Softengine und Step Ahead formieren sich zum vertikalen ERP-Powerhouse für den Mittelstand

Der Zusammenschluss vereint Branchenkompetenz, zusätzliche Entwicklungskapazitäten und KI-Innovationen zu einem der umfassendsten ERP-Ökosysteme im deutschsprachigen Raum

Hauenstein, 22. Juli 2026: Die Softengine GmbH und die Step Ahead GmbH haben sich zusammengeschlossen und treten künftig gemeinsam unter dem Dach der neuen Softengine auf. Damit entsteht eines der umfassendsten ERP-Ökosysteme für mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Die Fusion vereint branchenspezifische ERP-Expertise, zusätzliche Entwicklungskapazitäten und gebündelte Innovationskraft, um Kunden bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse noch gezielter zu unterstützen.

Die Lösungen der Step Ahead-Gruppe stärken die Kompetenz der neuen Softengine in den Bereichen Handel, Service-Dienstleistung, Softwareunternehmen und IT-Systemhäuser. Zum Portfolio gehören unter anderem stepsERP, godesysERP, inERP und amtangeeCRM. Die Integration ist Teil der strategischen Neuausrichtung von Softengine als ERP-Ökosystem für den Mittelstand. Ziel ist es, branchenspezifische Softwarelösungen, Beratungsleistungen und KI-basierte Services unter einem gemeinsamen Dach zusammenzuführen. Dabei bleiben die einzelnen Lösungen mit ihrer jeweiligen Spezialisierung erhalten, während Entwicklung, Innovation und Know-how konzernweit gebündelt werden.

„Mit Step Ahead gewinnen wir nicht nur zusätzliche technologische Expertise, sondern vor allem ein Team, das unsere Vision teilt: Unternehmenssoftware muss die individuellen Anforderungen mittelständischer Unternehmen abbilden und zudem den Weg in eine KI-gestützte Zukunft ebnen. Gemeinsam schaffen wir ein ERP-Ökosystem, das tiefgreifende Branchenkompetenz, starke Innovationskraft und nachhaltige Investitionssicherheit für unsere Kunden bietet“, erklärt Dominik Hartmann, CEO von Softengine.

„Für unsere Kunden ist dieser Zusammenschluss eine hervorragende Nachricht, denn Step Ahead erhält eine noch stärkere Perspektive und zusätzliche Innovationskraft. Insbesondere Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz können wir künftig schneller und tiefgreifender in unsere Lösungen integrieren. Gleichzeitig erweitern wir unsere Kompetenz in wichtigen Zielmärkten wie dem B2B-Handel und dem IT-Sektor. Unsere Kunden behalten ihre vertrauten Ansprechpartner und profitieren gleichzeitig von den Möglichkeiten eines deutlich größeren ERP-Ökosystems“, sagt Andreas Fresi, Leiter der Business Unit Steps Solutions bei Softengine.

Breitgefächerte Branchenkompetenz & KI als Schlüsseltechnologie

Mit mehr als 250 Mitarbeitenden, rund 2.800 Kundenunternehmen und über 75.000 Anwendern baut Softengine ihre Position als ERP-Spezialist für den Mittelstand weiter aus. Das umfangreiche Portfolio, das durch den Zusammenschluss mit etablierten branchenspezifischen ERP-Softwareanbietern entstand, umfasst Lösungen für Handel und E-Commerce, Dienstleistung, IT-Systemhäuser & Softwarehersteller, Fertigung, medizintechnischen Fachhandel, Mineralölhandel, Vending sowie zahlreiche weitere Branchen und verdeutlicht Softengines Strategie: Der Mittelstand braucht heute keine ERP-Software von der Stange, sondern Lösungen, die die Sprache seiner Branche sprechen. Somit bleiben alle bestehenden Produkte, Kundenbeziehungen und Ansprechpartner der angeschlossenen Anbieter an insgesamt 17 Standorten (14 in Deutschland, zwei in Österreich und einer in der Schweiz) unverändert bestehen.

Der Zusammenschluss mit Step Ahead erfolgt aus einer starken Marktposition heraus und folgt einer klaren Strategie: Die Anforderungen an moderne Unternehmenssoftware wachsen kontinuierlich. Themen wie Künstliche Intelligenz, Automatisierung, Integration und branchenspezifische Prozessunterstützung erfordern hohe Investitionen in Entwicklung und Know-how. Durch die Bündelung der Kompetenzen können beide Unternehmen ihre Innovationsgeschwindigkeit deutlich erhöhen.

Bildunterschrift (vlnr): Andreas Fresi (Leiter Business Unit Steps Solutions), Dominik Hartmann (CEO Softengine), Ekkehard Ziesche (Leiter Business Unit Steps Solutions)

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Die Softengine GmbH, gegründet 1993, zählt zu den führenden Herstellern kaufmännischer Software im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen zählt über 250 Mitarbeitende, 2.800 Anwenderunternehmen und 75.000 Nutzende und bietet ein gewachsenes Ökosystem aus ERP-Anwendungen sowie KI-Services speziell für den Mittelstand. Alle Lösungen sind auf die Besonderheiten einzelner Branchen ausgelegt und lassen sich zudem präzise auf individuelle Anforderungen zuschneiden. Unter seinem Dach integriert Softengine das Know-how zahlreicher, branchenspezifischer Softwarehersteller, deren Lösungen im Verbund ihr volles Potenzial entfalten. Das Portfolio umfasst ERP-Software für Handel, E-Commerce, medizintechnischen Fachhandel, den IT-Sektor, Dienstleistung und Service sowie Fertigung bis hin zu Baumaschinenverleih, Mineralölhandel und Vending- beziehungsweise Automatenbetrieb. Weitere Informationen unter: www.softengine.de

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