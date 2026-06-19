Sie sind gestresst? Dann rollen Sie die Yoga-Matte aus!

Am Welt-Yoga-Tag am 21. Juni werden wir daran erinnert, dass Yoga eine wunderbare Methode zur Stressbewältigung und Gesundheitsförderung ist

Yoga ist zwar eine jahrtausendealte Methode, jedoch alles andere als verstaubt. Und sie erfreut sich nach wie vor einer steigenden Beliebtheit: Weltweit praktizieren mittlerweile rund 300 Millionen Menschen regelmäßig Yoga, in Deutschland allein sind es schon mehrere Millionen!

Und das hat einen guten Grund: Auch wenn viele Menschen zunächst vornehmlich wegen Rückenbeschwerden oder Verspannungen den Weg auf die Yogamatte finden, wird daraus ganz schnell mehr. Schließlich hat Yoga vielfältige positive Auswirkungen auf Körper, Geist und Seele:

– bessere Beweglichkeit und ein verbessertes Körpergefühl

– deutliche Linderung von Rückenleiden

– gesteigertes Wohlbefinden

– stärkere Resilienz gegenüber Arbeitsstress

– generelle Verbesserung gegenüber physischem und psychischem Stress

– Senkung von Blutdruck und Muskelspannung

– Erniedrigung von Cortisol und Adrenalin (zwei Hormone, die bei Stress ausgeschüttet werden)

– verbesserte Fokussierung und Konzentrationsfähigkeit

– Reduzierung von Ängsten und Depressionen

– verbesserter Schlafrhythmus

Besonders interessant ist dabei die Wirkung, die Yoga auf unser Stressempfinden hat: Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass regelmäßige Yoga-Praxis dazu beitragen kann, körperliche und psychische Stressbelastungen deutlich zu reduzieren. Durch die Verbindung von sanften Bewegungen, bewusster Atmung und Achtsamkeit werden physiologische Prozesse angestoßen, die unseren Körper in einen Zustand der Entspannung versetzen. Dabei sinken Blutdruck, Herzfrequenz und Muskelspannung, während gleichzeitig die Ausschüttung der Stresshormone Cortisol und Adrenalin reduziert wird.

Darüber hinaus belegen Studien, dass Yoga nicht nur beim akuten Stressabbau hilft, sondern auch die Widerstandskraft gegenüber zukünftigen Belastungen stärkt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer entsprechender Untersuchungen berichten von einer verbesserten Resilienz gegenüber Arbeitsstress sowie einer allgemein besseren Fähigkeit, mit herausfordernden Situationen umzugehen. Gleichzeitig wurden positive Effekte auf Konzentration, Aufmerksamkeit und mentale Leistungsfähigkeit festgestellt.

Auch die psychische Gesundheit profitiert von einer regelmäßigen Yoga-Praxis: Wissenschaftliche Erkenntnisse weisen darauf hin, dass durch diese Methode Ängste und depressive Verstimmungen reduziert werden konnten. Außerdem wurde auch das Schlafverhalten verbessert und das allgemeine Wohlbefinden gesteigert. Als möglicher Grund wird die erhöhte Ausschüttung des Neurotransmitters Serotonin genannt. Dieses Hormon sorgt für Gelassenheit, Zufriedenheit und innere Ruhe. Gleichzeitig hemmt Serotonin auch die Ausschüttung von Cortisol (was bekanntermaßen ja das Stresshormon Nummer 1 ist!) und trägt so dazu bei, Stress langfristig vorzubeugen.

Dabei zeigt die Forschung, dass Yoga besonders dann wirksam ist, wenn es ganzheitlich praktiziert wird. Schließlich besteht diese Methode nicht nur aus den Körperübungen, also den sogenannten Asanas. Ursprünglich umfasste die jahrtausendealte Lehre auch Atemtechniken, Meditationen, Konzentrationsübungen, Achtsamkeit und Phasen der Selbstreflexion. Gerade das Zusammenspiel dieser verschiedenen Elemente scheint für viele der positiven gesundheitlichen Effekte verantwortlich zu sein.

Neben den Auswirkungen auf die mentale Gesundheit und unser Stressempfinden profitieren natürlich auch unsere Beweglichkeit, unsere Haltung und unser Körpergefühl vom regelmäßigen Training. Viele Menschen berichten über eine deutliche Verbesserung bei Rückenbeschwerden, eine höhere körperliche Leistungsfähigkeit und ein insgesamt gesteigertes Energielevel. Aus diesen Gründen werden Yogakurse inzwischen auch von zahlreichen Krankenkassen als Maßnahme der Gesundheitsvorsorge anerkannt und gefördert.

Deswegen ist es so wichtig, uns regelmäßig daran zu erinnern, dass es mit Yoga eine ganzheitliche Methode gibt, die unserer körperlichen und mentalen Gesundheit einen wertvollen Pusch verleihen kann. Und genau dazu wurde der Welt-Yoga-Tag am 21. Juni ins Leben gerufen. An diesem Tag und natürlich auch darüber hinaus, ist jeder dazu aufgerufen, die positiven Wirkungen von Yoga selbst zu erleben. Dabei steht auch nicht die perfekte Haltung oder die 100% korrekte Ausführung der Bewegungen im Vordergrund, sondern die Erfahrung, wie wohltuend bewusste Bewegung, Atmung und Achtsamkeit für die eigene Gesundheit sein können.

Entdecken Sie daher am besten gleich die vielfältigen Möglichkeiten, die Yoga Ihnen bieten kann und informieren Sie sich über unsere Yoga-Seminare, die allesamt als Bildungsurlaub anerkannt sind: https://www.biek-ausbildung.de/yoga-qigong-feldenkrais.

Und um gleich am Sonntag, dem diesjährigen Welt-Yoga-Tag, anzufangen, haben wir natürlich auch einen Online-Kurs für Sie: https://biek.shop.copecart.com/.

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Wohlbefinden.

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Kontakt

B.I.E.K.

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