großbritannien, Frankreich und Spanien. Neben der Hauptmarke Amica gehören die vier Tochtermarken GRAM, Hansa, CDA und FAGOR zur Gruppe. Die Marke Amica ist Vollsortimenter für den Fachhandel und steht für innovative, energieeffiziente Technik und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Zahlreiche Auszeichnungen für Produktqualität, Design und höchste Kundenzufriedenheit bei Einbaugeräten bestätigen den Anspruch der Marke.

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