Smoking hot BBQ: Der Sheriff Pelletgrill von Moesta BBQ

in der Grillfürst Edition sorgt für bestes Raucharoma

Grillfürst erweitert sein Sortiment um die exklusive Sonderedition des beliebten Sheriff Pelletgrills von Moesta BBQ. Hier treffen moderne Pelletgrill-Technologie mit einer konsequent mattschwarzen Optik und umfangreicher Komfortausstattung aufeinander. Entwickelt für präzises Smoken, Grillen, Räuchern und Backen, kombiniert das Sondermodell klassische BBQ-Aromen mit digital gesteuerter Temperaturkontrolle und hoher Alltagstauglichkeit. Und auch optisch setzt die Sonderedition ein bewusst reduziertes Designstatement: vollständig mattschwarz mit dezent integriertem Grillfürst Logo sowie cleaner gestaltetem Moesta Logo am Deckel.

Im Mittelpunkt des Konzepts steht die Verbindung aus konstanter Temperaturführung, effizienter Isolierung und komfortabler Bedienung. Die doppelwandig ausgeführte Grillkammer sowie der isolierte Deckel mit innenliegender Auskleidung sorgen für eine stabile Hitzeentwicklung und sparsamen Pelletverbrauch. Durch den rundum abgedichteten Garraum bleibt die Temperatur konstant, für gleichmäßige Ergebnisse bei langen BBQ-Sessions. Mit einem Temperaturbereich von etwa 75 °C bis 310 °C eignet sich der Sheriff sowohl für klassisches Low-and-Slow-Barbecue als auch für hohe Temperaturen beim direkten Grillen. Auf einer Grillfläche von rund 66 46 cm bietet der Pelletgrill ausreichend Platz. Die Kombination aus Rauchentwicklung, konstanter Hitze und digitaler Steuerung schafft ideale Voraussetzungen.

Ein zentrales Ausstattungsmerkmal der Grillfürst Sonderedition ist die digitale Sheriff Control Unit. Über das neigbare Bedienpanel mit FireWheel-Steuerung lassen sich Temperatur, Timer, Warmhaltefunktion und Smoker-Laufzeit präzise regeln. Die Temperatursteuerung erfolgt in feinen 5-°C-Schritten und ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse bei unterschiedlichsten Grillmethoden. Ergänzt wird das System durch eine farbliche LED Temperaturanzeige sowie zwei im Lieferumfang enthaltene Fleischthermometer zur Kontrolle der Kerntemperatur. Für lange BBQ-Einsätze verfügt der Sheriff über einen großzügigen 11-kg-Pellettank mit integriertem Sensor, der frühzeitig vor niedrigem Pelletstand warnt. Die automatische Pelletzufuhr übernimmt die Temperaturregelung eigenständig und reduziert den manuellen Kontrollaufwand deutlich. Gleichzeitig sorgt die Entleerungsklappe der Pelletbox für eine besonders komfortable Reinigung und Wartung. Auch bei Konstruktion und Handhabung wurde die Sonderedition konsequent auf den BBQ-Alltag ausgelegt. Ein stabil verschraubter Rahmen, große Vollgummiräder mit gummierter Lauffläche sowie ein um 180° drehbarer Schornsteinauslass sorgen für Flexibilität und Komfort bei der Platzierung des Grills. Praktische Details wie der automatische Fettablauf, ein Wasserablass im Garraum und die großzügige Ablagefläche erleichtern Reinigung und Vorbereitung zusätzlich.Die Sonderedition ist Ausdruck der engen Zusammenarbeit zwischen Grillfürst und Moesta BBQ, die ihre jeweiligen Stärken in Produktentwicklung, Sortimentsexpertise und Grillpraxis gezielt bündeln. Im Mittelpunkt der Kooperation steht der Anspruch, bewährte Grilltechnologie mit praxisnahen Verbesserungen und einer eigenständigen Designlinie zu verbinden. Während Moesta BBQ die technische Basis und das Produktkonzept des Sheriff Pelletgrills liefert, bringt Grillfürst insbesondere Erfahrungen aus dem Handel sowie aus der engen Rückmeldung von Grillanwendern ein. So entsteht eine Sonderedition, die nicht nur optisch eigenständig positioniert ist, sondern auch funktional auf typische Anforderungen im Grillalltag abgestimmt wurde.

Moesta Pelletgrill Sheriff Grillfürst Sonderedition, Mattschwarz, UVP: 1.299 EUR

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Grillfürst entwickelte sich seit seiner Gründung in 2010 zu einem der führenden Fachhändler für Grillgeräte, Outdoorküchen und BBQ-Zubehör in Deutschland. Das Unternehmen bietet mit 7000 Artikeln und 60 Marken ein umfangreiches Sortiment aus hochwertigen Gas-, Kohle- und Pelletgrills, Smoker-Lösungen sowie passendem Zubehör – ergänzt durch starke Eigenmarken und exklusive Markenpartnerschaften. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Beratung und Service verbindet Grillfürst in seiner Multi-Channel-Strategie stationäres Einkaufserlebnis mit einem leistungsstarken E-Commerce-Angebot. Kundinnen und Kunden profitieren von fachkundiger Beratung, Rezept- und Anwendungscontent sowie einem breiten Ersatzteil- und After-Sales-Service. Grillfürst versteht BBQ als Genuss- und Gemeinschaftserlebnis und verfolgt das Ziel, Menschen für das Grillen zu begeistern – vom Einsteiger bis zum ambitionierten Pitmaster. Das Unternehmen steht für Leidenschaft am Grill, Innovation im Outdoor-Cooking und ein Einkaufserlebnis, das Kompetenz und Begeisterung vereint.

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Bildquelle: Grillfürst