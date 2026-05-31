Seniorenassistent/in mit einer Weiterbilung der HELP Akademie werden

Sinn stiften und Zukunft gestalten

Sie möchten Menschen begleiten, unterstützen und gleichzeitig einer sinnvollen und zukunftssicheren Tätigkeit nachgehen? Dann ist der Lehrgang zur Seniorenassistentin bzw. zum Seniorenassistenten bei der HELP Akademie genau das Richtige für Sie.

Immer mehr ältere Menschen wünschen sich, so lange wie möglich selbstbestimmt in ihrem vertrauten Zuhause zu leben. Dabei benötigen sie häufig keine Pflege, sondern Unterstützung im Alltag, Gesellschaft, Orientierung und eine verlässliche Ansprechperson. Genau hier setzt die Seniorenassistenz an.

Als Seniorenassistent/in begleiten Sie ältere Menschen individuell und wertschätzend. Sie organisieren den Alltag, begleiten zu Terminen, fördern soziale Kontakte, unterstützen bei Freizeitaktivitäten und entlasten Angehörige. Ihre Arbeit trägt wesentlich dazu bei, Lebensqualität, Selbstständigkeit und Teilhabe im Alter zu erhalten.

Der Lehrgang de r HELP Akademie vermittelt Ihnen fundiertes Fachwissen, praktische Kompetenzen und wichtige kommunikative Fähigkeiten für diese verantwortungsvolle Aufgabe. Themen wie Alterspsychologie, Demenz, Kommunikation, rechtliche Grundlagen, Netzwerkarbeit sowie die selbstständige Tätigkeit als Seniorenassistent/in werden praxisnah vermittelt.

Die Ausbildung eignet sich sowohl für Menschen, die einen beruflichen Neuanfang suchen, als auch für Personen, die ihre bisherigen Erfahrungen in eine sinnstiftende Tätigkeit einbringen möchten. Besonders gefragt sind Lebenserfahrung, Empathie, Zuverlässigkeit und die Freude am Umgang mit Menschen.

Seniorenassistenz ist mehr als ein Beruf – sie ist eine Aufgabe mit Herz. Sie schenken Zeit, Aufmerksamkeit und Unterstützung dort, wo sie dringend gebraucht werden. Gleichzeitig eröffnen sich Ihnen vielfältige berufliche Perspektiven in einem wachsenden Zukunftsmarkt.

Werden Sie Teil einer wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe und gestalten Sie aktiv ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben im Alter mit. Informieren Sie sich jetzt über den Seniorenassistenten-Lehrgang der HELP Akademie und starten Sie in eine Tätigkeit, die Menschen bewegt – und auch Sie persönlich bereichert.

Weil Menschlichkeit Zukunft hat:

Manchmal verändert eine Stunde Zeit das Leben eines Menschen. „Werden Sie Seniorenassistentin.“

Die HELP-Akademie München ist geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

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