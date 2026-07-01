Showroom Neueröffnung für Elektromotorräder in Bielefeld

Neuer Store für E-Motorräder von Metorbike & Coopop Bikes im Bielefelder LENKWERK

Am 16. Mai 2026 hat Andreas Wellensiek unter seiner neuen Marke ONKEL DRE offiziell seinen Showroom für Elektro-Leichtkrafträder im LENKWERK Bielefeld eröffnet.Alle Besucher und die vier Vertreter aus Geschäftsführung und Marketing der beiden Hersteller hatten bei Probefahrten unter dem Firmenmotto „E-Mopeds erleben“ mit den verschiedenen E-Mopeds und E-Motorrädern eine Menge Spaß. Marvin Rau und Jörg Arndt von Metorbike, sowie Bernd Block und Marc Pel von Coopop Bike testeten gegenseitig Ihre Elektromotorräder.Die meisten Gäste und Besucher kannten weder die zwei Marken noch die Besonderheiten der Elektroantriebe bei Leichtkrafträdern. Die meisten Modelle sind mit dem AM und Klasse B, also dem PKW-Führerschein fahrbar. Die leistungsstärkeren Modelle benötigen mindestens den A1 Führerschein oder die B196 Erweiterung des Autoführerscheins.Das breite Grinsen der Testfahrer zeigte deutlich, dass jeder eine Menge Freude beim Fahren hatte, egal mit welchem Modell er oder sie gerade unterwegs war. Im Sortiment sind Bobber bzw. Chopper, Srambler und Café Racer. Außerdem gibt es ein kleines E-Moped, speziell für Camper und Menschen, die ihr Elektromoped häufig transportieren müssen.Die Manufaktur Metorbike aus Hamburger ist bekannt aus der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ (DHDL 09/2024). Metorbike entwickelt und fertigt in liebevoller Handarbeit Elektro-Leichtkrafträder. Es sind derzeit die einzigen Elektromotorräder auf dem Markt, welche unterschiedliche Motoren-Sounds zur Auswahl hat, Vibrationen durch die Lautsprecher erzeugt und einen Gangwechsel simuliert.Weitere Informationen und Fotos von der Neueröffnung gibt es hier: https://onkel-dre.de/rueckblick-offizielle-eroeffnung-des-showrooms/

Elektro-Mopeds & E-Motorräder von Metorbike & Coopop Bike im LENKWERK Bielefeld bei ONKEL DRE erleben! Lassen Sie sich begeistern: Machen Sie eine Probefahrt mit einem E-Moped & erleben Sie die Faszinationen E-Power & Motorradfahren!

Kontakt

ONKEL DRE

Andreas Wellensiek

Am Stadtholz 24-26

33609 Bielefeld

01799113740



https://onkel-dre.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.