Sicherheit im Spa-Bereich eines 5-Sterne-Resorts

Unsichtbare Lösung, spürbarer Effekt

Direkt an der montenegrinischen Adriaküste, in der malerischen Bucht von Prno (in der Nähe von Sveti Stefan) liegt das Hotel Maestral Resort & Casino – ein exklusives 5-Sterne-Resort. Direkt an einem privaten Sandstrand gelegen, vereint die Anlage moderne Architektur, mediterranes Flair und höchsten Komfort. Ein großzügiges Spa- und Wellnesszentrum mit Innen- und Außenpools, Saunen und Ruhebereichen bietet den Gästen ein umfassendes Angebot für Erholung und Entspannung. Um nicht nur den hochwertigen Ansprüchen, sondern auch der Sicherheit gerecht zu werden, entschied sich das Hotelmanagement für eine umfassende Antirutsch-Beschichtung.

Ein zentraler Bestandteil des Wellnessbereichs ist der hochwertig gestaltete Innenpoolbereich: Hochwertige keramische Fliesen, ein beheiztes Schwimmbecken und Jacuzzi-Zonen schaffen eine ruhige, elegante Atmosphäre. Großzügige Fensterflächen, natürliches Licht, dezente Farben und helle Materialien unterstreichen den exklusiven Charakter des Spa-Bereichs. Auch die stilvoll gestalteten Ruheräume prägen das Ambiente.

Hier zeigte sich ein zunehmender Sicherheitsbedarf. Durch Abnutzung in Kombination mit Reinigungsverfahren und -mitteln verloren die glasierten Fliesen im Laufe der Zeit ihre ursprünglich vorhandene rutschhemmende Eigenschaft. Im laufenden Betrieb zeigte sich im Bereich der unteren Pooldeck-Ebene ein großes Risiko, es kam vereinzelt zu Rutschvorfällen mit Gästen – sogar vereinzelt mit geringfügigen Verletzungen. Das Hotel versuchte dem Problem mit Antirutschmatten zu begegnen, die auf den Gehwegen ausgelegt wurden. Doch diese Behelfsmittel sind nicht nur unästhetisch und reinigungsaufwändig, sondern entpuppten sich durch die Wölbungen als zusätzliche gefährliche Stolperfallen.

Nachlassende Rutschhemmung im laufenden Betrieb

„Die Sicherheit unserer Gäste hat für uns oberste Priorität. Nachdem solche Rutschvorfälle zunahmen, suchten wir nach einer nachhaltigen und professionellen Lösung“, erklärt Hoteldirektor Ioannis Kakkos. Wodurch lässt sich ein nachhaltiger Antirutscheffekt erzielen? Was gibt es überhaupt auf dem Markt? Und was funktioniert tatsächlich in dieser Umgebung? Im Internet wurde er bei einer Produktrecherche auf die GriP Safety Coatings AG aufmerksam. Das Schweizer Unternehmen hat sich auf die Oberflächenbeschichtung mit Antirutsch-Effekt spezialisiert. Zahlreiche internationale Referenzen auch aus der Hotelbranche belegen die Wirksamkeit des Materials SWISSGrip. Zur Bewertung der Leistungsfähigkeit wurden Musterfliesen mit der entsprechenden Behandlung bereitgestellt.

Auf dieser Basis fiel die Entscheidung auf das Produkt GSAS medium. Ob für den privaten, öffentlichen oder kommerziellen Einsatz: SWISSGriP ist in unterschiedlichen Rutschsicherheitsklassen erhältlich. Im Barfuß- und Nassbereich besitzt das Produkt die höchste Rutschsicherheitsklasse (R12/C). Im Spa wurde die transparente Antirutschbeschichtung für Pools und Boden angebracht. Die körnige Zweikomponentenbeschichtung entspricht der DIN EN 16165, ist LGA-zertifiziert und UV-beständig. Das Material ist lösemittelfrei, umweltfreundlich und beschädigt den Untergrund nicht.

