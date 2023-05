Sind Sie ein charismatischer Tiger? Die Merkmale, die Sie für den Erfolg im Business brauchen

Der Begriff Charisma hat sich im Laufe der Zeit immer mehr in den soziologischen Bereich im Hinblick auf die menschliche Ausstrahlungskraft und im Managementbereich als Element des Führungskompetenzaufbaus entwickelt. Bettina Stark, Coach und Präsidentin der German Speakers Association, hat in dem WebTalk „Charisma geht nur mit den vier A“, der jüngst veröffentlicht wurde, zum Thema Charisma Rede und Antwort gestanden.

Charisma ist eine Eigenschaft, die viele bewundern und die oft mit Führungskraft und charismatischer Ausstrahlung einhergeht. Aber was macht eine Person wirklich charismatisch? Hier sind einige Merkmale, die eine charismatische Persönlichkeit auszeichnen:

Sie haben eine klare Vision und kommunizieren diese auf eine inspirierende Art und Weise.

Sie sind stark und authentisch, zeigen sich selbstbewusst, ohne dabei arrogant zu wirken.

Sie hören aktiv zu und nehmen sich Zeit für andere.

Sie haben eine positive Ausstrahlung und verbreiten gute Stimmung um sich herum.

Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und andere zu motivieren, ihr Potenzial zu entfalten.

Authentisches Wesen, überzeugender Mensch

Um als charismatischer Mensch wahrgenommen zu werden, bedarf es eines gewissen Maßes an Emotionalität, Sympathie, Sprachgewandtheit, Freundlichkeit. Unsichere Menschen oder solche, die übertriebenen Wert auf Außenwirkung legen, werden selten mit dem Attribut „charismatisch“ belegt. Man spricht ja davon, dass, wenn bestimmte Personen einen Raum betreten, sie sofort wahrgenommen werden, der Raum allein durch ihre Präsenz angefüllt wird. Äußerlichkeit ist sicherlich ein Teil ihres Charismas. Wenn sie darüber hinaus auch noch durch ihr Wesen auffallen, das authentisch, emotional, empathisch ist, wenn sie andere Menschen freundlich und wohlgesinnt annehmen und sich dann auch noch durch eine geschliffene Kommunikation auszeichnen, dann sind dies wahrlich mitreißende Menschen, die auch andere motivieren können.

Charisma, Charakter, Charme

Alle drei Begriffe beginnen mit derselben Silbe. Und sie haben auch eine Menge miteinander zu tun. Bekennen Sie sich zu Ihren Eigenschaften, die Sie positiv ausbauen und im Interesse Ihrer Mitmenschen und Mitarbeiter einsetzen. Seien Sie ehrlich, offen, authentisch. Lassen Sie Ihrem Gegenüber genügend Raum und formulieren Sie Ihre Ansprüche, Wünsche und gemeinsamen Ziele nachvollziehbar und mit klarem Ausdruck. Höflichkeit, Blickkontakt, Zuvorkommenheit, Rücksicht und Überzeugungskraft – mit unter anderem all diesen Eigenschaften gelingt es Ihnen, Ihr Charisma auszubauen und zu erweitern.

