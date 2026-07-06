Social Media und Selbstwertgefühl bei Jugendlichen

Wenn Likes über das Selbstwertgefühl entscheiden

Soziale Medien begleiten Jugendliche heute nahezu überall im Alltag. Plattformen wie Instagram, TikTok oder Snapchat gehören längst zur täglichen Kommunikation dazu. Fotos, Videos und Kommentare werden innerhalb weniger Sekunden geteilt und bewertet. Für viele junge Menschen sind soziale Netzwerke daher nicht nur Unterhaltung, sondern ein wichtiger Bestandteil ihres sozialen Lebens geworden. Die P-J GmbH Witten beobachtet dabei zunehmend, dass besonders das Thema Selbstwertgefühl stark von sozialen Medien beeinflusst wird.

Der ständige Vergleich mit anderenJugendliche befinden sich in einer Lebensphase, in der sie sich selbst finden und ihren Platz in der Gesellschaft suchen. Genau in dieser Phase entsteht durch soziale Medien oft ein enormer Vergleichsdruck. Andere wirken erfolgreicher, attraktiver oder beliebter. Dabei vergessen viele junge Menschen, dass die meisten Inhalte im Internet bewusst bearbeitet und inszeniert werden.

Besonders problematisch wird es, wenn das eigene Selbstbewusstsein von Likes, Kommentaren oder Anzahl der Follower abhängig gemacht wird. Bleibt die gewünschte Aufmerksamkeit aus, entstehen schnell Zweifel an der eigenen Person. Die P-J GmbH sieht hierhin eine Entwicklung, die langfristig psychische Belastungen verstärken kann.

Auswirkungen auf die psychische GesundheitDer Druck, ständig erreichbar zu sein oder perfekt wirken zu müssen, kann Jugendliche emotional stark belasten. Viele vergleichen sich dauerhaft mit unrealistischen Schönheitsidealen oder scheinbar perfekten Lebensstilen. Dies kann Unsicherheiten, Ängste oder sogar depressive Verstimmungen fördern.

Hinzu kommt, dass negative Kommentare oder Ausgrenzung in sozialen Netzwerken oft deutlich intensiver wahrgenommen werden. Während Kritik frühen meist auf das persönliche Umfeld begrenzt war, kann sie heute öffentlich und dauerhaft sichtbar sein. Die P-J GmbH Witten erlebt in ihrer täglichen Arbeit immer wieder, wie stark sich digitale Konflikte auf das reale Leben auswirken können.

Warum Eltern aufmerksam bleiben solltenEltern unterschätzen häufig, wie groß der Einfluss sozialer Medien auf ihre Kinder tatsächlich ist. Ein offenes Gespräch über die Nutzung von Instagram, TikTok oder anderen Plattformen kann dabei helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen. Wichtig ist vor allem, Jugendliche nicht sofort zu verurteilen oder Verbote auszusprechen.

Stattdessen sollten Eltern Interesse zeigen und gemeinsam mit ihren Kindern über Inhalte sprechen. Jugendliche müssen verstehen, dass soziale Medien oft nur einen kleinen und meist geschönten Ausschnitt der Realität zeigen. Die P-J GmbH empfiehlt daher einen bewussten und reflektierten Umgang mit digitalen Plattformen.

Schulen und MedienkompetenzAuch Schulen spielen bei diesem Thema eine wichtige Rolle. Medienkompetenz gehört heute zu den wichtigsten Fähigkeiten junger Menschen. Schülerinnen und Schüler sollten lernen, Inhalte kritisch zu hinterfragen und den Einfluss sozialer Medien besser einordnen zu können.

Lehrkräfte können Jugendliche außerdem dabei unterstützen, Selbstvertrauen unabhängig von digitalen Bewertungen aufzubauen. Persönliche Stärken, soziale Fähigkeiten und echte Erfolge im Alltag sollten stärker im Mittelpunkt stehen als virtuelle Anerkennung.

Ein gesunder Umgang mit sozialen MedienSoziale Netzwerke werden auch in Zukunft ein fester Bestandteil des Lebens vieler Jugendlicher bleiben. Umso wichtiger ist es, einen gesunden Umgang damit zu entwickeln. Jugendliche sollten lernen, ihren eigenen Wert nicht von Likes oder Kommentaren abhängig zu machen.

Die P-J GmbH Witten setzt sich deshalb mit Aufklärung, Prävention und Unterstützung

Im Umgang mit digitalen Herausforderungen ein. Denn echtes Selbstbewusstsein entsteht nicht im Internet, sondern durch persönliche Erfahrungen, soziale Beziehungen und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Als engagiertes Team setzen wir uns leidenschaftlich für den Jugendschutz ein und beraten Eltern und Erziehungsberechtigte in allen relevanten Fragen. Unsere Broschüre umfasst eine breite Palette von Themen, darunter Gewaltprävention, Mobbing-Erkennung und effektive Gegenmaßnahmen sowie die Auswirkungen von Cybermobbing und Ausbildung. Zudem sind wir im Bereich des Jugendschutzes fundiert ausgebildet und kennen uns auf dem Azubi-Arbeitsmarkt gut aus.

Wir stellen ein unabhängiges Werkzeug zur Verfügung, das alle Eltern, Erziehungsberechtigten und interessierten Bürger unterstützt. Frei von jeglichen inhaltlichen oder organisatorischen Vorgaben Dritter und reflektieren lediglich unsere Fachkompetenz und unser Engagement im Bereich des Jugendschutzes. Unser Anliegen ist es, Ihnen nützliche Tipps und Empfehlungen zu bieten, die Sie bei der praktischen Umsetzung unserer Vorschläge unterstützen können.

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