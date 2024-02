SenseXperience-Seminar in Papenburg

Schnell erlernbare Methode, um wieder in seine volle Kraft zu kommen.

Wie oft hat man das Gefühl, dass der eigene Akku leer ist. Ob in Familie oder Beruf – für alle Anforderungen wird Engagement und Energie gebraucht. Mit SenseXperience ( www.ein-klang-raum.de) lernen Sie einfache Techniken, um Energie-Defizite schnell zu kompensieren und sich den täglichen Aufgaben wieder mit Leichtigkeit stellen zu können.

Im zweitägigen Wochenendseminar SenseXperience Teil 1 (Samstag, 10. Februar 2024 von 12.00 bis 20:00 Uhr und Sonntag, 11. Februar 2024 von 9:30 bis 16:30 Uhr) im Arkadenhaus, Hauptkanal links 68 – 72 im schönen Papenburg erleben TeilnehmerInnen, wie sie ihr unendliches Energie-Potential nutzbar machen und immer wieder aktivieren können.

Mit leicht erlernbaren, einfachen Methoden erspürt jeder Einzelne, dass der Alltag leicht und freudvoll gestaltet und erlebt werden kann und weder Kraftakt noch Kampf sein muss. In der Entspannung öffnet sich der oft im Stress verschlossene Zugang zur eigenen inneren Weisheit und Kraft.

Jeder erlebt, wie die eigene Energie-Quelle wieder anfängt zu sprudeln und mit welch einfachen Mitteln der eigene Akku wieder aufzuladen ist. Alles, was die Trainerin Claudia Krüger im Seminar vermittelt, ist sofort und wirksam im Alltag anzuwenden und führt zu mehr Energie, Freude und Wohlbefinden. Der Preis für Einsteiger 440,00 Euro. Anmeldung unter info@ein-klang-raum.de

Neben dem Tomatis-Hörtraining bietet Claudia Krüger in ihrem Tomatis-Institut Seminare an, die Menschen sehr schnell wieder in ihre Kraft bringen. Dabei vermittelt sie als SenseXperience-Trainerin einfache Techniken für mehr Kraft und Klarheit. Ratio, Gefühl, Intuition kommen wieder in Einklang, bringen die Energie-Quelle in Fluss und erleichtern auf eine unbeschreibliche Weise die Anforderungen des Alltags. Dadurch wird Stress viel besser bewältigt und Gesundheit gefördert.

Firmenkontakt

Ein-Klang-Raum-Seminare/Tomatis-Institut

Claudia Krüger

Hauptkanal rechts 58-60

26871 Papenburg

049617686406



http://www.ein-klang-raum.de

Pressekontakt

PR Kompakt

Petra Müller

Virchowstraße 34

41464 Neuss

0213181066



http://www.prkompakt.de

Bildquelle: Claudia Krüger