Smarter laden, länger fahren

E-Pal Smartplug verlängert Lebensdauer von E-Bike-Akkus auf das Dreifache

Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer von E-Bikes und E-Scootern stehen vor demselben Problem: Akkus verlieren bereits nach wenigen Jahren deutlich an Leistung und müssen regelmäßig ausgetauscht werden, doch die Ersatzakkus sind teuer oder je nach Hersteller nur eingeschränkt oder gar nicht mehr erhältlich. Mit dem E-Pal Smartplug bringt das niederländische Unternehmen E-Pal Tech nun eine intelligente Smart-Charging-Lösung auf den Markt, die typische Akku-Killer wie dauerhafte Vollladung, Tiefentladung und unnötigen Zellstress vermeidet und die Lebensdauer von E-Bike-Akkus auf das Dreifache verlängern kann. Die Technologie kombiniert automatische Ladebegrenzung, App-Steuerung und Sicherheitsfunktionen, um Akkus effizienter sowie nachhaltiger zu nutzen und Brandgefahr durch Überhitzung zu vermeiden.

Herausforderung: Das frühe Altern von E-Bike-Akkus

In Deutschland besitzen laut Umfragen etwa 28 % der Bevölkerung ein E-Bike. Das bedeutet, dass etwa 23 Millionen E-Bike-Fahrerinnen und -Fahrer in Deutschland durchschnittlich alle drei bis vier Jahre einen neuen Akku kaufen müssen. Bei Kosten von rund 600 Euro pro Akku führt dies zu hohen Ausgaben und einer Menge Elektroschrott.

Dabei lässt sich die Lebensdauer von Lithium-Ionen-Akkus erheblich verlängern, indem verschiedene typische Ladefehler vermieden werden. Dazu zählen vor allem das ständige Laden auf 100 %, längere Lagerung im vollgeladenen Zustand sowie regelmäßiges Entladen unter 40 %.

Gerade das dauerhafte Vollladen der Akkus und das Belassen am Ladegerät, wenn sie voll sind, ist für die Lithium-Ionen-Zellen sehr belastend. Dieses Ladeverhalten verursacht Wärme und Zellstress, führt zu einer schnellen Alterung der Batterien und somit zu einem früheren Reichweitenverlust. Als besonders schonend für Lithium-Ionen-Akkus gilt ein Ladebereich zwischen etwa 40 % und 80 %. Die automatische Ladebegrenzung ist als Akkuschutzfunktion bereits in Smartphones und Elektroautos integriert, um Batterien langfristig leistungsfähig zu halten. Bei E-Bikes fehlt eine solche intelligente Ladebegrenzung bislang häufig. Nutzerinnen und Nutzer müssten den Ladezustand daher selbst überwachen und den Ladevorgang rechtzeitig beenden, ein Aufwand, der im Alltag schnell vergessen wird oder auf Dauer unpraktisch ist.

Nicht zuletzt verliert ein vollgeladener Akku bei monatelanger ungenutzter Lagerung etwa im Winter dauerhaft an Reichweite, da es zu einem höheren Innenwiderstand und einer beschleunigten Zellalterung kommt.

Die Lösung: Intelligentes Laden mit dem E-Pal Smartplug

Der E-Pal Smartplug bietet für diese Ladeprobleme eine einfache Lösung, indem er Akkus standardmäßig nur bis zu 75 % auflädt. Ist der Akku ausreichend aufgeladen, wird die Stromversorgung automatisch gestoppt. So sorgt der Akku für genügend Reichweite für durchschnittliche Fahrten, leidet nicht unter dauerhafter Vollladung und bleibt in der Folge länger erhalten.

Wie ein gängiger Smartplug wird E-Pal einfach zwischen Steckdose und dem originalen Akkuladegerät angebracht. Er analysiert den Akku und setzt automatisch eine möglichst schonende Ladestrategie um, die Überladen, Hitzeentwicklung, zu schnelles Laden sowie eine Tiefenentladung vermeidet. Mit der zugehörigen App kann der Ladevorgang außerdem weiter angepasst werden. So besteht die Möglichkeit, den Ziel-Ladestand wahlweise auf 80, 85, 95 oder 100 % festzulegen, wenn zum Beispiel längere Fahrten geplant sind. Des Weiteren bietet sie Einblicke in die Nutzungsdaten und Funktionen wie den Wintermodus, der den Akku bei längerer Lagerung auf einem Ladezustand von 50 % hält.

Der E-Pal Smartplug verlängert folglich die Lebensdauer der Akkus und das bis um das Dreifache. So sorgt der Stecker dafür, dass Nutzerinnen und Nutzer Kosten einsparen können, da sie die Batterien seltener austauschen müssen. Entsprechend entsteht bei Verwendung des E-Pal Smartplugs auch weniger Elektroschrott. Durch die intelligente Ladeabschaltung bietet der Stecker außerdem einen wichtigen Sicherheitsvorteil, denn das frühzeitige Unterbrechen des Ladevorgangs reduziert das Risiko einer Überhitzung, die im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann.

Weniger Elektroschrott für eine nachhaltigere Mobilität

Mit dem Smartplug hat E-Pal ein langfristiges Ziel vor Augen: „Unsere Mission ist es, eine Technologie zugänglich zu machen, die sowohl den Nutzerinnen und Nutzern als auch der Umwelt hilft. Bei unserem Smartplug geht es nicht nur darum, dass E-Bike-Fahrerinnen und Fahrer Geld sparen. Mit dem E-Pal-Smartplug möchten wir auch aktiv dazu beitragen, dass weniger elektronischer Abfall produziert wird“, erklärt Jeroen Huijbers, Entwickler und Gründer von E-Pal. Der Stecker eignet sich daher auch nicht nur für E-Bikes, sondern für eine Vielzahl von kleinen Elektrofahrzeugen wie E-Scooter oder E-Mopeds.

Der E-Pal Smartplug ist ab sofort im E-Pal Tech Onlineshop inklusive Versand zum Einführungspreis von 59 Euro (statt 69 Euro UVP) oder als 2er-Pack für 99 Euro erhältlich.

Hinweis: Die Reduzierung wird erst im Warenkorb beim Übergang zur Zahlung angezeigt.

E-Pal ist ein niederländisches Unternehmen mit Sitz in Nimwegen, das Technologie und Nachhaltigkeit miteinander verbindet. Mit innovativen Lösungen unterstützt E-Pal Verbraucherinnen und Verbraucher dabei, die Lebensdauer ihrer Geräte zu verlängern und Ressourcen zu schonen.

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