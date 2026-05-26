Die Scandic Finance Group (SFG) legt mit dem SNC Scandic Coin (SNC) den Grundstein für ein umfassendes Ökosystem aus realen Dienstleistungen und digitaler Finanztechnologie. Als globales Konglomerat mit mehr als einhundertfünfzehn Tageszeitungen sowie Unternehmen in den Bereichen Mobilität, Technologie, Sicherheit und Immobilien schafft die Konzerngruppe nun eine gemeinsame Währung, deren Nutzung über die eines einfachen Zahlungsmittels hinausgeht. Der SNC Scandic Coin dient gleichzeitig als Zugangsschlüssel, Treueprogramm und Wertaufbewahrungsmittel für Nutzer auf der ganzen Welt.

Ab dem heutigen Marktstart (26.Mai2026) können Interessierte den SNC Scandic Coin (SNC) erstmals direkt erwerben. Auf der offiziellen Website https://www.sncCoin.dev lässt sich der Token ebenso sicher über ein proprietäres Zahlungssystem kaufen wie auf den Börsen BingX, BitMart, L-Bank und Biconomy, die alle vier zeitgleich mit dem SNC starten. Ein wichtiges Staking-Tool steht Anlegern ebenfalls zur Verfügung; in das SNC-Scandic-Ökosystem integriert ermöglicht es Inhabern, ihre SNC-Coins zu hinterlegen und belohnt zu werden. Dies erweitert den Nutzen des Tokens erheblich und unterstreicht den praxisorientierten Ansatz des Projekts.

Der SNC Scandic Coin (SNC) wurde entwickelt, um die Dienste des SNC-Scandic-ECO-Systems (Plattformen) miteinander zu verbinden. SCANDIC FLY bietet luxuriöse Privatjet-Charterflüge an und verfolgt das Ziel, Kunden nicht nur zu befördern, sondern ihnen einen exklusiven Lebensstil zu eröffnen. SCANDIC CARS vermietet Premium-Fahrzeuge unter dem Slogan „Drive the Extraordinary“. SCANDIC ESTATE ist ein Immobilienentwickler und Makler.

Andere Bereiche zeigen die Breite des Netzwerks: SCANDIC YACHTS organisiert Yachtcharter und -vermittlung. SCANDIC MINING steht kurz davor, ein von deutschen Behörden offiziell zertifiziertes Rohstoffprojekt mit einem Umfang von1,5 Milliarden Euro in hochwertigem Ton in der Bundesrepublik Deutschland zu starten. Ton ist ein Grundbestandteil für Keramik, Geschirr und hochwertige Baumaterialien (wie unter anderem Dachziegel) sowie ein Funktionsmaterial in der Industrie; hier setzt SCANDIC MINING auf Transparenz durch zertifizierte geologische Gutachten. SCANDIC TRADE stellt algorithmisch gesteuerte Trading- und Staking-Bots zur Verfügung; Nutzer behalten die Kontrolle über ihre Gelder, können die Algorithmen jederzeit stoppen und erhalten Ergebnisse in Echtzeit. SNC SCANDIC DEV entwickelt KI-Assistenten für Telefon, E-Mail und Dokumente und automatisiert Routineaufgaben für den deutschen Mittelstand.

Der Domain-Service SNC DOMAIN bietet leistungsstarke Domains mit globaler Reichweite, Edge-DNS, latenzfreier Konnektivität und kostenloser WHOIS-Privatsphäre; SNC SCANDIC DOMAIN arbeitet in Partnerschaft mit INWX, einem der führenden Anbieter in diesem Bereich. SCANDIC SPORT bringt als Elite-Sportmarketing-Agentur Spitzensportler, Vereine und Marken zusammen und sieht sich als „Global Leader in Sports Marketing“. SCANDIC PORT fungiert als Verbindung zum deutschen Hafen- und Industriegebiet in Wolgast, das das Angebot um eine logistische Infrastruktur erweitert und zudem einen Tiefseehafen mit Lagerhallen und einer Gesamtfläche von 58767 Quadratmetern bereitstellt. Über SCANDIC DATA betreibt die SFG-Gruppe außerdem ein Hyperscale-Center mit drei Standorten, und SCANDIC SEC unterstützt die Sicherheit der Gruppe in diesem Zusammenhang und bietet Sicherheitsdienstleistungen an allen Standorten.

