Sicherheit auf höchstem Niveau

Prüfung von Auffangsystemen und Sekuranten gewinnt für Unternehmen zunehmend an Bedeutung

Die Anforderungen an Arbeitssicherheit bei Tätigkeiten in der Höhe steigen kontinuierlich. Insbesondere die regelmäßige Prüfung von Auffangsystemen, Sekuranten und Anschlagpunkten ist für Unternehmen heute nicht nur gesetzliche Pflicht, sondern ein entscheidender Faktor zur Vermeidung von Unfällen und Haftungsrisiken. Moderne Prüfservices bieten dabei umfassende Lösungen – von der fachgerechten Kontrolle bis zur rechtssicheren Dokumentation.

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Gesetzliche Vorgaben und Verantwortung für Unternehmen

Auffangsysteme, Sekuranten-Systeme und Anschlagpunkte sind essenzielle Bestandteile der Absturzsicherung. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo Arbeiten auf Dächern, an Fassaden oder in industriellen Höhenbereichen stattfinden.

Gemäß den Vorgaben der DGUV sowie relevanter Normen wie EN 795 müssen diese Systeme mindestens einmal jährlich durch sachkundige Personen geprüft werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass sie im Ernstfall zuverlässig funktionieren und Mitarbeiter wirksam schützen.

Weitere Informationen zur fachgerechten Prüfung finden Sie unter:

https://www.pruefservice.de/pruefungen-wartung-montage-von-sekuranten-anschlagpunkte/pruefungen-auffangsysteme-sekuranten-systeme/

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Ganzheitlicher Prüfservice für maximale Sicherheit

Ein professioneller Prüfservice umfasst deutlich mehr als eine einfache Sichtkontrolle. Entscheidend ist eine systematische, normkonforme Überprüfung aller sicherheitsrelevanten Komponenten.

Zu den zentralen Leistungen zählen:

Sicht- und Funktionsprüfung von Auffangsystemen und Seilsicherungen

Kontrolle von Sekuranten und Anschlagpunkten

Bewertung von Materialzustand, Verschleiß und Korrosion

Dokumentation aller Prüfergebnisse für Behörden und Versicherungen

Einen Überblick über das gesamte Leistungsspektrum bietet:

https://www.pruefservice.de

Durch diese strukturierte Vorgehensweise erhalten Unternehmen nicht nur ein hohes Maß an Sicherheit, sondern auch die notwendige rechtliche Absicherung.

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Risiken minimieren und Haftung vermeiden

Unternehmen, die ihrer Prüfpflicht nicht nachkommen, setzen sich erheblichen Risiken aus. Neben der Gefährdung von Mitarbeitern drohen im Schadensfall rechtliche Konsequenzen sowie wirtschaftliche Verluste durch Betriebsunterbrechungen.

Regelmäßige Prüfungen tragen dazu bei:

Gefahrenquellen frühzeitig zu erkennen

Ausfallzeiten zu reduzieren

gesetzliche Anforderungen zuverlässig zu erfüllen

Haftungsrisiken deutlich zu minimieren

Weitere Informationen zu Wartung und Montageleistungen:

https://www.pruefservice.de/pruefungen-wartung-montage-von-sekuranten-anschlagpunkte/

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Effiziente Lösungen für Unternehmen jeder Größe

Moderne Prüfservices bieten ihre Leistungen bundesweit und herstellerunabhängig an. Dies ermöglicht eine flexible Planung und Durchführung – auch für Unternehmen mit mehreren Standorten oder komplexen Anlagen.

Durch effiziente Prozesse lassen sich Prüfungen optimal in bestehende Betriebsabläufe integrieren, ohne den Arbeitsalltag zu beeinträchtigen. Gleichzeitig profitieren Unternehmen von einer objektiven Bewertung ihrer Sicherheitssysteme.

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Investition in Sicherheit und Zukunft

Die regelmäßige Prüfung von Auffangsystemen und Sekuranten ist nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern eine strategische Investition in die Zukunft. Unternehmen stärken damit ihre Sicherheitskultur und positionieren sich als verantwortungsbewusste Arbeitgeber.

Jetzt Prüfung anfragen und rechtssicher handeln:

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Sichere Arbeitsbedingungen beginnen mit geprüften Systemen. Die regelmäßige Kontrolle von Auffangsystemen, Sekuranten und Anschlagpunkten gewährleistet, dass Schutzmaßnahmen im Ernstfall zuverlässig funktionieren. Unternehmen, die auf professionelle Prüfservices setzen, schaffen die Grundlage für langfristige Sicherheit, Effizienz und Rechtssicherheit.

KFK Konrad® GmbH europaweite Leistungen:

Elektroprüfungen, Wiederkehrende Elektro Prüfungen von Betriebsmitteln, Geräten, Anlagen, Maschinen nach DGUV Vorschrift 3 und DGUV V4 (vormals BGV A3), BGV A2,

Elektroprüfungen für Maschinen, Transferstraßen, Maschinenparks, Automatikanlagen, Produktionslinien

UVV Prüfung und wiederkehrende Prüfung für Windparks, Windkraftanlagen, Stromtankstellen, Ladesysteme & Photovoltaikanlagen

Regalprüfungen, Regalinspektion, Regalreparaturen nach DIN EN 15634, DGUV Regel 108-007, vormals BGR 234

UVV Prüfung, wiederkehrende Prüfung von Leitern und Tritten gemäß DGUV Information 208-016, alt: BGI 694, alt BGV, D36, alt: GUV D 36 .

Wartungen, Reparaturen, UVV Prüfungen: Leitern, Steigleitern, Tritte, Gitterroste

Regalinspektion, Regalprüfung, Schwerlastregale, Palettenregale, Kragarmregale, Regale, Verschieberegale, Fachbodenregale, Durchlaufregale, Rollregale

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