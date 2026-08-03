Schon unterwegs und keine Auslandskrankenversicherung? Diese Möglichkeiten gibt es

Die Reise hat längst begonnen. Und plötzlich fällt auf: Eine passende Auslandskrankenversicherung fehlt! Gerade bei längeren Auslandsaufenthalten gibt es vor der Abreise unglaublich viel zu organisieren: Flug, Unterkunft, Visum, Studiendokumente und vieles mehr. Da kann das Thema Auslandskrankenversicherung schnell in den Hintergrund rücken.

Manche gehen auch davon aus, dass die gesetzliche Krankenversicherung oder eine bestehende Absicherung ausreicht. Andere merken erst unterwegs, dass ihre Reise anders verläuft als geplant und der vorhandene Schutz nicht ausreicht. Doch was kann man tun, wenn man bereits unterwegs ist? Lässt sich eine Auslandskrankenversicherung auch nach Reisebeginn noch abschließen?

WARUM SCHNELLES HANDELN WICHTIG IST

Niemand möchte auf einer Reise darüber nachdenken, krank zu werden oder einen Unfall zu haben. Aber manchmal kommt es anders als geplant. Während man zu Hause meist weiß, was im Krankheitsfall auf einen zukommt, kann es im Ausland schwieriger sein, die entstehenden Kosten einzuschätzen. Insbesondere außerhalb Europas oder in Ländern mit privatem Gesundheitssystem können selbst einfache Behandlungen ohne eine passende Auslandskrankenversicherung schnell mehrere Hundert oder sogar mehrere Tausend Euro kosten.

KANN MAN SICH NACH REISEANTRITT NOCH VERSICHERN?

Wer bereits unterwegs ist und erst jetzt über eine Auslandskrankenversicherung nachdenkt, hat oft nur noch wenige Optionen. Bei vielen Versicherungen kann der Schutz nachträglich nicht mehr abgeschlossen werden. Einige Tarife ermöglichen einen Abschluss jedoch auch nach Reisebeginn. Dazu gehört beispielsweise TravelSecure Young Exklusiv, bei dem ein Abschluss noch innerhalb von 10 Tagen nach Reiseantritt möglich ist. Diese Möglichkeit kann vor allem für längere Auslandsaufenthalte interessant sein, zum Beispiel für:

– Backpacker und Weltreisende

– Work & Travel-Teilnehmer

– Sprachschüler

– Studierende im Auslandssemester

WAS BEIM NACHTRÄGLICHEN ABSCHLUSS WICHTIG IST

Wer sich erst während der Reise um den Versicherungsschutz kümmert, sollte nicht warten, bis tatsächlich etwas passiert. Der Versicherungsschutz gilt nur für zukünftige Versicherungsfälle. Zum Zeitpunkt des Abschlusses darf daher noch keine Erkrankung bestehen und es darf noch keine Behandlung laufen. Außerdem sollte man sich möglichst früh darum kümmern. Denn ein nachträglicher Abschluss ist oft nur kurze Zeit nach Reisebeginn möglich.

Die Würzburger Versicherungs-AG ist seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig. Mit innovativen Produkten und maßgeschneiderten Angeboten ist sie als Nischenversicherer etabliert und hat sich auf die Konzeption und Abwicklung von Produkten mit hohem Kundennutzen spezialisiert. Mit der Marke TravelSecure hat sich die Würzburger Versicherungs-AG als einer der führenden Anbieter von Reiseversicherungen am Markt etabliert.

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