Patentiertes Etikett mit mehr Datenkapazität bei geringer Größe

Birkenfeld, 06.08.2026. Selbstklebende Booklet-Labels für Schmuck sind eine patentierte Entwicklung der Ferdinand Eisele GmbH aus Birkenfeld bei Pforzheim. Der Etikettenhersteller mit Schwerpunkt Schmuck und Uhren hat das beliebte Prinzip des Schlaufen-Etiketts neu gedacht: Um zwei Beschriftungsflächen erweitert und speziell gefaltet, bietet ein Booklet-Label Raum für doppelt so viele Daten, wie ein herkömmliches Schlaufen-Etikett vergleichbarer Größe. Produktion und Anwendung dieser Etiketten-Entwicklung dokumentiert ein Video-Tutorial auf Website und YouTube-Kanal von eXtra4 Labelling Systems, der Marke des Unternehmens.

Weniger ist mehr beim Etikett

Mehr Information unmittelbar am Produkt parat haben zu müssen, als das übliche Etikett aufzunehmen vermag, ist ein Problem, dem sich bereits einige Branchen stellen. Dort setzt man auf mehrseitige Büchlein, die direkt am Produkt aufgeklebt oder über Befestigungsmittel, wie Fäden, angeheftet werden. Auf die Etikettierung von Schmuck und Uhren sind diese Lösungen nicht direkt übertragbar, und falls überhaupt, nur dann, wenn die Proportionen des Etiketts zum Produkt passen. Welcher Juwelier will seinen Kunden schon mehr Etikett als Ware präsentieren?

Vorbild Schlaufen-Etikett

In der Schmuck- und Uhren-Branche bewähren sich selbstklebende Etiketten mit Befestigungsschlaufe seit Langem, gerade in punkto Dimensionen und Anbringung. Booklet-Labels greifen das Grundprinzip dieser beliebten Etikettenform auf, erweitern es jedoch um zwei zusätzliche Beschriftungsflächen, ohne das Etikett in seiner optischen Anmutung zu vergrößern. Dank patentierter Form und durchdachter Handhabung lassen sich die vier Seiten des Etiketts zu einem kompakten Büchlein falten und ganz ohne Faden oder zusätzliche Hilfsmittel anbringen. Für die Beweglichkeit des Etiketts sorgt die Klebstoff-freie Zone der Befestigungsschlaufe. Sie verhindert eine starre Fixierung und Klebstoffspuren am Produkt. Trotz ihrer zwei zusätzlichen Beschriftungsflächen können Booklet-Labels in üblichen Thermotransfer-Etikettendruckern der Desktop-Klasse mit Daten beim Anwender vor Ort beschriftet werden. Auch hier orientieren sich Booklet-Labels am Schlaufen-Etikett.

Das Geheimnis des Büchleins

Der Trick an Booklet-Labels ist ihre spezielle Falttechnik. Wie aus der gestanzten Etikettenform ein am Produkt blätterbares Büchlein entsteht, erschließt sich nicht intuitiv. Nur wenn alle Etiketten-Teile in korrekter Reihenfolge miteinander verklebt werden, kann die Schlaufe das Etikett befestigen und gleichzeitig das Büchlein kompakt in Form halten. Einmal verstanden, ist die Handhabung einfach nachzuvollziehen. Eine passende Schritt-für-Schritt-Anleitung liefert das Video zu Booklet-Labels auf der Website www.eXtra4.com und bei YouTube unter @extra4labelling.

Booklet-Labels als exklusive Marken-Etiketten

Über die Handhabung hinaus veranschaulicht das eXtra4-Video Möglichkeiten, Booklet-Labels in individuellem Design zu fertigen. Es ist zu sehen, wie unter Einsatz verschiedener Technologien ein goldglänzendes Marken-Etikett mit repräsentativer Optik entsteht. Wichtig dabei: Selbstverständlich verfügen Booklet-Labels über die in der Schmuck- und Uhren-Branche geforderte Qualität. Sie sind, wie herkömmliche Schlaufen-Etiketten, beständig unter UV-Strahlung, Ultraschall-Behandlung und Dampfreinigung.

Trotz dieser Standards gehören Booklet-Labels nicht zum Standard-Sortiment, das Ferdinand Eisele ab Lager unter seiner Marke eXtra4 Labelling Systems anbietet. Dieser Etiketten-Typ wird ausschließlich als Exklusiv-Lösung in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Kunden individuell produziert. Für eine Fertigung nach Wunsch kann jedoch auf bereits vorliegende Werkzeuge zurückgegriffen werden. Muster-Etiketten zu Booklet-Labels hält eXtra4 kostenlos bereit.

Die Ferdinand Eisele GmbH in Birkenfeld bei Pforzheim zählt zu den hochspezialisierten Unternehmen der Identifikationstechnik. Tätigkeitsfeld ist die Produktion von Etiketten zur Kennzeichnung von Produkten und zur Organisation von Prozessen. Die Entwicklung eigener Software und der Vertrieb passender Hardware machen Ferdinand Eisele zum Anbieter kompletter Etikettier-Systeme.

Kernzielgruppen international sind Industrie und Handel für Schmuck, Uhren und Edelsteine – Branchen, die in Pforzheim historisch verwurzelt sind. Mit seiner Marke „eXtra4 Labelling Systems“ agiert das Unternehmen hier unter den weltweit führenden Anbietern. National, mit Schwerpunkt Süddeutschland, bedient das Label „eXtra4 Identification Systems“ den Bedarf auch anderer Branchen, beispielsweise die Automobilindustrie, den Maschinen- und Apparatebau oder das Gesundheitswesen.

1931 als Akzidenzdruckerei mit angegliederter Etikettenfertigung in Pforzheim gegründet, ist Ferdinand Eisele heute ein mittelständisches Unternehmen der Druck- und Verpackungsindustrie. Das Tochterunternehmen „eXtra4 Software + Service GmbH“ betreut weltweit mehrere Tausend lizensierte Anwender von eXtra4-Software mit ihren Etikettier-Systemen. Vertreter und Repräsentanten in über 25 Ländern sichern für Produkte und Dienstleistungen von „eXtra4“ internationale Präsenz.

Firmenkontakt

Ferdinand Eisele GmbH

Susanne Schickel

Carl-Benz-Str. 17

75217 Birkenfeld

07231/94790



http://www.extra4.com

Pressekontakt

Ferdinand Eisele GmbH

Susanne Schickel

Carl-Benz-Str. 17

75217 Birkenfeld

07231/94790



https://www.extra4.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.