Sean Flynn wird neuer Chief Revenue Officer bei TrueCommerce

TrueCommerce, ein globaler Anbieter von Lösungen für Supply-Chain- und Handelspartner-Konnektivität, Integration sowie Omnichannel-Services, hat heute die Ernennung von Sean Flynn zum Chief Revenue

Officer (CRO) bekannt gegeben. Die Personalie markiert einen wichtigen Schritt, während TrueCommerce seine produktgetriebene, KI-orientierte Wachstumsstrategie weiter vorantreibt, um der steigenden Nachfrage nach Echtzeit- und vernetzter Lieferketteninfrastruktur gerecht zu werden. Lieferketten weltweit stehen unter zunehmendem Druck. Steigende Marktkomplexität, der Wandel hin zuEchtzeitprozessen sowie der Bedarf an höherer Geschwindigkeit und Kontrolle zwingen Unternehmen dazu, ihre Vernetzung mit Handelspartnern neu zu denken. TrueCommerce treibt diese Transformation aktiv voran – die Ernennung von Flynn unterstreicht den Anspruch auf weiteres Wachstum.

„Wir freuen uns sehr, Sean im Führungsteam von TrueCommerce willkommen zu heißen“, sagt Bill Glass, CEO von TrueCommerce. „Sean verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz beim Aufbau nachhaltigen

Umsatzwachstums über mehrere Jahre hinweg und bringt operative Exzellenz auf globaler Ebene mit – genau in diesem Marktumfeld. Seine tiefgehende Expertise in der Supply-Chain-Technologie sowie seine Leidenschaft für Kunden und Partner machen ihn zur richtigen Führungspersönlichkeit zum richtigen Zeitpunkt. Wir helfen Unternehmen, ihre Lieferketten intelligenter und schneller zu steuern – und Sean ist ein zentraler Bestandteil dieser Mission.“

Flynn wechselt von Avalara zu TrueCommerce, wo er zuletzt eine vergleichbare Transformationsphase maßgeblich vorangetrieben und das Unternehmen auf ein neues Wachstumsniveau gehoben hat. Zuvor war er mehrere Jahre in leitenden Positionen bei der IBM-Sparte Sterling Commerce tätig, wo er eine ausgeprägte Expertise im Ökosystem der Supply-Chain-Technologie sowie im Umgang mit Kunden und Partnern entwickelte.

„TrueCommerce befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt – mit starken Grundlagen und klaren Chancen, in einer zunehmend komplexen Lieferkettenlandschaft noch mehr Mehrwert zu schaffen“, sagt Flynn. „Unter der Führung von Bill Glass setzen wir auf Innovationen, die Kunden und Partnern echte Wettbewerbsvorteile verschaffen – damit sie schneller agieren und mit Zuversicht wachsen können.“

Bei TrueCommerce befähigen wir Unternehmen dazu, ihre Lieferkettenleistung zu verbessern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Durch eine einzige Verbindung zu unserem leistungsstarken globalen Lieferkettennetzwerk erhalten Unternehmen mehr als nur EDI, sie bekommen Zugang zu einem vollständig integrierten Netzwerk, das ihre Kunden, Lieferanten, Logistikpartner und internen Systeme verbindet. Unsere cloudbasierten, vollständig verwalteten Dienste helfen Unternehmen, ein End-to-End-Lieferkettenmanagement, eine optimierte Lieferung und vereinfachte Abläufe zu erreichen. Mit über 25 Jahren Erfahrung und vertrauensvoller Partnerschaft hilft TrueCommerce Unternehmen dabei, ihr wahres Lieferkettenpotenzial heute zu erreichen und bereitet sie auf die Zukunft mit unserem integrationsagnostischen Netzwerk vor. Deshalb verlassen sich Tausende von Unternehmen – von KMUs bis hin zu den globalen Fortune 100, in verschiedenen Branchen – auf uns. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.truecommerce.com TrueCommerce ist eine Marke von True Commerce, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Medienkontakt Amanda Brown pr@truecommerce.com

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