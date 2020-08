Shisha Tabak – wo kann man ihn am besten kaufen?

Die Wasserpfeife ist immer beliebter und das Rauchen der Shisha in Gesellschaft oder auch zuhause allein, wird zu einem sehr beliebten Freizeitvergnügen aller Generationen. Doch wie genau funktioniert das Ganze, wenn man eben nicht einfach in einen Bar gehen kann und sich die Shisha mit dem gewünschten Tabak reichen lassen kann? Wie kommt man schon allein an den Tabak und welche Geschmacksrichtungen stehen dem Verbraucher da eigentlich zur Verfügung?

Fakt ist, dass online wie offline es genügend Möglichkeiten gibt, sich ausreichend mit dem passenden Tabak einzudecken. Und wer es ganz genau wissen will und sich ganz eigenen Kompositionen anhand verschiedener Tabaksorten erstellen will, kann auch beide Varianten in Angriff nehmen und dann erst loslegen. Shops in den Städten und auch die Shops der Onlineanbieter machen es möglich, dass der Verbraucher aus einem riesigen Fundus an Tabaksorten für die Shisha aussuchen und wählen kann. Die jeweiligen Beschreibungen der Tabaksorten und deren Aromen und Geschmäcker gibt es meist von den Anbietern gratis on top.

Wer gern zuhause dampft

Alle Shisha-Anhänger, die es bevorzugen doch lieber allein oder mit Freuden zuhause die Wasserpfeife genießen zu könne, sind derzeit klar im Vorteil. Denn die Bars haben größtenteils noch etliche Problem durch die derzeitige Coronakrise. Somit ergibt sich die Möglichkeit für viele, sich zuhause in aller Ruhe mit dem richtigen Tabak im Vorfeld ausreichend einzudecken. Das funktioniert am besten erst einmal in den Shisha-Shops offline. Denn dort vor Ort kann man zunächst testen und tasten und vor allem auch schnuppern. Denn die Aromenvielfalt und die Geschmacksauswahl ist so groß in diesem Segment, dass man sich vor lauter Auswahl letztlich oftmals kaum entscheiden kann, welcher Tabak nun der beste ist. Hier ist gute Beratung nicht verkehrt und besonders dann, wenn man zu den Anfänger gehört und noch nicht viel Erfahrung mit den verschiedenen Geschmacksrichtungen der Tabaksorten für die Shisha sammeln konnte. Um aber in den Shop zu gelangen, muss man sich aufmachen und in die jeweilige Stadt fahren.

Online ist alles möglich

Der zweite und weitaus bequemere Weg ist es, den Shisha Tabak online kaufen zu können. Hier ist die Auswahl meist noch größer und üppiger ausgefallen Geschmacksrichtungen wie Minze mit Mango, oder Petersilie mit Oregano sind nicht selten vorzufinden und in stationären Shops nicht auffindbar. Auch Kaffeenoten mit Karamell oder Sahne und Toffee oder ähnliche sind vor Ort. Meist nicht aufzufinden, aber dann im Internet in den ausgesuchten Shops. Da sind Sorten wie Strassenbande, Aldayla Love, Maridan Tingle Tangle, 187 Hamburg, Holster Ice, Al Waha Grape Mint und andere Mischungen auffindbar und zum probieren bereit. Auch das Mixen und Mischen einzelner Tabaksorten wird oftmals mit Leidenschaft praktiziert und ausprobiert. So kann der Shisha-Fan dann selbst kreativ werden und eigenen Mischungen bevorzugen und tätigen, die er dann letztlich entweder allein zuhause oder mit ausprobieren und testen kann.