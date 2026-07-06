Seminare des Monats Juli: 5 % Rabatt auf Hygiene-Fortbildungen für die Zahnarztpraxis sichern

Mit dem Aktionscode JUL5 bis zum 31.07.2026 sparen

Die Anforderungen an die Praxishygiene, die Aufbereitung von Medizinprodukten und das Hygienemanagement in Zahnarztpraxen steigen kontinuierlich. Aktuelle Empfehlungen von KRINKO, RKI und BfArM sowie gesetzliche Vorgaben machen regelmäßige Fortbildungen unverzichtbar. Wer sein Fachwissen auf den neuesten Stand bringen oder sich zur Hygienebeauftragten qualifizieren möchte, kann jetzt sparen:

Mit dem Aktionscode JUL5 erhalten Teilnehmende bis zum 31.07.2026 5 % Rabatt auf die Buchung ausgewählter Hygiene-Seminare.

– Hygienebeauftragte*r für die Zahnarztpraxis: 20-Stunden-Kurs mit Sachkundenachweis

Nächster Termin: 16.–17.07.2026 (Online) Dauer: 09:00–18:00 Uhr Teilnahmegebühr: Statt 799,00 € nur 759,05 € MwSt.-befreit

Fortbildungspunkte: 16 Weitere Termine: 19.–20.08.2026 | 24.–25.09.2026 | 29.–30.09.2026 | 06.–07.10.2026

Sie möchten vor Ort teilnehmen? Dieses Online-Seminar gibt es auch als Präsenzseminar

Nächster Termin: 03.09.2026 – 04.09.2026 Frankfurt-Sulzbach

Dauer: 09:00–18:00 Uhr Teilnahmegebühr: Statt 990,00 € nur 940,50 € MwSt.-befreit inkl. Verpflegung

Fortbildungspunkte: 16 Weitere Termine: 14.09.2026 – 15.09.2026 Balingen | 13.10.2026 – 14.10.2026 Berlin

Die zweitägige Fortbildung vermittelt alle wichtigen Kenntnisse zur Praxishygiene, Infektionsprävention und Aufbereitung von Medizinprodukten. Teilnehmende erwerben die Sachkenntnis gemäß den aktuellen gesetzlichen Vorgaben und lernen, Hygieneprozesse in der Praxis sicher und effizient umzusetzen.

– Hygiene-Update für die Zahnarztpraxis: Aktuelle Vorgaben sicher umsetzen

Termine: 01.09.2026 | 12.10.2026 | 30.11.2026 (jeweils online)

Dauer: 09:00–18:00 Uhr Teilnahmegebühr: Statt 449,00 € nur 426,55 € zzgl. 19 % MwSt. Fortbildungspunkte: 8

Das Seminar richtet sich an Hygienebeauftragte und Praxisteams, die ihr Wissen zu den aktuellen Anforderungen von KRINKO, RKI und BfArM auffrischen möchten. Schwerpunkte sind neue rechtliche Vorgaben, Hygienemanagement, Risikobewertung sowie die Aufbereitung und Dokumentation von Medizinprodukten.

Beide Seminare werden von unseren erfahrenen Referentinnen Iris Wälter-Bergob und Nicola V. Rheia geleitet und schließen mit einem Wissenstest und Teilnahmezertifikat ab.

Jetzt anmelden und 5 % sparen.

Aktionscode: JUL5 Rabatt: 5 % auf die Seminarbuchung. Gültig bis: 31.07.2026

Jetzt hier anmeldenund von aktuellem Expertenwissen sowie attraktiven Preisvorteilen profitieren.

Die Spitta GmbH, Teil der international tätigen FORUM MEDIA GROUP GMBH, ist mit rund 100 Mitarbeitern und mehr als 30.000 zufriedenen Kunden ein marktführender Anbieter mit breitem Produkt- und Markenportfolio für zahnmedizinische und zahntechnische Fachmedien, berufliche Weiterbildung, Software und Online-Lösungen. Die Spitta Akademie hat sich mit zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgängen im Bereich der zahnmedizinischen und medizinischen Weiterbildung etabliert und durch Marken wie „dios“ oder „entolia“ begeistert Spitta mit anwenderorientierten Online- und Softwarelösungen für Praxisverwaltung, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterunterweisung.

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