So gestaltet agentische KI die Arbeitswelt neu

Neuer Report auf Basis von fast 2.500 zertifizierten Top Employers

Düsseldorf, 18. Mai 2026 – Künstliche Intelligenz verändert nicht mehr nur einzelne Aufgaben – sie verändert die Struktur von Arbeit selbst. Agentische KI-Systeme übernehmen zunehmend ganze Workflows, koordinieren Entscheidungen und agieren dabei weitgehend eigenständig. Mit dieser Entwicklung wächst der Druck auf Unternehmen, ihre Arbeitsmodelle, Rollenbilder und Governance-Strukturen grundsätzlich zu überdenken. Zu diesem Ergebnis kommt der neue Report des Top Employers Institute: Designing Work for the Age of Agentic AI.

Die Studie basiert auf Daten von fast 2.500 zertifizierten Top Employers weltweit und zeigt: Der bislang ausgebliebene ROI vieler KI-Initiativen liegt weniger an der Technologie als daran, dass Arbeit, Rollen und Verantwortlichkeiten nicht neu gestaltet wurden. Weniger als 40 Prozent der Organisationen berichten bislang von messbaren Produktivitätsgewinnen durch KI. Die eigentliche Herausforderung ist keine technologische – sie ist organisatorischer und kultureller Natur.

Der Report identifiziert drei strategische Handlungsfelder, auf die HR-Verantwortliche jetzt fokussieren müssen.

1. Vertrauen und Klarheit schaffen – die wachsende Kluft zwischen Führung und Belegschaft

96 Prozent der Führungskräfte sind überzeugt, dass neue Technologien die Leistung ihrer Mitarbeitenden steigern werden – doch fast die Hälfte der Beschäftigten weiß nicht, wie sie davon profitieren sollen. Diese Lücke wird mit der Einführung agentischer KI-Systeme noch größer: Wenn autonome Agenten ganze Workflows übernehmen, werden Entscheidungswege für Mitarbeitende weniger sichtbar, Rollen unklarer und Vertrauen schwieriger aufzubauen.

Top Employers, die diesem Risiko wirksam begegnen, binden ihre Mitarbeitenden frühzeitig in KI-Einführungsprozesse ein: 38 Prozent beziehen Beschäftigte aktiv in Fragen der KI-Ethik und -Integration ein, 40 Prozent evaluieren kontinuierlich die Auswirkungen von KI auf Wohlbefinden, Arbeitszufriedenheit und Kompetenzentwicklung.

2. Rollen, Vergütung und Workforce Planning neu denken – eine neues Jobprofil entsteht:

der „AI Orchestrator“

Agentische KI verändert das Wesen menschlicher Arbeit grundlegend. Der Report prägt das Konzept des „AI Orchestrators“: ein neues Jobprofil, das gerade erst entsteht. Gemeint sind Mitarbeitende, die mithilfe von KI-Systemen die Leistung kleiner Teams erbringen – nicht weil sie mehr Stunden arbeiten, sondern weil sie Workflows koordinieren statt Aufgaben einzeln abzuarbeiten. Dieser Wandel entwertet klassische Stellenarchitekturen, Karriereleitern und Vergütungsmodelle, die auf traditioneller Arbeitsteilung basieren.

Dennoch ist die Mehrheit der Unternehmen strukturell nicht vorbereitet: Nur 61 Prozent der Organisationen verfügen über einen formalisierten strategischen Workforce-Planning-Prozess. Lediglich 41 Prozent arbeiten mit Szenarien, um unterschiedliche Zukunftsentwicklungen in ihrer Personalplanung zu berücksichtigen. Gleichzeitig erzielen Beschäftigte mit ausgeprägten KI-Kompetenzen laut PwC bereits heute einen Lohnaufschlag von 56 Prozent – ein Zeichen, wie stark sich Wertschöpfung und Arbeitsmärkte bereits verschieben.

3. Ethische Grundlagen als Wettbewerbsvorteil – von der Compliance zur strategischen Stärke

Wenn agentische KI-Systeme Entscheidungen über Workflows hinweg koordinieren, verlagert sich das Risiko von isolierten Fehlern hin zu systemischen Schwachstellen. Unternehmen, die früh in ethische KI-Governance investiert haben, sind heute besser aufgestellt, agentische Systeme schnell und sicher zu skalieren. Der Anteil zertifizierter Top Employers mit formalem Ethical-AI-Framework ist innerhalb von nur 18 Monaten von 42 Prozent (2025) auf 62 Prozent (2026) gestiegen. Gleichzeitig wuchs der Anteil derer, die verantwortungsvolle KI-Praktiken aktiv implementieren, von 48 auf 68 Prozent.

Der Report macht deutlich: Ethische KI-Grundlagen sind kein bürokratisches Hemmnis – sie sind die Infrastruktur, die es ermöglicht, Innovation innerhalb klarer Grenzen zu skalieren.

„Die eigentliche Herausforderung war nie die KI-Adoption – sondern das Design der Organisation. Unternehmen werden mit agentischer KI nur dann erfolgreich sein, wenn sie Technologie, Organisation, Kultur und Human Resources gleichzeitig transformieren – statt KI lediglich als zusätzliches Tool einzuführen“, sagt Patrik Rendel, Regional Manager DACH & CEE, Top Employers Institute.

Das Top Employers Institute ist die weltweit führende Instanz für die Anerkennung exzellenter HR-Praktiken. Ziel ist es, Organisationen dabei zu unterstützen, ihre Arbeitswelt kontinuierlich weiterzuentwickeln und nachhaltig zu verbessern.

Im Rahmen des Top Employers Programms werden Unternehmen als Arbeitgeber erster Wahl zertifiziert und ausgezeichnet. Grundlage hierfür ist die Teilnahme an der HR Best Practices Survey, deren Ergebnisse in sechs HR-Dimensionen mit insgesamt 20 Themenfeldern bewertet werden – darunter Personalstrategie, Arbeitsumfeld, Talentakquise, Lernen & Entwicklung, Vielfalt & Inklusion sowie Wohlbefinden.

Im Jahr 2026 zertifizierte das Top Employers Institute fast 2.500 Organisationen in 131 Ländern und Regionen. Diese zertifizierten Top Employer wirkten sich positiv auf das Arbeitsleben von mehr als 14 Millionen Mitarbeitern weltweit aus.

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