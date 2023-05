Semptec Urban Survival Technology Akku-Camping-LED-Licht & Ventilator

Sorgt für ein angenehmes Lüftchen und lädt gleichzeitig Mobilgeräte

– Ventilator mit 3 Geschwindigkeitsstufen

– Integrierte LED-Leuchte: 2 Helligkeitsstufen mit bis zu 300 lm Helligkeit

– Powerbank-Funktion: lädt Geräte per USB

– Flexibel aufstell- und anbringbar per Ständer, Haken und Magnet

Angenehm frische Brise: Der leistungsstarke Akku-Ventilator mit Licht und USB-Powerbank-Funktion von

Semptec Urban Survival Technology sorgt mit 3 Geschwindigkeits-Stufen in heißen Phasen für einen kühlen

Kopf – dank Akku-Betrieb völlig unabhängig von Steckdosen.

Licht ist auch mit dabei: Man kann bequem zwischen 2 Licht-Modi für eine optimale Beleuchtung mit bis zu

300 Lumen wählen.

Flexibel aufstellen und anbringen: Einfach den Ständer ausklappen, um den Ventilator mit Licht ganz nach

Bedarf aufzustellen. Er lässt sich per Haken auch an Zelt-Decke, Äste & Co. hängen. Besonders praktisch:

dank integriertem Magneten heftet man ihn sogar an Metall-Oberflächen wie Kühlschrank, Wohnmobil

u.v.m.

Lädt USB-Geräte: Neben Licht und einer frischen Brise liefert der praktische Begleiter für unterwegs auch

Strom für ein USB-Gerät. Ideal, wenn zum Beispiel am Baggersee der Akku des Smartphones zur Neige geht.

– Einfache Bedienung über 2 Tasten

– Spritzwassergeschütztes Gehäuse: IP44

– Material: ABS und PP

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 3.000 mAh für bis zu 6 Stunden Leuchtdauer, lädt per

USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße (Ø x H): 16,6 x 6,5 cm, Gewicht: 290 g

– 3in1-Akku-Camping-LED-Licht mit Ventilator inklusive USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und

deutscher Anleitung

– EAN: 4022107409971

Preis: 21,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6379-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX6379-3033.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

Semptec Urban Survival Technology 2er Set 3in1 Akku Camping LED Licht und Ventilator, USB

Powerbank

Preis: 37,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6380-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX6380-3033.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/HsPn4wwTHHmcfxs

