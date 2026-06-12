Seminar des Monats Juni: 5 % Rabatt auf das Basis-Seminar Abrechnung von Zahnersatz und Festzuschüssen

Sicherheit in der Zahnersatz-Abrechnung: Fortbildung für Zahnarztpraxen, ZFA und Verwaltung

Die korrekte Abrechnung von Zahnersatz und Festzuschüssen zählt zu den anspruchsvollsten Bereichen im Praxisalltag.

Um Zahnarztpraxen mehr Sicherheit bei Heil- und Kostenplänen, Festzuschüssen und der Einstufung von Versorgungsarten zu geben, ist das 2-tägige Online-Seminar „ Basis-Seminar Abrechnung von Zahnersatz und Festzuschüssen“ unser Seminar des Monats Juni.

Das Beste: Teilnehmer sparen bei Buchung bis zum 30. Juni 2026 ganze 5 % auf die Seminargebühr mit dem Code JUN5.

Grundlagen der Zahnersatz-Abrechnung praxisnah vermittelt:

Die Anforderungen an die ZE-Abrechnung sind durch gesetzliche Vorgaben, BEMA-, GOZ- und Festzuschuss-Richtlinien komplexer denn

je. Fehler bei der Zuordnung von Regelversorgung, gleichartiger oder andersartiger Versorgung können schnell zu Honorarverlusten oder Rückfragen von KZV und Kostenträgern führen.

Das Online-Seminar vermittelt Einsteigern, Wiedereinsteigern sowie Mitarbeitenden aus Abrechnung und Verwaltung fundierte Grundlagen der

Zahnersatz-Abrechnung und des Festzuschuss-Systems. Die Teilnehmenden lernen Schritt für Schritt, wie Heil- und Kostenpläne korrekt erstellt und abrechnungsfähige Leistungen sicher dokumentiert werden.

Inhalte des Seminars im Überblick:

Im Fokus stehen alle wichtigen Themen rund um die Abrechnung von Zahnersatz in der Zahnarztpraxis:

– Grundlagen der Gebührenordnungen BEMA/GOZ

– Festzuschuss-Richtlinie des GBA: Festzuschussgruppen 1–5

– Regelversorgung, gleichartige und andersartige Versorgung

– Mischfälle

– Begleitleistungen korrekt abrechnen

– Erstellung von Heil- und Kostenplänen im EBZ

– Dokumentation und rechtssichere Abrechnung

– Praktische Übungen und Fallbeispiele

Ideal für Zahnarztpraxen und Verwaltungsteams:

Das Seminar richtet sich an:

– Zahnärzte

– Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA)

– Abrechnungs- und Verwaltungspersonal in Zahnarztpraxen

Flexible Online-Termine im Juni, Juli und Herbst 2026:

Die zweitägige Fortbildung findet online jeweils von 09:00

Uhr bis 16:30 Uhr statt. Verfügbare Termine:

– 22.06.2026–23.06.2026

– 07.07.2026–08.07.2026

– 27.08.2026–28.08.2026

– 29.09.2026–30.09.2026

– 21.10.2026–22.10.2026

Weitere Termine auf der Webseite verfügbar: Basis-Seminar Abrechnung von Zahnersatz und Festzuschüssen 2-tägig

Die Seminargebühr beträgt regulär 829,00 € (MwSt.-befreit) inklusive Seminarunterlagen und Teilnahmezertifikat.

5 % Rabatt bis Ende Juni sichern:

Im Rahmen unseres „Seminars des Monats Juni“ profitieren Kunden bei einer Buchung bis einschließlich 30.06.2026 von 5 % Rabatt auf die

Teilnahmegebühr mit dem Code JUN5.

Damit bietet sich Zahnarztpraxen die ideale Gelegenheit, Mitarbeitende gezielt im Bereich Zahnersatz-Abrechnung, Festzuschüsse und Heil-

und Kostenpläne weiterzubilden und langfristig mehr Sicherheit in der Praxisabrechnung zu gewinnen.

Die Spitta GmbH, Teil der international tätigen FORUM MEDIA GROUP GMBH, ist mit rund 100 Mitarbeitern und mehr als 30.000 zufriedenen Kunden ein marktführender Anbieter mit breitem Produkt- und Markenportfolio für zahnmedizinische und zahntechnische Fachmedien, berufliche Weiterbildung, Software und Online-Lösungen. Die Spitta Akademie hat sich mit zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgängen im Bereich der zahnmedizinischen und medizinischen Weiterbildung etabliert und durch Marken wie „dios“ oder „entolia“ begeistert Spitta mit anwenderorientierten Online- und Softwarelösungen für Praxisverwaltung, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterunterweisung.

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