Startpunkt war der Innenpoolbereich mit seinen 350 qm Fliesenfläche. Die Applikation wurde auf den Bodenfliesen rund um den großen Pool, die beiden Whirlpools und im Duschbereich angebracht und im Rahmen der regulären Wartungsarbeiten durchgeführt. Dafür wurde der Poolbetrieb für drei Tage unterbrochen. Zur Vorbereitung wurde die Fläche gereinigt und abgeklebt. Ein spezialisierter Anwendungstechniker der GriP Safety Coatings AG trug das Material gleichmäßig mittels Spritztechnik auf. Die Trocknungszeit betrug 12 Stunden.

Deutlich verbesserte Sicherheit bei unveränderter Ästhetik

„Bereits unmittelbar nach der Anwendung zeigte sich eine deutliche Verbesserung der Situation. Die Rutschhemmung ist vorhanden, ohne die Optik der Bodenfläche zu verändern“, freut sich Kakkos. Das hochwertige Erscheinungsbild des Spa-Bereichs ist vollständig erhalten geblieben. „Das Ergebnis ist sehr überzeugend. Die Trittsicherheit für unsere Gäste hat sich spürbar erhöht.“ Auch aus betrieblicher Sicht bestätigt sich der Erfolg der Maßnahme: Seither wurden keine weiteren Rutschvorfälle mehr dokumentiert. Sowohl Mitarbeitende als auch Gäste berichten von einem deutlich höheren Sicherheitsgefühl beim Begehen der Flächen. „Unsere Gäste haben uns ausdrücklich rückgemeldet, dass sie sich rund um den Indoorpool sehr viel sicherer fühlen. Das bestätigt uns in unserer Entscheidung.“

SWISSGrip erfüllt alle gängigen Hygienestandards – inklusive Lotuseffekt und antimikrobieller Wirkung. Die Oberflächenbeschichtung ist unempfindlich gegenüber Desinfektionsmitteln und auch mit gängigen Hochdruckreinigern und Putzmaschinen einfach zu reinigen. Nach einer Einweisung durch den Techniker weiß das Housekeeping-Team, welche Reinigungsverfahren, Geräte und Mittel sich eignen. So wird die langfristige Wirksamkeit der Beschichtung sichergestellt.

Lösung mit Perspektive

Aufgrund der positiven Erfahrungen im Innenbereich plant das Hotel nun auch die Beschichtung der 450 qm Außenflächen im Poolbereich. Für das Hotel Maestral Resort & Casino stellt die Antirutsch-Beschichtung eine sinnvolle Investition dar – sowohl im Hinblick auf die Sicherheit der Gäste als auch auf die Werterhaltung der vorhandenen Oberflächen. Der Hoteldirektor resümiert: „Wir empfehlen diese Lösung jederzeit weiter – insbesondere für Hotels und Betreiber von Pool- und Wellnessanlagen, die vergleichbare Anforderungen an Sicherheit und Qualität haben.“

Infos zum Hotel:

https://www.maestral.me/en/wellness-retreat-montenegro

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Grip AntiRutsch wurde Mitte der neunziger Jahre entwickelt und hat sich über Jahrzehnte zur weltweit meist verwendeten Anti-Rutsch-Beschichtung entwickelt. Grip AntiRutsch (in der Schweiz: SWISSGrip) eignet sich ideal für alle Duschbereiche, Frei- und Hallenbäder, Eingangs- und Übergangsbereiche, Treppen, Terrassen und Balkone. Und auch Nassbereiche auf Schiffen und Booten ebenso wie in Großküchen und Lagerhallen werden damit abgesichert. Führende Sanitärhersteller beschichten ihre Wannen und Duschtassen mit dem Produkt. Weltbekannte Hotelketten verwenden Grip AntiRutsch in Bädern und Duschen genau wie in Saunalandschaften sowie Pool- und Wellnessbereichen.

GriP AntiRutsch erfüllt alle gängigen Hygienestandards und ist in unterschiedlichen Rutschsicherheitsklassen (von GB2/C für den privaten Verwender bis zu R11-13 für den kommerziellen Einsatz) erhältlich. Die Oberflächenbeschichtung ist leicht in 30 Minuten aufzubringen, nach bereits zwölf Stunden ist die Fläche wieder benutzungsbereit. Für den Privatanwender ist das Produkt „Badezimmer“ als Do-It-Yourself-Produkt im Internetshop erhältlich.

Firmenkontakt

GriP Safety Coatings AG

Silke B. Ludwig

Aahusweg 16

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Bildquelle: Hotel Maestral Resort & Casino