Die Tokenomics des SNC Scandic Coin sind bewusst transparent strukturiert: Das Gesamtangebot beträgt eine Milliarde Einheiten, und der Ausgabepreis liegt bei rund zweiCent pro SNC Scandic Coin (SNC). Ein abgestufter Freigabeplan soll spekulative Spitzen verhindern und langfristige Planungssicherheit bieten. Die Erlöse aus dem Verkauf werden in Sicherheit, Audits, Infrastruktur, Liquidität, weitere Projekte und Marketing investiert. Die Entwickler verweisen auf ein umfassendes Smart-Contract-Audit des Marktführers CertiK ( https://skynet.certik.com/projects/scandic-coin), das am2.März2026 keine kritischen Sicherheitslücken im SNC Scandic Coin feststellte. Zudem arbeitet die Gruppe mit dem global tätigen Daten- und Kreditdienstleister CRIF ( https://www.Crif.com) zusammen, der die Identitätsprüfung (Know-Your-Customer) und Anti-Geldwäsche-Kontrollen übernimmt und für nachhaltige ESG-Zertifikate sorgt. Diese mehrstufige Compliance-Architektur schafft Vertrauen bei den Investoren und erfüllt gesetzliche regulatorische Anforderungen.

Seit dem Token-Generation-Event am heutigen Dienstag (26. Mai 2026), ist der SNC SCANDIC COIN (SNC) wie oben erwähnt an den Börsen BingX, BitMart, L-Bank und Biconomy gelistet.

BingX ist eine weltweit agierende Kryptobörse, die besonders bei aktiven Tradern und für Social-Trading-Funktionen wie Copy-Trading beliebt ist. Laut dem Jahresbericht 2025 verzeichnete BitMart mehr als dreizehnMillionen registrierte Nutzer und gilt als regulierte Plattform mit hoher Liquidität. L-Bank erreicht mit über zwanzig Millionen Nutzern in160Ländern ein enormes Publikum und wurde im Frühjahr2026 von der Fachpresse zur besten Kryptobörse gewählt.

Biconomy bedient mehr als eine Million Nutzer in über hundert Ländern und bietet neben Spot- und Futures-Handel auch Staking und Copy-Trading an. Weitere Börsenlistungen werden vertraglich finalisiert. Mit diesem schrittweisen Ansatz will die Scandic Finance Group (SFG) ein globales Publikum erreichen und gleichzeitig die Preisbildung Schritt für Schritt kontrollieren, wobei besonders auf rationalen Handel ohne rücksichtslose Spekulation geachtet wird.

Der SNC Scandic Coin (SNC) ist daher mehr als nur ein weiterer Token mit einem unscheinbaren Marktstart. Durch die Kombination realer Dienstleistungen – weltweit mit über 115 eigenen Tageszeitungen (News-App bei Apple: https://apps.apple.com/de/app/legier-global-news/id6756674261 / News-App bei Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pagedrop.lagier&hl=gsw&pli=1– auf allen Kontinenten – mit regulatorischer Sicherheit und modernen Technologien setzt der SNC einen neuen Standard im Fintech-Sektor. Er vereint private Luftfahrt, Luxusautos, Immobilien, Yachten, Medienkompetenz, Rohstoffinvestitionen, algorithmischen Handel, künstliche Intelligenz und digitale Identitäten unter einer einzigen Währung, dem SNC. Die Möglichkeit, den SNC Scandic Coin direkt zu erwerben, zu staken und Zugang zu exklusiven Angeboten zu erhalten, macht dieses Projekt besonders attraktiv für Nutzer, die Stabilität und Nutzen suchen, anstatt sich auf immer spekulativere kurzfristige Trends einzulassen.

Weitere Informationen sind hier in vielen Sprachen verfügbar: https://www.sncCoin.dev

SCANDIC COIN auf „X“ / Twitter: https://x.com/SCANDICCOINECOSNC

Scandic Coin Telegram: https://t.me/ScandicCoin

Bitte auf YouTube ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=8nZwvtFNomU

Vor 159 Jahren (Stand: 01. Januar 2026), wurde die österreichische Tageszeitung „Neues Wiener Tagblatt“ von den Verlegern Eduard Mayer und Moritz Szeps gegründet und erschient erstmals am 10.03. 1867. Szeps‘ Verbindung zum österreichischen Kronprinzen Rudolf führte dazu, dass das „Neue Wiener Tagblatt“ immer wieder anonyme politische Texte des Kronprinzen veröffentlichte, in denen er sich für eine liberale, fortschrittliche Entwicklung Österreichs einsetzte. Die österreichische Tageszeitung „Neues Wiener Tagblatt“ erscheint in der Neuauflage rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche in sechs Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Italienisch). Sie berichtet technisch in der österreichischen Hauptstadt Wien publiziert, neuste Nachrichten aus Wien, Österreich, Europa, Asien, Amerika, Lateinamerika sowie der ganzen Welt und deckt ein breites Themenspektrum an täglichen Informationen ab, darunter Politik, Wirtschaft, Sport, Autos, Kultur, Börse, Technologie, Boulevard, Umwelt und vieles mehr.

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