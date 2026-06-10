SNOW LEAGUE VERÖFFENTLICHT KALENDER FÜR DIE ZWEITE SAISON

Auftakt ist im September 2026 mit der SNOW LEAGUE WORLD CHALLENGE in Neuseeland, Park City wird Teil der Snow League, die etablierten Resorts Aspen und LAAX sind auch in zweiter Saison wieder mit am Start

NEW YORK, NY – LAAX, CH (10. Juni 2026) – Die Snow League hat den offiziellen Kalender für ihre mit Spannung erwartete zweite Saison bekannt gegeben: Er umfasst die erste Snow League World Challenge in Cardrona, Neuseeland, die Aufnahme von Park City Mountain in den regulären Saisonkalender der Liga sowie die Rückkehr der Veranstaltungen in Aspen und LAAX.

In der Saison 2026–2027 finden drei reguläre Snow-League-Veranstaltungen in Nordamerika und Europa statt. Ihnen voraus geht die World Challenge im Cardrona Alpine Resort in Neuseeland – ein einzigartiger internationaler Event, der die besten Halfpipe-Athletinnen und Athleten aus aller Welt zusammenbringt.

Kalender der zweiten The Snow League Saison:

● The Snow League World Challenge: Cardrona Alpine Resort, Neuseeland | 18.–20. September 2026

● Event One in Buttermilk in Aspen Snowmass, CO, USA | 7.–9. Januar 2027

● Event Two in Park City Mountain, UT, USA | 21.–23. Januar 2027

● Event Three in LAAX, Schweiz | 11.–13. März 2027

Gegründet vom dreifachen Snowboard Halfpipe Olympiasieger Shaun White, hat sich The Snow League schnell als führende globale Plattform für Snowboarden und Freeskiing etabliert. Ihr Kopf-an-Kopf-Format, die saisonübergreifende Rangliste, der „Athlete-First“-Ansatz und die Betonung von Fortschritt und Leistung definieren Wettkämpfe im Halfpipe-Bereich neu.

„Die erste Saison hat den Grundstein gelegt“, sagte White. „Mit der zweiten Saison expandieren wir und schaffen neue Möglichkeiten für Athleten, sich zu messen, und für Fans, sich zu engagieren. Von der Einführung der Snow League World Challenge bis hin zur Rückkehr an einige der legendärsten Austragungsorte des Sports – die Fans können sich wirklich auf das freuen, was die zweite Saison bereithält.“

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Die zweite Saison beginnt mit der ersten „Snow League World Challenge“ in

Neuseeland, einer weltweiten Veranstaltung, die ausschliesslich auf Einladung

stattfindet und bei der sich die Spitzensportler der Liga in den Disziplinen

Snowboard und Freeski Halfpipe präsentieren.

Bei der Veranstaltung, die von der neuseeländischen Regierung unterstützt wird,

treten 16 Snow-League-Athletinnen und Athleten aus vier Regionen an: Nordamerika, Europa, Asien/Pazifik und „The Challengers“ – aufstrebende Talente der nächsten Generation aus verschiedenen Regionen –, wobei in jedem Team ein Snowboarder und eine Snowboarderin sowie ein Freeskier und eine Freeskierin vertreten sind.

Dieses neue, teamorientierte Format unterstreicht die weltweite Bedeutung von

Snowboard und Freeski und schafft gleichzeitig eine neue Wettbewerbsdynamik,

die sich von den individuellen Saisonwertungen der Liga unterscheidet.

Im Anschluss an die World Challenge kehrt die Snow League vom 7. bis 9. Januar nach Buttermilk im Aspen Snowmass zurück, einem wichtigen Austragungsort der Liga, der dann bereits zum dritten Mal in Folge als Gastgeber fungiert. Anschliessend geht es weiter nach Park City Mountain, das vom 21. bis 23. Januar als neuer Austragungsort in den Kalender aufgenommen wird. Park City Mountain ist das grösste Skigebiet der Vereinigten Staaten und Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2034 in Utah. Die Saison findet ihren Höhepunkt erneut in LAAX, Schweiz, wo vom 11. bis 13. März die Snow League-Weltmeister 2027 gekürt werden.

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