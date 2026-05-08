SIEGERT WAFER GmbH auf dem CMi Annual Review Meeting 2026 der EPFL

Lausanne/Aachen, 08. Mai 2026 – Die SIEGERT WAFER GmbH, einer der führenden Anbieter von Wafern und Substraten, nimmt am MicroNanoFabrication Annual Review Meeting 2026 des Center of MicroNanoTechnology (CMi) an der EPFL in Lausanne teil. Die 25. Ausgabe der internationalen Fachveranstaltung findet am 12. Mai 2026 im SwissTech Convention Center statt und bringt führende Wissenschaftler, Industriepartner und Forschungseinrichtungen aus dem Bereich Mikro- und Nanotechnologie zusammen.

Das Annual Review Meeting gilt als bedeutendes Networking-Forum, das aktuelle Forschungsergebnisse präsentiert und den Austausch zwischen akademischer Forschung und Industrie fördert. Mit zahlreichen Präsentationen und Ausstellern bietet die Veranstaltung eine zentrale Plattform für Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Mikro- und Nanofabrikation.

Austausch zwischen Forschung und Industrie im Fokus

Als erfahrener Anbieter von Wafern und Substraten für Forschung, Universitäten und Industrie nutzt SIEGERT WAFER die Veranstaltung gezielt, um den Dialog mit internationalen Partnern zu vertiefen und neueste Entwicklungen im Bereich Halbleiter- und Substrattechnologien zu begleiten. Das Unternehmen beliefert weltweit Kunden mit hochwertigen Silizium-Wafern sowie Fused Silica-, Borofloat-, Saphir- und SOI-Wafern.

Neben einem breiten Portfolio an Standardprodukten bietet SIEGERT WAFER insbesondere individuelle Lösungen nach kundenspezifischen Anforderungen an. Ergänzt wird das Angebot durch umfassende Dienstleistungen entlang der Prozesskette, darunter Beschichtung, Dicing sowie Schleif- und Polierprozesse.

Durch die Kombination eigener Fertigungskompetenzen mit einem Netzwerk spezialisierter Partner bietet das Unternehmen umfassende, flexible Lösungen aus einer Hand und unterstützt seine Kunden dabei, innovative Projekte effizient und zuverlässig umzusetzen.

„Die Teilnahme am CMi Annual Review Meeting ist für uns eine wichtige Gelegenheit, nah an den technologischen Entwicklungen unserer Kunden zu bleiben und neue Impulse aus der Forschung frühzeitig aufzunehmen“, sagt Thomas Wipprecht, CEO von SIEGERT WAFER. „Der direkte Austausch mit internationalen Wissenschaftlern und Industriepartnern hilft uns, aktuelle Anforderungen noch besser zu verstehen und unser Portfolio gezielt weiterzuentwickeln.“

Interessierte haben die Möglichkeit, sich über das Leistungsportfolio sowie aktuelle Entwicklungen im Bereich Wafer- und Substrattechnologien zu informieren und direkt mit den Experten des Unternehmens ins Gespräch zu kommen.

Über SIEGERT WAFER GmbH

Die SIEGERT WAFER GmbH mit Sitz in Aachen ist seit 2002 ein zuverlässiger Wafer-Lieferant. Wir bedienen einen vielfältigen Kundenstamm, darunter Industrieunternehmen, Universitäten, Forschungslabore und Institute weltweit. Unser umfangreiches Produktportfolio umfasst Siliziumwafer, einschließlich SOI-Wafer, sowie Substrate aus Quarzglas, Borofloat, verschiedenen Glasarten und Saphir. Zusätzlich zu unserem Standardangebot bieten wir auf Anfrage maßgeschneiderte Substrate, die auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind, sowie Wafer-Dienstleistungen an. Wir legen großen Wert auf Forschung, Entwicklung und Produktion. Unser F&E-Zentrum ist mit modernsten Messgeräten für die präzise Charakterisierung von Wafern ausgestattet. Unsere eigene Produktionsstätte ist auf die Herstellung einzigartiger Siliziumwafer spezialisiert, insbesondere von SOI-Wafern.

Bei der SIEGERT WAFER GmbH hat Qualität oberste Priorität. Unsere Produktionsstätte ist mit modernster Technologie ausgestattet und unterliegt strengen Qualitätskontrollen, um sicherzustellen, dass jeder Wafer den höchsten Industriestandards entspricht.

Mehr Informationen erhalten Sie hier: https://www.siegertwafer.de/

Firmenkontakt

SIEGERT WAFER GmbH

Thomas Wipprecht

Gewerbepark Brand 82

52078 Aachen

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