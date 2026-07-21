SoFi Stadium vereinheitlicht seine Sicherheitsprozesse mit Genetec

Der US-Sport- und Entertainment-Komplex Hollywood Park setzt für die Vereinheitlichung physischer Sicherheit auf Genetec Security Center. Teil des Geländes ist das SoFi Stadium, zuletzt einer der Austragungsorte des aktuellen Fußball-Großereignisses

FRANKFURT, 21. Juli 2026 – Das SoFi Stadium und der mehr als 1,2 Millionen m² große Hollywood Park in Inglewood bei Los Angeles, USA, haben ihre physische Sicherheit mit dem Genetec™ Security Center vereinheitlicht. Das SoFi Stadium ist Teil des Parks und gilt als einer der Top-Veranstaltungsorte weltweit. Mit seinen 70.000 Plätzen ist es das größte Stadion der National Football League (NFL) und auch das Heimatstadion der Los Angeles Rams und der Los Angeles Chargers. Vor kurzem war das Stadion zudem Austragungsort der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer und wird 2028 Wettkämpfe der Olympischen Sommerspiele beherbergen.

Physische Sicherheit im großen Stil

Um Veranstaltungen dieser Größenordnung zu ermöglichen, hat sich das Unternehmen Unterstützung von Genetec Inc. („Genetec“), dem weltweit führenden Anbieter von Software für die physische Sicherheit in Unternehmen geholt und sich für Genetec Security Center als Standardlösung entschieden. Damit vereinheitlicht es die Videoüberwachung, die Zutrittskontrolle, die automatische Nummernschilderkennung (ALPR) und andere physische Sicherheitssysteme auf dem rund 288.000 m² großen Veranstaltungsgelände des Stadions sowie auf dem gesamten Hollywood-Park-Gelände. Von drei Sicherheitsleitstellen aus verwalten die Mitarbeiter mehr als 3.000 Kameras, 700 Lesegeräte sowie zahlreiche weitere Systeme und Sensoren. Das hilft den Teams auf dem Gelände dabei, den Überblick über die Lage zu behalten und gleichzeitig den täglichen Betrieb zu optimieren.

„Genetec Security Center hat unsere Reaktionszeiten verbessert, da wir nun alle notwendigen Informationen auf einer einzigen Plattform erhalten. So können wir die Situation schnell erfassen und umgehend Entscheidungen treffen“, sagt Nick Bermensolo, Vice President of Security and Safety im SoFi Stadium und im Hollywood Park.

Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung stärken

Mit dem Security Center verfügt das IT-Team des SoFi Stadium nun über eine vereinheitlichte, zuverlässige, skalierbare und sichere Plattform, die in einem isolierten Netzwerk läuft und mit zentralen Servern verbunden ist. Bei Großveranstaltungen unterstützt das IT-Team den Sicherheitsbetrieb, indem es die Systemleistung vom Network Operations Center aus überwacht und so sicherstellt, dass alles wie vorgesehen funktioniert. Die Sicherheitsverantwortlichen können so die täglichen Aufgaben problemlos bewältigen, während die IT-Abteilung im Hintergrund für einen reibungslosen Betrieb der Systeme sorgt.

„Das Team von Genetec bringt nicht nur Expertise in physischer Sicherheit mit, sondern auch für IT-Systeme. Auf diese Weise konnten wir eine zuverlässige und leistungsstarke Sicherheitsplattform in großem Maßstab implementieren“, sagt Paul Maldonado, Vice President of IT Infrastructure and Operations im SoFi Stadium und Hollywood Park.

Weitere Automatisierungen geplant

Mit Blick auf die Zukunft arbeiten beide Teams daran, das Potenzial des Genetec Security Center noch gezielter auszuschöpfen, KI-gestützte Tools zu testen und die Automatisierung weiter auszubauen. Dabei setzen sie auf eine flexible, skalierbare Plattform, die auch künftigen Anforderungen an Cybersicherheit und Netzwerktechnik gewachsen ist. „Genetec hat uns wirklich dabei geholfen, einen Technologiestandard zu etablieren. Genetec Security Center ist zuverlässig und IT-sicher, lässt sich gut in unser Netzwerk integrieren und reduziert den Aufwand sowohl für die IT als auch für den Sicherheitsbereich. Genau auf solche Technologien wollen wir auch künftig unternehmensweit setzen“, sagt Maldonado.

Den gesamten Kundenbericht sowie ein kurzes Video stehen hier zur Verfügung.

Den vollständigen Report zur Lage der physischen Sicherheit 2026 sowie weiterführende Informationen zu den Hybrid-Cloud-Lösungen von Genetec finden Sie unter: www.genetec.com/de/a/report-zur-lage-der-physischen-sicherheit

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