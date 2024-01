So gewinnen Unternehmen motivierte Auszubildende für 2024

Es herrscht branchenübergreifender Personalmangel. Nicht nur wichtige Fachkräfte fehlen, auch zahlreiche Ausbildungsplätze blieben vergangenes Jahr unbesetzt. 2023 erreichte die Zahl unbesetzter Ausbildungsplätze erneut einen Höchststand. Fast jeder zweite Betrieb war betroffen. Dagegen möchte die Jobzioo GmbH, Tochterunternehmen der MEDICA GRUPPE, etwas tun. Ein wichtiger Schritt ist die erste Azubi- und Fachkräftemesse in Tunis. Unternehmen können dort ihre potentiellen Auszubildende direkt persönlich kennenlernen und den künftigen Ausbildungsplatz vorstellen.

“Wir erwarten in Tunis das internationale Recruiting Event des Jahres”, erklärt Dr. medic Hussaini Madjid. Der Gründer und Vorstandsvorsitzende der MEDICA GRUPPE freue sich darauf, viele interessierte Arbeitgeber vom 08. bis 10. März 2024 auf der Messe zu begrüßen.

Am besagten Wochenende haben Unternehmen aller Branchen die Chance, sich zu präsentieren und direkt vor Ort neue Auszubildende und Fachkräfte zu gewinnen. Bewerbungsgespräch und Vertragsunterzeichnung – all das kann während der Messe stattfinden. Die Unternehmen können von gegenseitigem Lernen über Best Practise Vorträge und individuelle Integrationsberatung zusätzlich profitieren.

Die Vermittlung von internationalen Auszubildenden und Fachkräften für Arbeitgeber in Deutschland ist Kernkompetenz von Jobzioo. Das Team um Dr. Madjid setzt alles daran, in diesen besonderen Zeiten dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die faire und ethische Rekrutierung nach aktuell gültigen ILO-Standards sowie nach den Vorgaben der WHO sind für die Jobzioo selbstverständlich.

Dass das Konzept funktioniert, zeigt das Projekt ‘Azubis für Bayern’ (www.bayern- auszubildende.de). Bayrische Unternehmen konnten durch dieses Projekt der Jobzioo Auszubildende aus Tunesien gewinnen, die in ihrem Heimatland das Abitur erworben haben und sich über die Ausbildung freuen. Ein Erfolgskonzept, das aktiv gegen die unbesetzten Ausbildungsstellen in Bayern wirkt und durch den CSU-Landtagsabgeordnete Walter Taubeneder unterstützt wird.

Wenn Sie Auszubildende und Fachkräfte suchen, könnte die Messe eine zuverlässige und kompetente Möglichkeit sein, künftige Mitarbeiter kennenzulernen.

Verbindlich anmelden können Sie Ihr Unternehmen direkt online:

Aktuell sind für die Messe noch 40 Plätze frei.

Pressekontakt:

Dr. medic Hussaini Madjid

Jobzioo | Unternehmen der MEDICA GRUPPE Dittrichring 15

04109 Leipzig

0341/333 876 8600

info@jobzioo.de

www.jobzioo.de