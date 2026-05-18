Tipps zum tiefen Entspannen

Stress abbauen, innere Ruhe finden und eine liebevolle Haltung sich selbst gegenüber entwickeln: Eine Selfcare-Meditation ist eine einfache Methode, selbst gut für sich zu sorgen und lässt sich leicht in den Alltag integrieren. Schon 10 Minuten freie Zeit, ein ruhiger Rückzugsort und bequeme Kleidung genügen. Wäsche aus Naturfasern (gesehen bei www.medima.de) begleitet uns bei der Selfcare-Meditation direkt auf der Haut und hält den Körper natürlich warm.

Beim Meditieren geht es darum, die eigenen Gedanken zur Ruhe zu bringen, vorhandene Gefühle zu erkennen und sich von ihnen zu lösen. Das Ziel: Innerlich ganz ruhig und entspannt zu sein.

Selfcare-Meditation – so gehts

Bequeme Haltung: Aufrecht und bequem auf einem Stuhl oder einem Meditationskissen sitzen.

Ankommen und loslassen: Sich selbst Zeit geben, um im Moment anzukommen. Dabei am besten die Augen schliessen. Tief durch die Nase einatmen und langsam durch den Mund ausatmen.

Körperwahrnehmung: Aufmerksamkeit nach innen richten und Körper bewusst locker lassen. (Stirn, Kiefer, Schultern, Muskeln)

Atmen: Auf den natürlichen Atemfluss konzentrieren ohne ihn zu beeinflussen. Gedankenschleifen unterbrechen, im Hier und Jetzt bleiben.

Gedanken ziehen lassen: Wenn Gedanken aufkommen, diese wahrnehmen ohne sie zu bewerten. Dann wie Wolken am Himmel weiterziehen lassen.

Abschluss: Die Meditation behutsam beenden, langsam wieder Finger und Füße bewegen, sich strecken und die Augen öffnen.

Entspanntes Gefühl der Geborgenheit

Wer regelmäßig praktiziert, erkennt schnell, wie wohltuend Selfcare-Meditationen sind. Lernen loszulassen, den Stress des Alltags und ewige To do-Listen hinter sich zu lassen, wirkt befreiend und beruhigend. Ein gutes Gefühl der Geborgenheit kann sich einstellen. Bewusst in sich hineinzuspüren, beeinflusst nicht nur die Selbstwahrnehmung. Wir wir mit unseren Gedanken umgehen, ist essenziell für unsere ganzheitliche Gesundheit und Lebensqualität.

Fünf Tipps für die Meditations-Praxis

1. Ort: Einen ruhigen Rückzugsort wählen.

2. Position: Bequem sitzen. Zum Beispiel aufrecht im Schneidersitz auf einem Meditationskissen.

3. Kleidung: Warme, bequeme Kleidung tragen. (Direkt auf der Haut Wäsche aus Naturfasern)

4. Dauer: 10 Minuten freie Zeit genügen für eine Selfcare-Meditation.

5. Routine: Regelmäßig meditieren, um innerlich ruhig und ausgeglichen zu sein.

Medima ist ein traditionsreicher Hersteller von hochwertiger Thermowäsche aus Naturfasern mit Sitz in Albstadt / Baden-Württemberg. Inzwischen in dritter Generation geführt, will das Familienunternehmen Gutes bewahren und Neues wagen.

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